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"Референдум" на Харківщині РФ планувала з 1 по 7 листопада, "за" мали бути 75% голосів. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Кремлі розробили "Стратегію проведення референдуму про входження Харківської області до складу Російської Федерації". "Голосування" мало відбуватися протягом 7 днів, "за" збиралися нарахувати 75% голосів.

Це випливає з розробленої у Кремлі "Стратегії проведення референдуму про входження Харківської області до складу Російської Федерації". Документ від джерел в розвідувальних органах отримали журналісти Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, "голосування" мало відбуватися протягом семи днів з 1 по 7 листопада. Результат, який прописаний у "Стратегії", ‒ 75% за приєднання до Росії.

У документі зазначено, що загалом "проголосувати" повинні 142 тисячі виборців, з яких понад 100 тисяч - "за".

"Стратегію" розроблено нещодавно, оскільки на ній зазначено карту лінії фронту станом на 24 серпня.

Серед ризиків, які зазначали організатори "референдуму", - відсутність кадрів для роботи у виборчих комісіях і проукраїнські настрої населення.

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Автори документу пропонували пропагувати перспективи входження до складу Росії з акцентом на економічні й соціальні вигоди та підтримувати тезу, що приєднання всієї Харківської області є неминучим.

У "Стратегії" розписані декілька етапів так званої піар-кампанії. Головні слогани ‒ "Скажи Росії так" і "Росія тут назавжди".

Пропагувати "референдум" також планували за допомогою православних свят. Зокрема, 21 вересня на окупованій на той момент Харківщині мав відбутися хресний хід на його підтримку, а з 1 по 6 листопада, у дні так званого "голосування" вони мали відбуватися щодня.

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Є у документі і так званий гімн "референдуму" зі словами "Скажи Росії так. Перед Богом ми один народ".

11 вересня російське видання "Медуза" з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента Росії написало, що в Кремлі ухвалили рішення відкласти на невизначений термін проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях України.

За словами співрозмовників видання, єдина причина рішення - це успішний контрнаступ Збройних сил України на Харківському напрямку.

За даними українського Міноборони, з 6 вересня ЗСУ звільнили близько 400 населених пунктів у Харківській області, де проживають 150 тисяч людей.

Референдум на Харківщині РФ планувала з 1 по 7 листопада, за мали бути 75% голосів 01
Референдум на Харківщині РФ планувала з 1 по 7 листопада, за мали бути 75% голосів 02
Референдум на Харківщині РФ планувала з 1 по 7 листопада, за мали бути 75% голосів 03
Референдум на Харківщині РФ планувала з 1 по 7 листопада, за мали бути 75% голосів 04
Референдум на Харківщині РФ планувала з 1 по 7 листопада, за мали бути 75% голосів 05

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+23
Поэтому кацапы отказались от "референдума" на Херсонщине. Игры с писульками бумажками закончились. Теперь граница Украины будет такой, какой решат ВСУ.
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19.09.2022 15:23
+15
В САМАРКАНДЕ МЫ ВСЕ УВИДЕЛИ ТАЙМЕР ОТЧЕТА СКОЛЬКО ЕЩЕ ***** БЛУДЕТ МИРУ СРАТЬ НА ГОЛОВУ...времени остается очень мало вовсе ничего....
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19.09.2022 15:20
+13
Никакое самаркандское сборище хлу ничего не сделает. Самаркандские посиделки это лишь следствие успехов ВСУ. Собрались старые деды пердеды и стали думать, как им жить и что с этим делать. Ведь ВСУ показали, что диктатура и автократия не такая эффективная, как предполагалось. А демократия не такая уж слабая и медленная, Запад не такой уж заплывший жиром, а ЕС не такие уж разнеженные.
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19.09.2022 15:31
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В САМАРКАНДЕ МЫ ВСЕ УВИДЕЛИ ТАЙМЕР ОТЧЕТА СКОЛЬКО ЕЩЕ ***** БЛУДЕТ МИРУ СРАТЬ НА ГОЛОВУ...времени остается очень мало вовсе ничего....
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19.09.2022 15:20 Відповісти
... еге ж, Азія вже опорожнилась на буйла
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19.09.2022 15:28 Відповісти
слоган "Одна история, один народ, одно будущее"

пригадалось: "Один пояс - один путь"

кацапи, вам Пиньи́нь - «Запись звуков китайского языка», треба вчити і показувати 70% явки та 75% "За" на "Всекитайському дні народної єдності"
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19.09.2022 15:38 Відповісти
"Одна страна,один народ,один вождь."И это уже было.
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19.09.2022 15:51 Відповісти
Всі ці слогани,% ,виборчі дільниці-для українців в минулому.Згадуюче минуле-пам*ятаю в Севастополі на референдумі 125% за вхід до кацапів,а лозунг-"Теперь хоть камни с неба"-"креативненько"...Азараз кацапи по "адіннарод"-і це після Ірпіня,Бучі,Ізюма?Це післі Маріуполя і його роддому і драмтеатру?Після Азовсталі,полку "Азов" і Оленівки?Це на таких прибитих,як ці пропагандони з їхніми поцентами,і розраховано...Плануйте вже проценти референдуму в Москві і Петербурзі...
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19.09.2022 16:23 Відповісти
ні це не Харківщина, це парашська Уфа перед самітом БРІКС
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19.09.2022 16:32 Відповісти
ну і "нє всьо так мрачно"
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19.09.2022 16:33 Відповісти
боюсь тільки, щоб тьотка в "лєс" нє ушла -
Зазєркальє
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19.09.2022 16:35 Відповісти
Це було по маленькому, а на черзі по великому...
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19.09.2022 15:43 Відповісти
Никакое самаркандское сборище хлу ничего не сделает. Самаркандские посиделки это лишь следствие успехов ВСУ. Собрались старые деды пердеды и стали думать, как им жить и что с этим делать. Ведь ВСУ показали, что диктатура и автократия не такая эффективная, как предполагалось. А демократия не такая уж слабая и медленная, Запад не такой уж заплывший жиром, а ЕС не такие уж разнеженные.
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19.09.2022 15:31 Відповісти
на Самаркандських посідєлках путьку опускали !
Всі!
від сонцесяйного Сі до ханів та султанів
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19.09.2022 15:41 Відповісти
Поэтому кацапы отказались от "референдума" на Херсонщине. Игры с писульками бумажками закончились. Теперь граница Украины будет такой, какой решат ВСУ.
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19.09.2022 15:23 Відповісти
кордон буде на момент 24 серпня 1991 року
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19.09.2022 15:30 Відповісти
А можна і на момент 1 грудня 1991 року!
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19.09.2022 15:39 Відповісти
По Уралу. Дальше местное население будет говорить на ************
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19.09.2022 15:46 Відповісти
а чому не станом на 1918 рік ? як там історична справедливість ?
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19.09.2022 16:21 Відповісти
перші кордони України після розвалу царської параші! ПІНІЧ І ПІВДЕНЬ згідно 1918р!
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19.09.2022 16:31 Відповісти
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19.09.2022 16:32 Відповісти
сорі схід) південь автоматично за репараціями!
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19.09.2022 16:33 Відповісти
Арифметика победьі. Но что-то пошло не так и победе в жопу засунули бухгалтеркие счетьі
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19.09.2022 15:24 Відповісти
Упороті.
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19.09.2022 15:26 Відповісти
Фсе по плану)))
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19.09.2022 15:27 Відповісти
непруха, тепер всі 100% - проти
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19.09.2022 15:27 Відповісти
А до чого тут АТБ?
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19.09.2022 15:30 Відповісти
Православний жеж.
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19.09.2022 15:41 Відповісти
Ппц... Они 1.5 миллионный Харков и остальную незахваченныеи 2/3 области называли "неконтроллируемая территория".... И нарисованные 100 тыс голосов За хотели "легитимизировать" оккупацию всей 3 миллионой области...
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19.09.2022 15:33 Відповісти
"если нельзя, но очень хочется, то можна!"

інакше не поясниш
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19.09.2022 15:47 Відповісти
"за" мали бути 75% голосів.

******!
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19.09.2022 15:42 Відповісти
тварі референдум хотіли но шото пашло нє так
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19.09.2022 15:45 Відповісти
ВСУ проголосовали на 100% против
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19.09.2022 15:47 Відповісти
потрібні бігборди - расія іді нах...уй!
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19.09.2022 16:00 Відповісти
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19.09.2022 16:04 Відповісти
А мені сподобався слоган: "росія завьот дамой!" Дуже актуально, ще й як вірно! Хай усі орки, кацапи і підкацапи-колаборанти самі піснюють (тобто здрістують з рашко-піснями) з України на рідні болота! Зараз і добровільно, як їхня "родіна-мать" зове.
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19.09.2022 16:15 Відповісти
"РОИССЯ ТУТ СОСЁТ!"
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19.09.2022 16:17 Відповісти
Такой же "рехферендум" был проведен в Крыму.
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19.09.2022 16:36 Відповісти
"и "Россия здесь навсегда"

Ну, отдельные её представители и их части так и сделали. Обогащают теперь плодородный слой, так сказать.
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19.09.2022 16:41 Відповісти
Як бачимо і тут "московський патріархат" в Україні мали використати як основний засіб пропаганди так звані хресні походи промивання мізків про один нарід перед богом та інші тези ...Всі хто працює на мп вороги.
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19.09.2022 16:53 Відповісти
Наскільки тупі кацапи Їх ненавиидять ,в цивілізованому світі вони ізгої ,а вони хотіли намалювати якісь референдум ,ваша терористична раша по території найбільша в світі ,більша частина якої молозаселена ,а та що заселена там ніщета і пянство ,що ви можете іншим народам дати ?окрім сліз ,крові і розрухи.
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19.09.2022 17:18 Відповісти
дякую звісно, але треба попереджати, що тут не для слабкодухих...

ледь не наблював... а я їв...

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19.09.2022 17:54 Відповісти
 
 