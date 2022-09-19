Війська РФ затиснуті між силами оборони та правим берегом Дніпра на Херсонщині. Вони деморалізовані, - ОК "Південь"
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Підрозділи РФ на півдні затиснуті між силами оборони України та правим берегом.
Про це повідомила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Вогневий контроль, який ми тримаємо над переправами і транспортними артеріями через Дніпро, змушує їх зрозуміти, що вони затиснуті між силами оборони та правим берегом - підрозділи, які в цій частині Херсонщини перебувають. Тому їм запропоновано вихід у вигляді переходу під егіду міжнародного гуманітарного права або повертатися додому, але треба зрозуміти як", - сказала Гуменюк в ефірі національного телемарафону у понеділок.
За її словами, є інформація про те, що російські військові деморалізовані та не бачать цілі свого перебування на цьому напрямку.
"Є інформація про те, що вони справді деморалізовані, вони справді не бачать цілі свого перебування на цьому напрямку, вони бачать приклад сходу, і це їх дуже надихає, оскільки вони розуміють, що можливий і такий перебіг подій. Вони бачать, що ближче все-таки рухатися вперед, склавши зброю, і переходити в обмінний фонд, ніж рухатися до кордону, бо на Херсонщині далеко до кордону з Росією, на відміну від Харківщини, і на шляху вони мають суттєву перешкоду - Дніпро, який в принципі для них наразі непрохідний, непропливний, непроїзний", - пояснила Гуменюк.
Речниця зазначила, що є випадки, коли керівництво російських підрозділів виходить на зв'язок із представниками ЗСУ для того, щоб домовитися про те, щоб скласти зброю.
"Але ви розумієте, що вони підлягають ретельній перевірці, оскільки ми говорили про те, що ворог підступний, і можуть бути різні провокації, тому ми перевіряємо в багато шарів наміри", - додала Гуменюк.
Будь ласка, зачекайте...
Але вони не намагаються переправитись на лівий берег, а везуть БК на правий берег.
"Легкої прогулянки" ніхто не обіцяє.
Достичь вплавь Стамбула им проще, чем Олешек
А здесь они просто обосрались
"Агитацио́нные боеприпа́сы - боеприпасы специального назначения, предназначенные для рассеивания (залистования) агитационных материалов (обычно листовок) на территории, контролируемой противником. Поражающее действие специально не предусмотрено, однако падающие крупные фрагменты таких боеприпасов могут представлять опасность для строений, техники и людей[1].Впервые агитационный артиллерийский снаряд был сконструирован и испытан в Англии в 1918 году. Однако в то время он не был принят на вооружение. Помимо снаряда, тогда же проектировались ручная и винтовочная агитационные гранаты и другие типы агитационных боеприпасов.
Агитационные боеприпасы существуют и в настоящее время для различных систем вооружения и родов войск:
агитационные авиационные бомбы (АгитАБ, АгитАБ-250-85, АгитАБ-500-300; в НАТО англ. leaflet bomb - листовочные бомбы M129E1/E2, LBU30 (Leaflet Bomb Unit), PDU-5B (Payload Delivery Unit Five)), блоки контейнерные фронтовые (БКФ-АЛ - блок агитационный литературы для КМГУ), агитационная парашютная тара (АПТ) для сбрасывания с самолетов[2];агитационные снаряды для нарезной артиллерии;агитационные боеприпасы (ракеты) для реактивной артиллерии;агитационные артиллерийские мины;агитационные боевые части к управляемым тактическим ракетам[3].
В ходе Второй мировой войны агитационные боеприпасы воюющими сторонами использовались эпизодически во время относительного затишья, когда линия фронта стабильна.
В частности, на вооружении СССР имелись агитационные мины калибра 82 мм, 122-мм агитационные артилерийские снаряды. На вооружении Германии имелись агитационные реактивные снаряды калибра 73 мм.
Основные части конструкции:
пустотелый разборный корпус, заполняемый листовками перед использованием;вышибной заряд - небольшое количество метательного взрывчатого вещества для выталкивания агитационных материалов;дистанционный взрыватель, обеспечивающий срабатывание вышибного заряда на определенном расстоянии или высоте".
По наших військах кацапня такими стріляла під Дебальцевим
Але треба згадати ще Чудське озеро і ледове побоіще
что не понятно во фразе «смотря какая будет зима»? А бывает такая что ятеря тагают МТ-штами и Нивами
Бо «під захистом міжнародного права», ця мразота буде через тиждень в параші, а там знову до України!
и завтра в наступление пошли.