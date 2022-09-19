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Війська РФ затиснуті між силами оборони та правим берегом Дніпра на Херсонщині. Вони деморалізовані, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Підрозділи РФ на півдні затиснуті між силами оборони України та правим берегом.

Про це повідомила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вогневий контроль, який ми тримаємо над переправами і транспортними артеріями через Дніпро, змушує їх зрозуміти, що вони затиснуті між силами оборони та правим берегом - підрозділи, які в цій частині Херсонщини перебувають. Тому їм запропоновано вихід у вигляді переходу під егіду міжнародного гуманітарного права або повертатися додому, але треба зрозуміти як", - сказала Гуменюк в ефірі національного телемарафону у понеділок.

За її словами, є інформація про те, що російські військові деморалізовані та не бачать цілі свого перебування на цьому напрямку.

"Є інформація про те, що вони справді деморалізовані, вони справді не бачать цілі свого перебування на цьому напрямку, вони бачать приклад сходу, і це їх дуже надихає, оскільки вони розуміють, що можливий і такий перебіг подій. Вони бачать, що ближче все-таки рухатися вперед, склавши зброю, і переходити в обмінний фонд, ніж рухатися до кордону, бо на Херсонщині далеко до кордону з Росією, на відміну від Харківщини, і на шляху вони мають суттєву перешкоду - Дніпро, який в принципі для них наразі непрохідний, непропливний, непроїзний", - пояснила Гуменюк.

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Речниця зазначила, що є випадки, коли керівництво російських підрозділів виходить на зв'язок із представниками ЗСУ для того, щоб домовитися про те, щоб скласти зброю.

"Але ви розумієте, що вони підлягають ретельній перевірці, оскільки ми говорили про те, що ворог підступний, і можуть бути різні провокації, тому ми перевіряємо в багато шарів наміри", - додала Гуменюк.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+24
Ніяких "повертатися додому", знищувати всіх до одного
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19.09.2022 15:45
+16
схоже що пора вже робити заплив доброї волі по Дніпру
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19.09.2022 15:45
+12
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19.09.2022 15:57
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Ніяких "повертатися додому", знищувати всіх до одного
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19.09.2022 15:45 Відповісти
Які наші втрати вважаєте прийнятними задля цього? Стріляють з обох боків. Але правду сказати зараз приблизно вже парітет. 10 здасться, хтось із наших захисників залишиться живим.
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19.09.2022 16:06 Відповісти
Як це не бачать цілі свого перебування? А стати добривом?
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19.09.2022 17:13 Відповісти
схоже що пора вже робити заплив доброї волі по Дніпру
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19.09.2022 15:45 Відповісти
Там в куширях раки вже кирзою серуть..Гринпися на цих вурдалакiв нема...))
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19.09.2022 19:23 Відповісти
Може вони і "затиснути та деморалізовани"...
Але вони не намагаються переправитись на лівий берег, а везуть БК на правий берег.
"Легкої прогулянки" ніхто не обіцяє.
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19.09.2022 15:45 Відповісти
Не пытаются переплыть, зная о заградотрядах на левом берегу Днепра.
Достичь вплавь Стамбула им проще, чем Олешек
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19.09.2022 15:50 Відповісти
рядовому составу на правый берег не привозят средств для переправы, а те, кто далеко от Днепра сидит по лесополосам - переправляться могут только через канаву, шоб посрать. Они просто тупо ждут своей участи.
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19.09.2022 15:52 Відповісти
Зате "в горлі не пересихає" - майже Вода ж "рядом"!
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19.09.2022 16:49 Відповісти
Затиснутi..)) Ось коли у нас Верка( зав столовоi) на корпоративi чоловiкiв своiми ляшками за тулоб затискаЭ..)).Щоб через 5 секунд так гатили долонею по пiдлозi, я тiльки на Олiмпiадi бачила..
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19.09.2022 19:34 Відповісти
Пусть пока посидят в посадках, пока ночью температура в окопах не упадет до нуля. Потом потянутся к жилью, оборона начнет скукоживаться, начнут сдаваться с техникой, что бы денег хватило в Украине перезимовать, и с "легендой" попасть на обмен.
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19.09.2022 15:46 Відповісти
Мораль и каZZапы-понятия взаимоисключающие.
А здесь они просто обосрались
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19.09.2022 15:46 Відповісти
Значит, активнее должна действовать пропаганда. Был репортаж, что наши стреляют снарядами-болванками, из которых вылетают листовки с призывом сдаться и инструкцией как это сделать. Как ни крути а там 25-30 тысяч лс.
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19.09.2022 15:48 Відповісти
Там не "болванки" а "спеціальні контейнери-снаряди"
"Агитацио́нные боеприпа́сы - боеприпасы специального назначения, предназначенные для рассеивания (залистования) агитационных материалов (обычно листовок) на территории, контролируемой противником. Поражающее действие специально не предусмотрено, однако падающие крупные фрагменты таких боеприпасов могут представлять опасность для строений, техники и людей[1].Впервые агитационный артиллерийский снаряд был сконструирован и испытан в Англии в 1918 году. Однако в то время он не был принят на вооружение. Помимо снаряда, тогда же проектировались ручная и винтовочная агитационные гранаты и другие типы агитационных боеприпасов.

Агитационные боеприпасы существуют и в настоящее время для различных систем вооружения и родов войск:
агитационные авиационные бомбы (АгитАБ, АгитАБ-250-85, АгитАБ-500-300; в НАТО англ. leaflet bomb - листовочные бомбы M129E1/E2, LBU30 (Leaflet Bomb Unit), PDU-5B (Payload Delivery Unit Five)), блоки контейнерные фронтовые (БКФ-АЛ - блок агитационный литературы для КМГУ), агитационная парашютная тара (АПТ) для сбрасывания с самолетов[2];агитационные снаряды для нарезной артиллерии;агитационные боеприпасы (ракеты) для реактивной артиллерии;агитационные артиллерийские мины;агитационные боевые части к управляемым тактическим ракетам[3].

В ходе Второй мировой войны агитационные боеприпасы воюющими сторонами использовались эпизодически во время относительного затишья, когда линия фронта стабильна.

В частности, на вооружении СССР имелись агитационные мины калибра 82 мм, 122-мм агитационные артилерийские снаряды. На вооружении Германии имелись агитационные реактивные снаряды калибра 73 мм.

Основные части конструкции:

пустотелый разборный корпус, заполняемый листовками перед использованием;вышибной заряд - небольшое количество метательного взрывчатого вещества для выталкивания агитационных материалов;дистанционный взрыватель, обеспечивающий срабатывание вышибного заряда на определенном расстоянии или высоте".
По наших військах кацапня такими стріляла під Дебальцевим
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19.09.2022 16:59 Відповісти
Ну и в фильмах про ВОВ обыгрываются сцены, когда с "рамы" просто сбрасываются листовки. Видимо, высыпали с каких-то корзин.
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19.09.2022 17:13 Відповісти
І для цього є "висипні касети" Їх або скидають як авіабомби і вони розкриваються над ціллю або висипаються на малій висоті прямо з літака (У 1939-му такі скидалися на Хельсінкі В листівках писали що Червона Армія несе фіннам мир і хліб Фінни їх називали "сталінські хлібниці" Я колись і фото бачив половини такого контейнера - метра півтора довжиною і півметра діаметром) А пачками їх скидали у кінці війни з По-2 Про "рами" не чув - у ФВ-189 були більш важливі завдання ніж таким займаться!
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19.09.2022 18:39 Відповісти
Марна праця- бобiльшiсть мордви,бурятiв та iнших кацапських чурок читати не вмiЭ...
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19.09.2022 19:39 Відповісти
Ну - прочитать "Иван! Сдавайся! В плену тебе дадут хлеба!" зрозуміє хто-завгодно (Особливо коли в животі бурчить від голоду на на голову снаряди летять!)
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19.09.2022 20:20 Відповісти
Сцены с рамой обыграны в фильме Элема Климова "Иди и смотри". Рама постоянно висела над оккупированной территорией, мониторила передвижение партизан и сбрасывала листовки. Может для фильма...
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19.09.2022 23:01 Відповісти
Ти фільм "Ми - з Кронштадту", бачив? Там "білогвардійці" топлять в морі революційних моряків, прив"язавши їм на груди каменюки Так от - пацаном я не міг зрозуміть - звідки на Балтиці чорноморський "ракушняк"? Ставши дорослим - довідався, що того утоплення не було! Точніше - було Однак топили саме "білогвардійців Топили "червоні" У Євпаторійській бухті Топили людей, які здалися під "чесне слово" більшовиків - щоб урятувать від смерті жінок і дітей, яких в порту червоні взяли в заложники! От тобі і "кіно"!!!
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19.09.2022 23:21 Відповісти
самые лучшие агитационные снаряды - у Золкина. У Ференца хуже, но тоже ничего.
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20.09.2022 00:47 Відповісти
Вони як пуйло чекають на зимові морози і сподіваються що Дніпро замерзне
Але треба згадати ще Чудське озеро і ледове побоіще
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19.09.2022 15:52 Відповісти
ага, да. Замёрзнет. В Херсонской области.
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19.09.2022 15:57 Відповісти
А чого ні? Дивлячись яка буде зима
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19.09.2022 16:08 Відповісти
рекомендую вам сделать опрос среди херсонских зимних рыбаков - сколько лет назад можно было пешком с двумя ********* попасть с одного берега на другой.
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19.09.2022 16:29 Відповісти
Для цього існує Кам"янське водосховище Різкий скид води на Середньодніпровській ГЕС і в Херсоні на Дніпрі - "льодова каша"!
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19.09.2022 17:05 Відповісти
Малоймовірно що вистачить тількиКам'янського. Объем Кам'янського водосховища 2.45км3, Каховського 18км3.
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19.09.2022 17:39 Відповісти
А там "багато" не треба! Там потрібен "залповий" скид Щоб пішла "хвиля" і лише порушила цілісність льодового покриву Для посилення "ефекту" за кілька годин перед цим "викласти" по водосховищу (вздовж русла) серію фугасних снарядів Скільки років пройшло а лекції по "инженерному делу" ще не повністю забулися
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19.09.2022 18:30 Відповісти
Думаю що обійдемось, зима не факт що буде холодна, коріш за все, до цього і не дійде. Враховуючи що Правдино наше, Киселівка сіра, скоро повинна бути наша, по повідомленням, що кацапи обстрілювали Д. Брод можливо він сірий або наш, то скоріш за все не доведеться їм до січня добути на правому березі. А може і на лівому. Кум каже «розмито», що до нового року точно будуть у Херсоні.
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19.09.2022 20:55 Відповісти
Я теж на це надіюся! Просто основна маса форумчан дуже далека від такого нудного словосполучення як "тилове забезпечення" Воно на них нудьгу наганяє і вони вважають його "малозначним" Однак - щоб прогодувать лише одну добу роту в 100 чоловік, треба, мінімум, мішок картоплі, відро крупи і півтора десятка кілограм м"яса (про "дріб"язок" - моркву, цибулю, цукор, масло та інше я вже не згадую!) А там, на обмеженому просторі , сидить більше 20-ти тисяч чоловік Тобто ДВІСТІ РОТ!!! І сидять вони там не один день!
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19.09.2022 21:08 Відповісти
Ага, расскажите жителю Херсона как Днепр замерзает 🤣🤣🤣
что не понятно во фразе «смотря какая будет зима»? А бывает такая что ятеря тагают МТ-штами и Нивами
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19.09.2022 17:15 Відповісти
Ну так ответь на вопрос, житель Херсона, в каком году ходил пешком на левый берег. Про ятеря и сомов по двести килограмм - это на другом ресурсе заливают.
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19.09.2022 18:14 Відповісти
Ну я вам про сомов ничего не писал, и говорят они уже от 300кг)) а раки по килу)) да возраста не того что-бы лёд топтать, и не популярно это занятие из-за промоин. Специально звонил, прошлый год февраль МТ низовь, если память не изменяет в 17году был хороший ледостав. Как будет в этом, узнаём. Но к тому времени они должны быть в Ростове))
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19.09.2022 20:34 Відповісти
память изменяет - последний мало-мальски ледостав в Херсоне был в 15-м году. С берега на берег можно было перебраться с пятиметровой доской и двумя баклажками для страховки. Но трусы всё равно на берегу пришлось бы выжимать. Так что какая либо переправа\бегство по льду - это оставьте для домохозяек. Тем более артиллерия такое отступление делает невозможным от слова совсем.
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19.09.2022 21:40 Відповісти
На свiй Энicей дивись...
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19.09.2022 19:41 Відповісти
Тільки коли ти сидиш у сраці, то можеш побачити світло в кінці тунелю.
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19.09.2022 15:54 Відповісти
Ну то й хай здихають.
Бо «під захистом міжнародного права», ця мразота буде через тиждень в параші, а там знову до України!
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19.09.2022 15:55 Відповісти
если б через неделю...(( Обмены почти не происходят.
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19.09.2022 15:59 Відповісти
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19.09.2022 15:57 Відповісти
сегодня рано завтра поздно
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19.09.2022 16:00 Відповісти
Сегодня рано, послезавтра поздно,

и завтра в наступление пошли.
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19.09.2022 16:10 Відповісти
Слава ЗСУ Ура Урааа Ура
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19.09.2022 16:12 Відповісти
Не каждый орк доплывет до середины Днепра
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19.09.2022 16:03 Відповісти
чему очень радуются днепровские раки, нагуливающие жир перед зимней спячкой ))
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19.09.2022 16:19 Відповісти
Рачихи! Раки м"яса не їдять! А матерям треба раченят народжувать! Це будуть "діти війни" Відрізнятимуться великим розміром і плодючістю І Дніпровський пивзавод на той час випустить якесь "суперпиво" Пора в середньому Подніпров"ї вже оголошувать конкурс на кращу назву! Наприклад "Херсонський котел" чи "Херсонське сидіння"
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19.09.2022 17:13 Відповісти
Думаю, в районе будущего бегства кацапов через Днепр, после войны может быть популярен ресторанный стартап на берегу под названием "Раковая шейка".
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19.09.2022 18:22 Відповісти
Щось не видно, що окупанти деморалізовані....Навалюють будь здоров...Ще й БК підвозять. Знову "шапками закидаємо"...Якби були деморалізовані, то ЗСУ не тупцювали би на місці понад місяць біля Олекандрівки, Давидового Броду, Архангельського і Снігурівки...🤔🤔🤔🤔
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19.09.2022 16:10 Відповісти
Надо жарить их на медленном огне, чтобы продлить удовольствие
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19.09.2022 16:11 Відповісти
скоро 7 нобря и нг будуть празднувать наловят рыбы и тюленей в песках херсонщины..в окружении)иф мейби
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19.09.2022 16:18 Відповісти
Срочно уничтожить всех свинособак!
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19.09.2022 16:45 Відповісти
Якщо вони деморалізовані, то деморалізація краще всього лікується Хаймерсами.
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19.09.2022 17:02 Відповісти
Руссо туристо, облик деморале!
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19.09.2022 17:17 Відповісти
Молю Вас хлопці, нагадайте тим тварям про Іловайськ!
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19.09.2022 17:46 Відповісти
 
 