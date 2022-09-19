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Новини Війна в Україні
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СБУ (10016) комунальне підприємство (60) колабораціонізм (939) Куп'янськ (449)

Приховував сліди воєнних злочинів росіян: СБУ в Куп’янську затримала "керівника" комунального підприємства

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу

У деокупованому Куп’янську СБУ викрила комунальника, який допомагав ворогу "замітати" сліди обстрілів міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Харківського обласного управління СБУ Владислав Абдула.

За даним слідства, 58-річний мешканець Куп’янська добровільно пішов на співпрацю з російсько-окупаційними військами. Ще на початку липня чоловік прийняв пропозицію ворога та очолив комунальне підприємство "Благоустрій міста" при окупаційній адміністрації держави-агресора.

"Основним завданням зловмисника на новій посаді було відновлення благоустрою міста, який окупанти знищували місяцями. За вказівкою рашистів комунальне підприємство повинно було займатись відновленням будинків, доріг та іншої зруйнованої окупантами інфраструктури, щоб приховати сліди вчинених ними злочинів", - додали в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителю Сумщини, який добровільно підгодовував окупантів, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Співробітники спецслужби викрили та затримали пособника окупантів під час оперативного відпрацювання деокупованих територій Харківської області.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

За даними Харківської обласної прокуратури, підозрювано взято під варту.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Проще при попытке к бегству правомерно применить оружие на поражение
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19.09.2022 15:48
+3
скільки же там ватників... зрадників...
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19.09.2022 15:50
+3
Не беруся судити мешканця Куп*янська,але розчищати завали вести благоустрій рідного місця-це не колабораційна діяльність.Що він там творив для цієї статті карного кодексу,поки не зрозуміло.Директорка колледжу з Києва позиції ЗСУ зливала-і її відпустили,аж у Угорщину.Зараз любий ремонт,благоустрій можна кваліфікувати як спробу приховати сліди злочинів? Вінницькому меру вже треба напружитись-він порядок біля враженого кацапськими ракетами Будинку офіцерів і будинку побуту "Ювілейний"-вже навів.І його, за приховання злочину кацапів,-в Стрижавську колонію...
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19.09.2022 15:56
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Проще при попытке к бегству правомерно применить оружие на поражение
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19.09.2022 15:48 Відповісти
скільки же там ватників... зрадників...
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19.09.2022 15:50 Відповісти
...а можна ж було пропозицію орків "узгодити" в СБУ і працюй собі "Штирліцом".
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19.09.2022 15:55 Відповісти
Не беруся судити мешканця Куп*янська,але розчищати завали вести благоустрій рідного місця-це не колабораційна діяльність.Що він там творив для цієї статті карного кодексу,поки не зрозуміло.Директорка колледжу з Києва позиції ЗСУ зливала-і її відпустили,аж у Угорщину.Зараз любий ремонт,благоустрій можна кваліфікувати як спробу приховати сліди злочинів? Вінницькому меру вже треба напружитись-він порядок біля враженого кацапськими ракетами Будинку офіцерів і будинку побуту "Ювілейний"-вже навів.І його, за приховання злочину кацапів,-в Стрижавську колонію...
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19.09.2022 15:56 Відповісти
Boris Niavchuk, може треба звикати текст дочитувати в контекстi ?-"... щоб приховати сліди вчинених ними злочинів"..
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19.09.2022 19:50 Відповісти
Может перебор и сперва переловить силовиков и предателей которые заводили врага в города, сливали патриотов, пытали активистов, а то у нас скорая расправа, стрелочик и баба Варя уборщица жэка.
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19.09.2022 15:56 Відповісти
Які ж вони упороті ці "любители русского мира". Жили в мирній країні. Зараз ворог прийшов на нашу землю, вбиває людей, нищить будинки, а вони раді співпрацювати. В голові не вкладається, що поруч такі ублюдки
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19.09.2022 15:57 Відповісти
так какмунальщик он бронь и так и так недотрога ибо должность полезная и важная ..как так))
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19.09.2022 16:19 Відповісти
лучшеб гитлерцам сдался у касках с роками шоб пытали иголки у ногти и шнапсом....шайтан\-кибальчишь уже не мальчишь
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19.09.2022 16:21 Відповісти
По горобцям з гармати стріляють.
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19.09.2022 16:51 Відповісти
 
 