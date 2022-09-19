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Центр для жертв сексуального насильства від рук окупантів відкриють на Івано-Франківщині: Допомагатимуть професійні психологи та соцпрацівники

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

допомога

Благодійна організація Елеос-Україна займається реабілітацією тих, хто постраждав від сексуального насильства з боку російських військових, допомагає жінкам та дітям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Від початку існування організація піклувалася про жінок, які зіткнулися з насиллям з боку чоловіків та про дітей, чиї батьки не завжди можуть впоратись із тягарем відповідальності, а також про тих, хто має важкі хвороби.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України "Елеос-Україна" довелося розширюватись і відкривати нові шелтери, щоб вмістити якомога більше тих, кому потрібна допомога.

"В фокусі нашої уваги завжди була допомога жінкам та дітям, а у час великої війни, ми також поруч із тими, хто пережив сексуальне насильство. Робота над проєктом із супроводу щодо допомоги постраждалим від сексуального насильства з боку російської армії жінкам в Україні "Поруч з тобою" почалася з того часу, як в медіа стали з’являтися перші публікації про зґвалтування українських жінок та дітей на окупованих територіях та на територіях де ведуться активні бойові дії. Саме відтоді для нас немає більш відповідальної задачі, ніж допомога тим, хто пережив тортури та сексуальне насильство", - зазначили організатори.

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Реалізацію проєкту розпочали зі створення реабілітаційного центру, у відкритті якого допомогли закордонні партнерські організації.

Центр, який у жовтні зможе приймати жінок знаходиться в тихому та затишному містечку на Івано-Франківщині. Тут жінками та їхніми родинами будуть опікуватись професійні психологи та соціальні працівники. Жінкам буде надана також гуманітарна допомога, гарантована конфіденційність, та гендерно-чутлива комунікація.

Постраждалим надаватимуть якісну медичну допомогу, для цього вже відремонтували відділення спеціалізованої жіночої клініки в Івано-Франківську.

"Якщо саме ви постраждали від сексуального насильства з боку військових російської армії - не мовчіть! Звертайтесь по допомогу до нашої організації. Ми поруч із вами, аби підтримати та захистити. Ми гарантуємо вам якісну медичну допомогу та гідні умови перебування у реабілітаційному центрі", - додали в "Елеос-Україна".

Контакти для звернення:

+380 98 389 7706

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Автор: Богдан Гуньковський
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Оооо, как раз для друзей зеленского коли-котлеты тищенко, плешивого кнура кошевого и хряка пикалова.
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19.09.2022 16:26 Відповісти
Перепрошую, а чого тільки жінкам та дітям? Ка*пи - хворі люди повернені на гомосексуальній темі, певно були й згвалтування чоловіків. Чи надають допомогу постраждалим чоловікам?
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19.09.2022 16:55 Відповісти
Схоже що (з точки зору соціології, нейролінгвістики та психології) сексуальне насильство має ряд "звичаєвих" та "побутових форм" які гвалтують свідомість в вигляді матюків. Будь яка брудна кацапська лайка носить сексистський і жіноненавистницький меседж стигматизуючи "пасивну роль в статевому акті". Таким чином жертв сексуальних злочинів "добрі" та "виховані" громадяни продовжують гвалтувати нецензурною кацапською лайкою постійно. Під час війни ми чуємо мат всюди. І нам кажуть "це нормально!", "стрес знімаємо!". Та ні ... ми так звіріємо... Як почувають себе жертви, яких матюкали кацапи під час скоєння злочинів, чуючи ті ж самі матюки від "вільних українців"?
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19.09.2022 16:57 Відповісти
 
 