Кремль намагається відхреститися від злочинів на Харківщині: "Це той самий сценарій, що у Бучі", - CNN
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У Кремлі назвали "брехнею" масові вбивства мирних жителів в Ізюмі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Заяви про масові вбивства українців російськими військовими прессекретар Кремля назвав брехнею та інсценуванням.
"Це той самий сценарій, що у Бучі. Все розвивається за одним сценарієм. Це брехня. Звичайно ж, ми відстоюватимемо правду у всій цій історії", - заявив у понеділок речник Кремля Дмитро Пєсков.
Нагадаємо, на околиці Ізюма виявили поховання майже з 440 могил. В основному в них поховані цивільні, які загинули в період окупації Ізюму російською армією. Виявили також братську могилу із тілами 17 українських військових. Слідство встановлює їхні особи.
Топ коментарі
+15 Garry Dron 6973c752
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+12 Роман с камнем
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+11 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар19.09.2022 16:15
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Будь ласка, зачекайте...
а взагалі їм пох, що ми, що свої холопи. більшості нашої влади теж насрати на народ, аби у кишенях зілля родило(
В УКРАИНЕ НЕ БЫЛО СВО И ВСЕ ВЫ ВРЕТЕ...
Не знаю, якого ви віку; але в мої часи, з-за совка - так і було, брехали всі, і кожен кожному. Така система була...
хоть все и понятно...кошачьи дела ))) средневековое изо сильно утрировано и примитивно... то ли дело фото настоящих мурлык...
кошки - священные животные еще со времен раннего Египта!
и при всей своей (относительной) их бесполезности и беспросветной лени, продолжают удерживать лидирующее положение среди любимчиков..... и если бы я был котом, то я бы этим гордился!
так что мой... тот еще парень (условно)))) с 8 этажа десантировался ))) чуть людям кондиционер не попортил ))) в "локте" передней лапы искусственный сустав (киборг вшивый)...так что он мне дорог как цвет/мет тоже ))))
ой...увлекся...
Нє, ну, є ще такі маргінали... і навіть в Європі є, і навіть в Америці, Трамп, наприклад; але навіть мексиканці їм не вірять...
А сценарист на раші хіба мінявся?
Пише сценарії пуйло, а актори заздалегідь призначені
ТІЛЬКИ ЖЕРТВИ ВАШІ КОЖЕН РАЗ ІНШІ
песік, а пєсік
ти вночі нормально спиш?
згвалтовані немовлята не сняться?
скажи ше що ракетний обстріл України це брехня,
самі ж пропагандони вже підтверджували що вони зробили ці поховання