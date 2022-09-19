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Кремль намагається відхреститися від злочинів на Харківщині: "Це той самий сценарій, що у Бучі", - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пєсков

У Кремлі назвали "брехнею" масові вбивства мирних жителів в Ізюмі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Заяви про масові вбивства українців російськими військовими прессекретар Кремля назвав брехнею та інсценуванням. 

"Це той самий сценарій, що у Бучі. Все розвивається за одним сценарієм. Це брехня. Звичайно ж, ми відстоюватимемо правду у всій цій історії", - заявив у понеділок речник Кремля Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, на околиці Ізюма виявили поховання майже з 440 могил. В основному в них поховані цивільні, які загинули в період окупації Ізюму російською армією. Виявили також братську могилу із тілами 17 українських військових. Слідство встановлює їхні особи.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+15
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19.09.2022 16:08
+12
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19.09.2022 16:21
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19.09.2022 16:15
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19.09.2022 16:08 Відповісти
Відхреститися модуть ті, що від хреста, це не про тих хто за антихріста з кааператива Озеро
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19.09.2022 16:30 Відповісти
интересно, как все эти кремлевские уроды по ночам спят?
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19.09.2022 16:08 Відповісти
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19.09.2022 16:18 Відповісти
тепер неспокійно, влада хитається(
а взагалі їм пох, що ми, що свої холопи. більшості нашої влади теж насрати на народ, аби у кишенях зілля родило(
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19.09.2022 16:18 Відповісти
подождите они скоро начнут ОРАТЬ ЧТО ИХ ВООБЩЕ НЕ БЫЛО
В УКРАИНЕ НЕ БЫЛО СВО И ВСЕ ВЫ ВРЕТЕ...
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19.09.2022 16:32 Відповісти
Та вони не беруть в руки важке та дурне до голови
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19.09.2022 18:41 Відповісти
Правду каже, що той самий сценарій, сценарій кацапів-андрофагів.
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19.09.2022 16:09 Відповісти
У полон потрапив той самий вояка з ТИВИ котрий зняв відос про відрізання яєць нашому військовополоненому. До цюпи він мабуть доїде кастратом
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19.09.2022 18:43 Відповісти
такий самий сценарій..., тут не посперечаєшся, одне і те ж саме - рашистські катівні, масові вбивства, грабунки, самі жили як тварини..., складається враження, що вони ніколи не жили звичайним людським життям..., якісь збоченці...
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19.09.2022 16:09 Відповісти
над пи-м надо устроить сценарий с отрезанием, посаживанием на цепь, открытый провоз в повозке по Буче и Изюме, сообщить об этом событии родственникам и знакомым убитых
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19.09.2022 16:11 Відповісти
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19.09.2022 16:11 Відповісти
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19.09.2022 16:19 Відповісти
Крысеныш
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19.09.2022 16:13 Відповісти
Сподіваюсь для цих нелюдів відбудеться хоча б заочний трибунал, а коли зміниться влада на росії їх для пом'якшення відносин та зняття санкцій видадуть Україні.
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19.09.2022 16:13 Відповісти
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19.09.2022 16:21 Відповісти
Так у Ізюм зараз є паталогоанатоми зі всього світу.Я вчила цю науку.По ступеню мацерації шкіри та м'язів можна взнати час смерті людини.А. ще тепер є новітні технології.Йоршик це не знає? Пр..дурок.🤣
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19.09.2022 16:14 Відповісти
все він знає; але там система така, що примушує брехати кожного.
Не знаю, якого ви віку; але в мої часи, з-за совка - так і було, брехали всі, і кожен кожному. Така система була...
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19.09.2022 16:19 Відповісти
Віку того.Я ще застала і комунізм,і комсомол.Правда, що не здавала державного екзамену по " Научному камунізму".Захопила 70-90р.Ненавиджу совок.Люто.
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19.09.2022 16:29 Відповісти
Я здавала, ''ощущения'' ще ті
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19.09.2022 21:38 Відповісти
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19.09.2022 16:15 Відповісти
Хоча в одному цей виродок лупоокий має щастя - на нього дуже легко малювати карикатури. Практично нічого міняти не треба, намалював, як є, і готова карикатура на Пєскова
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19.09.2022 16:27 Відповісти
А знаєте чому він такий лупоокий. Бо постійно згадує як його змалку пердолили в дупу
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19.09.2022 18:46 Відповісти
Час кремлівських злочинців спливає..
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19.09.2022 16:50 Відповісти
Василек, вот..., специально для тебя нашел.... )
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19.09.2022 18:44 Відповісти
а шо я вам уже плохого сделал? )))))
хоть все и понятно...кошачьи дела ))) средневековое изо сильно утрировано и примитивно... то ли дело фото настоящих мурлык...
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19.09.2022 19:21 Відповісти
я в корне не согласен!
кошки - священные животные еще со времен раннего Египта!
и при всей своей (относительной) их бесполезности и беспросветной лени, продолжают удерживать лидирующее положение среди любимчиков..... и если бы я был котом, то я бы этим гордился!
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19.09.2022 19:39 Відповісти
я сам раб Кота ))) моему абалдую уже 16 с мая пошел... но еще иногда в заднице котенок играет))) с какой нибудь ниткой может позволить себе побегать.. а так... 23 часа спит а остальной час на поесть-попить и в лотке какаху схоронить))) так что... при сирене первым Кота спасаю...
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19.09.2022 19:46 Відповісти
ничесе! 16 лет, это уже старичок.... у меня тоже был...., забияка ужасный.... собак вообще не боялся - пофик ему был и их размер и количество.... два раза побитый приходил.... но однажды не вернулся..... больше не заводил - тяжело терять.....
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19.09.2022 19:53 Відповісти
мой вообще с собаками до 8 лет рос... более того малышом его дочкина овчарка притащила (ее уже нет, в 17 году 17 лет было... и не стало... задние лапы отказали....ой там так было все печально)
так что мой... тот еще парень (условно)))) с 8 этажа десантировался ))) чуть людям кондиционер не попортил ))) в "локте" передней лапы искусственный сустав (киборг вшивый)...так что он мне дорог как цвет/мет тоже ))))
ой...увлекся...
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19.09.2022 20:06 Відповісти
Як ці двуногі особини існують на цьому світі із своєю "правдою".
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19.09.2022 16:15 Відповісти
кому це касапи брешуть? кого вони намагаються переконати?
Нє, ну, є ще такі маргінали... і навіть в Європі є, і навіть в Америці, Трамп, наприклад; але навіть мексиканці їм не вірять...
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19.09.2022 16:17 Відповісти
Ще з 14 ніяк не можу пірнути в цю вигрібну яму, не можу досягнути цього дна, щоб зрозуміти як і чому, для мене це неможливо, я вже зрозуміла. Це великий плюс до моєї депресії: коли я щось не можу зрозуміли, мені дуже важко адекватно себе поводити. Тут багато безкоштовних спеців, військових, істориків, дипломатів, психологи є ? Пояснити оце все гімно (сподіваюсь, це не матюк).
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19.09.2022 16:26 Відповісти
Що саме треба пояснить?
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19.09.2022 20:16 Відповісти
Як працюють ці голови і серця? Як там у них ото всьо.
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19.09.2022 21:39 Відповісти
ПРАВДА?
А сценарист на раші хіба мінявся?
Пише сценарії пуйло, а актори заздалегідь призначені
ТІЛЬКИ ЖЕРТВИ ВАШІ КОЖЕН РАЗ ІНШІ

песік, а пєсік
ти вночі нормально спиш?
згвалтовані немовлята не сняться?
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19.09.2022 16:20 Відповісти
ДА ДАВНО ИХ НАДО ВОСПРИНИМАТЬ НЕНОРМАЛЬНІХ ШАРИКОВІХ С ПАЛАТІ №6 ОНИ НЕ ЛЕЧАТСЯ ЛЕПРАЗОРИЙ ОТХОЖЕЕ МЕСТО ЗЕМЛИ
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19.09.2022 16:24 Відповісти
Оо, "туалєтний йоржик виліз потрандєть".Бреши йоржику допоки язика твого брехливого не вирвали. Не довго вже!
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19.09.2022 16:44 Відповісти
Лживая как сатана страна под названием держи вора.
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19.09.2022 16:47 Відповісти
***** дало команду оркам всех Украинцев уничтожать...сколько таких захоронений будет выявлено после изгнаний кремлевских собак из оккупированых территорий можно только предположить...
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19.09.2022 16:52 Відповісти
У кремлі ,постійно брешуть, згадав як ми були в дитинстві на екскурсії на ДніпрГЕС . Нам розповідали, що німці його взорвали в 1941-му році . Совок-кремль , і далі буде брехати. Тільки мордою в своє же лайно . . Но зараз вони ще й ттупі , не знають що вони под мікроскопом у весь час
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19.09.2022 16:56 Відповісти
П.Тичина(1943)-Московіє!Мене ти пожирала як вішала моїх дочок,синів і як залізо,хліб та вугіль крала...О,як твій дух осатанів! На слободжанських нивах,на подільських,на Чорному морі Я прошу, молю-вбивайте ворогів злодюг кремлівських,вбивайте без жалю!
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19.09.2022 17:10 Відповісти
кацапські орки в Україні це теж брехня?
скажи ше що ракетний обстріл України це брехня,
самі ж пропагандони вже підтверджували що вони зробили ці поховання
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19.09.2022 18:14 Відповісти
Цей підар з дитинства не бриється чи думає що це модно? 🤔
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19.09.2022 18:27 Відповісти
Та дійсно, хіба можуть оскаженілі психопати, які з усіх зомбоящиків закликають вбивати українське мирне населення, насправді це робити? Таке враження, що Пєсков своє ж КисільТБ не дивиться.
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19.09.2022 18:55 Відповісти
Придет время и этому га*дону "сценарий" устроят в Гааге вместе с ху*лом и прочими кацапоублюдками.
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20.09.2022 00:21 Відповісти
 
 