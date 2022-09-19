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Молдова (1293) Попеску (21) Півде́нноукраї́нська АЕС (48)

Глава МЗС Молдови Попеску про обстріл росіянами Південноукраїнської АЕС: Рішуче засуджую. Це лише за 200 км від нашого кордону

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

попеску

За словами віцепрем’єр-міністра, міністра закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ніколає Попеску, атаки російських військ на ядерні об’єкти в Україні ставлять усіх під загрозу в цьому регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністра МЗС Молдови.

"Я найрішучіше засуджую удар по Південноукраїнській атомній електростанції на півдні Миколаївської області, що лише за 200 км від кордону з Молдовою", - написав Попеску.

Нагадаємо, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції. Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС. 

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Автор: Марина Макєєва
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за 0км. від вас клоака пмр, чому вона досі не знищена
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19.09.2022 17:05 Відповісти
Україна постійно допомагала Московії змінювати контингент російських військ у ПНР.
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19.09.2022 17:13 Відповісти
так, це ганьба, тому треба допомогти молдаванам вирізати ракову пухлину
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19.09.2022 17:22 Відповісти
Світові політики втратили відчуття совісті, поняття гуманізму. Тобто якби від молдавського кордону було далі, то і не пернув би.
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19.09.2022 17:19 Відповісти
Логiка у цього Дупеску- якщо б це було на вiдстанi 500 км- то хай х*ярять ?
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19.09.2022 18:16 Відповісти
З язика зняли))
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19.09.2022 19:59 Відповісти
Цинизм зашкаливает........
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19.09.2022 19:51 Відповісти
Добро пожаловать на войну с кацапами!
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19.09.2022 20:13 Відповісти
 
 