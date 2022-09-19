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Нардеп Столар боїться екстрадиції з Монако і тому почав вдавати з себе благодійника, - Черненко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

столар

Вадим Столар займається благодійністю для того, щоб відбілити свій імідж та повернутись в Україну.

Про це заявив екснардеп Олександр Черненко у своєму дописі в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Черненка, Столар жодного дня не провівши в Україні з 24-го лютого та прогулявши всі засідання Верховної ради в критичний для держави час, вирішив хоч якось відбілити свій імідж.

"В Столара не придумали нічого кращого, аніж піаритись на крові. При чому, в прямому сенсі цього слова. Сьогодні медіа рясніють заголовками про великого благодійника, який робить аналізи крові людям в якомусь селі, а ще збирає з українців кошти на фронт. Цинізм ситуації полягає в тому, що, одна вечеря Столара в ресторані елітного курорта Сан-Жак-Кап-Ферра коштує більше, ніж вся його "допомога", - пише Черненко.

Екс-нардеп також назвав Столара "одним з найвідважніших бійців "батальйону Монако", який героїчно обороняє свою віллу на Лазурному узбережжі". А також відзначив, що Столар є другом Медведчука і те що він втік з України за 10 днів до війни.

"Навіщо ж Столару різко знадобилась уся ця піар активність "благодійника"? Все дуже просто: бізнес тане на очах, партнер-Меведчук сидить, а ДБР підбирається все ближче. Там дивись і до екстрадиції недалеко. Ось головна мотивація. А благодійність тут ні до чого", - резюмує Олександр Черненко.

Також читайте: "Гаманець" забороненої ОПЗЖ Вадим Столар втік від війни на Лазурне узбережжя. Журналісти закликають запровадити проти нього санкції

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+16
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19.09.2022 17:03
+13
Роман Москаль

@RomanMoskal70

·

23 ч

як там супутник Притули?? Видно його на небі?? чи проїхали тему?? а як же звіт за 600 млн народних грошей?? теж не цікаво?? отакої..
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19.09.2022 17:05
+11
Ахаха, дбр підбирається))) насмішили)))
Покажіть мені хоч одного "нардепа", якого дбр посадило. Ну хоч одного)))
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19.09.2022 17:04
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19.09.2022 17:03 Відповісти
На неокупованих територіях зрадники процвітають, та ще й наживаються на війні. Подивіться тільки на ОП і побачите ціле кодло російських агентів.
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19.09.2022 17:17 Відповісти
Ахаха, дбр підбирається))) насмішили)))
Покажіть мені хоч одного "нардепа", якого дбр посадило. Ну хоч одного)))
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19.09.2022 17:04 Відповісти
ДБР не може нікого саджати... Це не їх функція
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19.09.2022 17:35 Відповісти
Наш Вадик был на всё горазд он пианист и пидагог...
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19.09.2022 17:04 Відповісти
Роман Москаль

@RomanMoskal70

·

23 ч

як там супутник Притули?? Видно його на небі?? чи проїхали тему?? а як же звіт за 600 млн народних грошей?? теж не цікаво?? отакої..
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19.09.2022 17:05 Відповісти
Я звісно х.й його знає,але що ...звіт про роботу цього супутника ГУР повинен надавати Роману Москалю двічі на добу? Чи тричі?
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19.09.2022 17:21 Відповісти
А я навіть більше скажу: а хто взагалі такий той москаль, і чого воно доїбалося до народних грошей? Бісить, що бабло пройшло мимо, і не вдалося ******** хоч частину народних донатів, чи шо?
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19.09.2022 17:29 Відповісти
👍
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19.09.2022 17:41 Відповісти
Пане Роман Москаль,на всі гроші,що ви здали в фонд Притули,вам обов*язково вишлють копії знімків з того супутника.Самі розумієте-оригінали знімків висилають тому кому треба...
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19.09.2022 18:46 Відповісти
Шось дуже довго те ДБР підбирається до цього вилупка! Ну хіба хоч в когось є сумніви, що це пройдисвіт найвищого гатунку! Ні петя ні Зеля цю наволоч не посадили! А воно точно має сидіти!
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19.09.2022 17:09 Відповісти
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19.09.2022 17:10 Відповісти
Столара на смереку. Падло.
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19.09.2022 17:11 Відповісти
"Сьогодні медіа рясніють заголовками про великого благодійника "
Які медіа, якщо практично всі вони узурповані ВАЗеленським?
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19.09.2022 17:23 Відповісти
чето они все подбираются подбираются, и процесс нигде никак не заканчивается. значит процесс - хорошо оплачиваемый одной или другой стороной. или сразу двумя. а результат как обычно отрицательный.
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19.09.2022 17:49 Відповісти
"одна вечеря Столара в ресторані елітного курорта Сан-Жак-Кап-Ферра коштує більше, ніж вся його "допомога""

Однієї цієї фрази достатньо
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19.09.2022 18:19 Відповісти
Навіщо чекати екстрадиції для таких уйобків? Накачали наркотою та відправили дипломатичним контейнером( диппошта на підлягає догляду)
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20.09.2022 01:07 Відповісти
 
 