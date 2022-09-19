Нардеп Столар боїться екстрадиції з Монако і тому почав вдавати з себе благодійника, - Черненко

Вадим Столар займається благодійністю для того, щоб відбілити свій імідж та повернутись в Україну.

Про це заявив екснардеп Олександр Черненко у своєму дописі в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Черненка, Столар жодного дня не провівши в Україні з 24-го лютого та прогулявши всі засідання Верховної ради в критичний для держави час, вирішив хоч якось відбілити свій імідж.

"В Столара не придумали нічого кращого, аніж піаритись на крові. При чому, в прямому сенсі цього слова. Сьогодні медіа рясніють заголовками про великого благодійника, який робить аналізи крові людям в якомусь селі, а ще збирає з українців кошти на фронт. Цинізм ситуації полягає в тому, що, одна вечеря Столара в ресторані елітного курорта Сан-Жак-Кап-Ферра коштує більше, ніж вся його "допомога", - пише Черненко.

Екс-нардеп також назвав Столара "одним з найвідважніших бійців "батальйону Монако", який героїчно обороняє свою віллу на Лазурному узбережжі". А також відзначив, що Столар є другом Медведчука і те що він втік з України за 10 днів до війни.

"Навіщо ж Столару різко знадобилась уся ця піар активність "благодійника"? Все дуже просто: бізнес тане на очах, партнер-Меведчук сидить, а ДБР підбирається все ближче. Там дивись і до екстрадиції недалеко. Ось головна мотивація. А благодійність тут ні до чого", - резюмує Олександр Черненко.

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