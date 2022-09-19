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Зеленський створив військові адміністрації у Херсоні та ще 14 населених пунктах. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський створив військові адміністрації у 15 населених пунктах тимчасово окупованої Херсонської області.

Відповідний указ №658/2022 опублікувала пресслужба ОП, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський ухвалив створити:

— Асканія-Нову селищну військову адміністрацію Каховського району,

— Борозенську селищну військову адміністрацію Бериславського району,

— Великокопанівську селищну військову адміністрацію Херсонського району,

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— Великолепетиську селищну військову адміністрацію Каховського району,

— Верхньорогачицьку селищну військову адміністрацію Каховського району,

— Горностаївську селищну військову адміністрацію Каховського району,

— Зеленопідську селищну військову адміністрацію Каховського району,

— Калинівську селищну військову адміністрацію Бериславського району,

— Милівську селищну військову адміністрацію Бериславського району,

— Мирненську селищну військову адміністрацію Скадовського району,

— Новомиколаївську селищну військову адміністрацію Скадовського району,

— Новотроїцьку селищну військову адміністрацію Генічеського району,

— Станіславську селищну військову адміністрацію Херсонського району,

— Херсонську міську військову адміністрацію Херсонського району,

— Ювілейну сільську військову адміністрацію Херсонського району.

Він доручив Генеральному штабу Збройних Сил України, Херсонській обласній військовій адміністрації здійснити відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану заходи, пов'язані із заснуванням військової адміністрації, зазначеної у першій статті указу.

Цей указ набирає чинності з дня його оприлюднення.
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Топ коментарі
+3
Потужно!!!
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19.09.2022 17:11
+2
І що, вони будуть будувати дороги?
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19.09.2022 17:18
+2
...там же, где и масквабадская
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19.09.2022 17:19
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Потужно!!!
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19.09.2022 17:11 Відповісти
Симферопольская где ?
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19.09.2022 17:11 Відповісти
...там же, где и масквабадская
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19.09.2022 17:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hOWNismXap0&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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19.09.2022 18:13 Відповісти
у дупутатів забрати-армії віддати
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19.09.2022 20:38 Відповісти
як щодо Криму? Це може зайняти деякий час, але таким чином Katsap не почувається комфортно.
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19.09.2022 17:18 Відповісти
І що, вони будуть будувати дороги?
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19.09.2022 17:18 Відповісти
******* гроші з бюджету будуть.
Наприклад, тільки за час війни в Херсонській області (яка фактично 100% під окупацією) за рахунок бюджету було висаджено - 352,3 тисяч штук дерев в рамках президентської програми "мільярд дерев за 3 роки".
https://zelenakraina.gov.ua/
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19.09.2022 18:27 Відповісти
в первый день Бог создал небо, землю и свет, и отделил свет от тьмы;
на второй день - создал твердь посреди воды, отделил воду над твердью от воды под твердью, и назвал твердь небом;
на третий - сушу, моря и растения
,на четвёртый - светила на тверди небесной,
на пятый - рыб, пресмыкающихся и птиц.Наконец,
на шестой - зверей земных, скот, гадов земных и человека.
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19.09.2022 17:20 Відповісти
Надати посилання на uk.wikipedia.org православіє не дозволяє?
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19.09.2022 17:22 Відповісти
В вашому випадку точно краще жувати, аніж говорити.
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19.09.2022 17:33 Відповісти
Краще, скажи, які у нас відносини з іраном... просто, що б "поржать" !
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19.09.2022 19:25 Відповісти
 
 