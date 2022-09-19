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Німеччина (4521) танк (1655)

В уряді Німеччини немає змін у позиції щодо танків для ЗСУ, - міністр фінансів Лінднер

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

leopard-2

Міністр фінансів Німеччини й лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер не бачить змін курсу федерального уряду щодо постачання бойових танків Leopard 2 в Україну

Відповідаючи на запитання про заяви міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яка закликала до "швидких рішень", Лінднер сказав, що він офіційно запитав, чи змінилася позиція окремих відомств щодо передання танків Україні,пише Spiegel, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Це не може бути підтверджено", – сказав Лінднер.

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За його відомостями, на зустрічах союзників у форматі Рамштайн було досягнуто домовленості про кругові постачання і про те, що "бойові танки західного виробництва не повинні постачатися".
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Топ коментарі
+17
Немцы хотят и рыбку съесть и на писю не сесть. В общем, из воинов они превратились в трусливых шакалов.
Учитесь у украинцев и не позортесь, немцы !!!
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19.09.2022 17:27
+10
це падло знущається з України ще з 24.02.2022

у день повномасштабного вторгнення Росії - 24 лютого, коли посол України в Німеччині Андрій Мельник провів свої перемовини із німецькими політиками, голова Мінфіну тоді сказав послу, що «Україні лишилося кілька годин». За словами українського дипломата, міністр заявив, що постачання зброї чи відключення Росії від SWIFT є безглуздими
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19.09.2022 17:40
+8
Начиная с 17хх годов рашка всегда действовала в спарке с немцами... Даже две мировые войны в 20-м веке вместе организовали...
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19.09.2022 17:40
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Немцы хотят и рыбку съесть и на писю не сесть. В общем, из воинов они превратились в трусливых шакалов.
Учитесь у украинцев и не позортесь, немцы !!!
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19.09.2022 17:27 Відповісти
Ну, то таке... Денацифікація в дії.
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19.09.2022 17:39 Відповісти
вот сейчас они твой спич на цензоре прочтут и их сразу совесть замучает...
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19.09.2022 17:39 Відповісти
А ты, диванный маршал, подгузники уже поменял?
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19.09.2022 17:49 Відповісти
да,всем поменял,один ты пока ещё в обгаженом ходишь...
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19.09.2022 20:12 Відповісти
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19.09.2022 17:32 Відповісти
Они издеваются?
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19.09.2022 17:35 Відповісти
це падло знущається з України ще з 24.02.2022

у день повномасштабного вторгнення Росії - 24 лютого, коли посол України в Німеччині Андрій Мельник провів свої перемовини із німецькими політиками, голова Мінфіну тоді сказав послу, що «Україні лишилося кілька годин». За словами українського дипломата, міністр заявив, що постачання зброї чи відключення Росії від SWIFT є безглуздими
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19.09.2022 17:40 Відповісти
Хм, у них какой-то пунктик. Я вот не понимаю, чем принципиально поставка танков отличается от поставок гаубиц? Другое дело, что немцы довели свой бундесвер и ВПК до того, что у них тяжелого оружия - кот наплакал. Они Чехии, по моему, "Леопарды" обещали взамен выданных Украине Т-72 и до сих пор делают невинный вид. Что-то в Германии сломалось, попами крутят как пропеллером!
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19.09.2022 20:05 Відповісти
Украина должна наступать, тогда будет больше помощи. Помогают тому, кто борется, а кто не борется, тому помощь уменьшается.
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19.09.2022 17:38 Відповісти
Начиная с 17хх годов рашка всегда действовала в спарке с немцами... Даже две мировые войны в 20-м веке вместе организовали...
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19.09.2022 17:40 Відповісти
Походу у них такой же бардак - министр финансов не даст танки. А она тут каким боком и от нее это не зависит. Дадут команду и под козырек, а до этого зачем нести хрень.
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19.09.2022 17:43 Відповісти
.. Вона .!
Взагалі то це - він ,, але яєць у нього дійсно - нема .. Тому буде правильно - вона ..
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19.09.2022 17:52 Відповісти
Хенде Хох
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19.09.2022 17:43 Відповісти
шоломи та гранатомети. Це не Польща.
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19.09.2022 17:44 Відповісти
Они ещё , тайно мечтают сохранить харю морды Гитлеру№2, чтобы опять торговать в полный рост
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19.09.2022 17:48 Відповісти
Ну що ж ,, значить треба німчуру довбати і далі . Аж доки ті танки не нададуть . . Лупайте сю скалу ...Нехай ні жар, ні холод. Не спинить вас! )) і далі за текстом .
Але є одне - але .!! У владі немає справжніх каменярів .. Є - так собі .! .
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19.09.2022 17:48 Відповісти
Закрывшись в бункерном сортире

Лишив народ всяческих свобод

Мечтал мочить врагов в сортире

Да только мочит свой народ...
Сенатор...про путлера всея Мокшандии...😝☠️
Буряты закончились...а в Москве и Питере ловят призывников...ну теперь точно до Берлина и Лондона дойдут...😝🤣
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19.09.2022 17:49 Відповісти
Скоріше американці авіаносець дадуть, а англічани підводний човен, ніж німці лука з стрілами ! Та й до дупи їхні "леопарди", як сказав один поляк, бо це металобрухт ! Ніякої важкої , ******** зброї європейці не дадуть ! Це -- істина !!! Уже зараз необхідно створювати фундамент для виготовлення ядерної зброї у достатній кількості, щоб потім не ходити з протягнутою рукою і скиглити ! І не кажіть, що нам її не дозволять зробити ! Коли усі робили, нас не запитували !!!
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19.09.2022 17:56 Відповісти
Да, что вы прицепились к этим немецким танкам, их мало, их никогда не дадут много, сроки поставок даже полякам не подошли. Абрамсы - вот, что нужно ВСУ на замену советским образцам.
Но это уже после войны. А сейчас у ВСУ больше тысячи танков, этого достаточно. Лучше пусть дают гаубицы, АТАКАМС и ПВО. Вот, что нужно. А не пару десятков леопардов в течении двух лет.
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19.09.2022 18:00 Відповісти
Зелені самі розігнали шум про ці Леопарди. Нах вони нам потрібні? Барахло. Їхні САУ вже показали свою придатність до війни... На ремонті.
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19.09.2022 18:08 Відповісти
похоже на то. риск репутационных потерь немецкой инженерной мысли.
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19.09.2022 19:06 Відповісти
Швабам самим танків не вистачає. Бундесвер недоукомплектований важкою технікою. Німеччина конфєтная лавка бєз продавца і охранніка
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19.09.2022 18:13 Відповісти
Леопарди не панацея,подивіться, скільки їх втратила Туреччина в Сирії, від гранатометів. Є така собі Чорна пантера Пів. Корея дальнобійність 120мм. пушки 5 км.,тобто для любого раднсько-російського танкуіснує мертва зона,та пляс використані розумні снаряди
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19.09.2022 18:18 Відповісти
Леопарды принимали участие в военном конфликте единственный раз, в Сирии, где сильно опозорились. Их даже прозвали бумажными. Оказались легкой целью для старых советских ПТУР.
Немцы боятся репутационных потерь.
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19.09.2022 18:40 Відповісти
ШВУХТЕЛІ у ************ уроді алманії...
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19.09.2022 19:07 Відповісти
Вы действительно думаете что это нужно Украине?

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19.09.2022 19:16 Відповісти
це Лео-1 чи Лео-2 ?
Абрамич до такої ганьби не опускався.....
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19.09.2022 19:32 Відповісти
Что еще за Лео-1? У города Аль-Баб бармалеи ИГ в набедренных повязках уничтожили 10 танков Леопард 2A4.
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19.09.2022 19:37 Відповісти
Я вот тоже не могу понять почему мы прицепились к этим леопардам. Есть же еще американские, английские, корейские танки. Чего мы не требуем у них, а долбим именно немцев? Тем более, что судя по всему принято общее решение не давать нам вообще никаких современных танков западного производства.
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19.09.2022 19:20 Відповісти
Самое смешное что страны Восточной Европы требуют Леопарды взамен поставленных в Украину советских танков. Получается за все платит Германия.
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19.09.2022 19:26 Відповісти
бо дурний та скупий завжди платить двічи -
німці сплачують передачу нам совкового гівна і отримують за це ганьбу
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19.09.2022 19:34 Відповісти
Тупая немчура не может понять что удачное применение их танков в войне, явилось бы лучшей рекламой их техники а следовательно многократное увеличение прибылей для их впк. Вот до чего привело длительное пребывание у власти засланной комсомолки.
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20.09.2022 00:14 Відповісти
не беда. Немцы очень много дают. Там список колоссальный включай САУ.
Значит, танки новейшие и самим нужны.
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20.09.2022 03:45 Відповісти
 
 