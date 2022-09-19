В уряді Німеччини немає змін у позиції щодо танків для ЗСУ, - міністр фінансів Лінднер

Міністр фінансів Німеччини й лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер не бачить змін курсу федерального уряду щодо постачання бойових танків Leopard 2 в Україну

Відповідаючи на запитання про заяви міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яка закликала до "швидких рішень", Лінднер сказав, що він офіційно запитав, чи змінилася позиція окремих відомств щодо передання танків Україні,пише Spiegel, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Це не може бути підтверджено", – сказав Лінднер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Берлін має надати Україні танки Leopard, - німецькі експерти

За його відомостями, на зустрічах союзників у форматі Рамштайн було досягнуто домовленості про кругові постачання і про те, що "бойові танки західного виробництва не повинні постачатися".