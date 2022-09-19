В уряді Німеччини немає змін у позиції щодо танків для ЗСУ, - міністр фінансів Лінднер
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Міністр фінансів Німеччини й лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер не бачить змін курсу федерального уряду щодо постачання бойових танків Leopard 2 в Україну
Відповідаючи на запитання про заяви міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яка закликала до "швидких рішень", Лінднер сказав, що він офіційно запитав, чи змінилася позиція окремих відомств щодо передання танків Україні,пише Spiegel, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Це не може бути підтверджено", – сказав Лінднер.
За його відомостями, на зустрічах союзників у форматі Рамштайн було досягнуто домовленості про кругові постачання і про те, що "бойові танки західного виробництва не повинні постачатися".
Топ коментарі
+17 Alex Tiger
показати весь коментар19.09.2022 17:27
+10 Алекс Мышкевич
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+8 Roman Skripnik
показати весь коментар19.09.2022 17:40
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Учитесь у украинцев и не позортесь, немцы !!!
у день повномасштабного вторгнення Росії - 24 лютого, коли посол України в Німеччині Андрій Мельник провів свої перемовини із німецькими політиками, голова Мінфіну тоді сказав послу, що «Україні лишилося кілька годин». За словами українського дипломата, міністр заявив, що постачання зброї чи відключення Росії від SWIFT є безглуздими
Взагалі то це - він ,, але яєць у нього дійсно - нема .. Тому буде правильно - вона ..
Але є одне - але .!! У владі немає справжніх каменярів .. Є - так собі .! .
Лишив народ всяческих свобод
Мечтал мочить врагов в сортире
Да только мочит свой народ...
Сенатор...про путлера всея Мокшандии...😝☠️
Буряты закончились...а в Москве и Питере ловят призывников...ну теперь точно до Берлина и Лондона дойдут...😝🤣
Но это уже после войны. А сейчас у ВСУ больше тысячи танков, этого достаточно. Лучше пусть дают гаубицы, АТАКАМС и ПВО. Вот, что нужно. А не пару десятков леопардов в течении двух лет.
Немцы боятся репутационных потерь.
Абрамич до такої ганьби не опускався.....
німці сплачують передачу нам совкового гівна і отримують за це ганьбу
Значит, танки новейшие и самим нужны.