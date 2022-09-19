Кузін про нову хвилю коронавірусу: локдаунів не буде, у регіонах можливі карантинні заходи

Загальнонаціональних локдаунів через ковід впроваджувати не будуть, проте ті чи інші карантинні заходи чи обмеження можуть застосовуватися в окремих областях з огляду на безпекову та епідеміологічну ситуацію.

Як інфрмує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"За можливості МОЗ радить застосовувати ті чи інші профілактичні або протиепідемічні обмеження. На національному рівні не планується впроваджувати загальнонаціональний локдаун або якісь заходи з обмеження, але тим не менш на рівні областей в залежності від безпекової, епідеміологічної ситуації можуть застосовуватися ті чи інші профілактичні заходи з протидії ковіду. Відповідними рішеннями комісії ТЕБ та НС області можуть застосовувати масковий режим у місцях масового скупчення, в громадському транспорті, рекомендувати носити маски в закладах охорони здоров’я. Такі заходи можуть зменшувати кількість нових випадків коронавірусної хвороби. Ми закликаємо області все ж таки використовувати цей механізм", - сказав Кузін.

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Він наголосив, що у разі запровадження карантинних обмежень важливо зберігати баланс між безпековими питаннями та впливом цих заходів на зростання кількості випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Кузін нагадав, що у зв’язку з оголошенням в Україні воєнного стану протиепідемічні заходи в країні не були скасовані, а лише призупинені.

Раніше Кузін заявляв, що для лікування ковід-пацієнтів відведено близько 40 тис. ліжок, 39 тис. з них - із підведеним киснем.

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