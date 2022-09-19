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Кузін про нову хвилю коронавірусу: локдаунів не буде, у регіонах можливі карантинні заходи

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

транспорт,карантин,коронавірус,ковід

Загальнонаціональних локдаунів через ковід впроваджувати не будуть, проте ті чи інші карантинні заходи чи обмеження можуть застосовуватися в окремих областях з огляду на безпекову та епідеміологічну ситуацію.

Як інфрмує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"За можливості МОЗ радить застосовувати ті чи інші профілактичні або протиепідемічні обмеження. На національному рівні не планується впроваджувати загальнонаціональний локдаун або якісь заходи з обмеження, але тим не менш на рівні областей в залежності від безпекової, епідеміологічної ситуації можуть застосовуватися ті чи інші профілактичні заходи з протидії ковіду. Відповідними рішеннями комісії ТЕБ та НС області можуть застосовувати масковий режим у місцях масового скупчення, в громадському транспорті, рекомендувати носити маски в закладах охорони здоров’я. Такі заходи можуть зменшувати кількість нових випадків коронавірусної хвороби. Ми закликаємо області все ж таки використовувати цей механізм", - сказав Кузін.

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Він наголосив, що у разі запровадження карантинних обмежень важливо зберігати баланс між безпековими питаннями та впливом цих заходів на зростання кількості випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Кузін нагадав, що у зв’язку з оголошенням в Україні воєнного стану протиепідемічні заходи в країні не були скасовані, а лише призупинені.

Раніше Кузін заявляв, що для лікування ковід-пацієнтів відведено близько 40 тис. ліжок, 39 тис. з них - із підведеним киснем.

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Автор: Анастасія Потіха
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"Протиепідемічні заходи в країні не були скасовані, а лише призупинені". Виходить, що пандемію можна поставити на паузу , а потім знову запустити.
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19.09.2022 17:35 Відповісти
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19.09.2022 17:52 Відповісти
Серьойзно озабочена
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19.09.2022 17:49 Відповісти
Кузин идёт в дупу. Загнать народ опять в стойло уже не получится
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19.09.2022 20:04 Відповісти
Перший день температура 38-39 - приймайте парацетамол . Другий день -38-37 . Третій день -36 , трохешечки слабкість . Отакий зараз ковід , нема чого боятися.
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19.09.2022 22:25 Відповісти
правильно.
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20.09.2022 03:46 Відповісти
Здається зараз ковід вже по трохи починає відступати усюди. Чи я помиляюсь?
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11.11.2022 10:50 Відповісти
Та ніби є така тенденція. Хочеться вірити що скоро він зовсім вже не буде зустрічатись і ми всі дружньо про нього назавжди забудемо. Просто ті люди, що вже перехворіли ковідом, повинні більш уважно ставитись до свого здоров'я адже хвороба дає багато неприємних ускладнень. Щоб виявити їх вчасно потрібно здати ряд аналізів та пройти обстеження. Я сама для себе задаю питання які аналізи необхідно здати після ковіду? Хворіла ним місяць назад і зараз ще досі не можу прийти до норми.....
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12.11.2022 10:45 Відповісти
 
 