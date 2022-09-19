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Синєгубов про зрадників на деокупованих територіях Харківщини: СБУ матиме роботу на кілька років

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зрадниця

На звільнених територіях Харківщини залишилось багато зрадників.

Про це в інтерв'ю УП заявив голова ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони є, і багато, в кожному населеному пункті. Ті, хто зустрічав, годував, ходив, показував проукраїнських людей. І треба проявити принциповість, щоб не повторився 2014 рік - хто проти України, то йому тут не місце. Скажу так: Службі безпеки на кілька років буде над чим працювати. Зараз є близько сотні проваджень за держзраду, але це - крапля в морі", - пояснив очільник ОВА.

Синєгубов додав, що в керівництві області таких людей не було - є тільки одне провадження щодо колишнього голови облуправління СБУ.

"З усіма іншими ми працювали на втримання регіону", - сказав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Зрадникам яких уже виявили нiяких покарань не мае,Це просто якийсь жах.Мабуть команда вiд пiськограя,у нього в ОПУ зрадникiв Як у сучки блох..
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19.09.2022 17:46
+4
якщо є сотня проваджень,але це капля в морі,то значить по факту там таких тисячі, а то і більше,ось вам і відповідь тим хто говорить,що вони після війни усі все переосмислили і тепер там проукраїнських людей ледве не 90%
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19.09.2022 17:45
+3
Щодо вилову зрадників:
От було б добре деокупувати й решту України!
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19.09.2022 17:28
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Щодо вилову зрадників:
От було б добре деокупувати й решту України!
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19.09.2022 17:28 Відповісти
нарешті,
сбу займеться своїми справами
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19.09.2022 17:37 Відповісти
якщо є сотня проваджень,але це капля в морі,то значить по факту там таких тисячі, а то і більше,ось вам і відповідь тим хто говорить,що вони після війни усі все переосмислили і тепер там проукраїнських людей ледве не 90%
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19.09.2022 17:45 Відповісти
Зрадникам яких уже виявили нiяких покарань не мае,Це просто якийсь жах.Мабуть команда вiд пiськограя,у нього в ОПУ зрадникiв Як у сучки блох..
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19.09.2022 17:46 Відповісти
А чиму ВСі мовчать про ЛУГАНДОНІВ,Ой!Вибачте!"Нашіх людєй в окупаціі",які сотнями тисяч ходили в 2014 році на "референдуми та вибори" а сьогодні,тими ж сотнями тисяч,воюють проти України та ще й отримують, від держави Україна, соціальні виплати?
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19.09.2022 18:02 Відповісти
Всему свое время, освободим, займемся и ими. Всё по порядку.
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19.09.2022 20:12 Відповісти
СБУ через півтора роки після перемоги, швидко забуде про роботу, і повернеться до бурштину та контрабанди, і не буде у них часу до колаборантів і зрадників
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19.09.2022 18:05 Відповісти
Вони і тут все роблять навпаки.
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19.09.2022 18:07 Відповісти
Почанали би з "героїв Чонгара" !
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19.09.2022 18:06 Відповісти
Чекай, тi "героi"все зроблять для того,щоб " героi" писались не в лапках...Iм зараз конче не вигiдна перемога...
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19.09.2022 20:17 Відповісти
Так може відірвати від вим'я бізнесу співробітників департаменту економічних злочинів, на допомогу? Чи вони усі в Монако на спєцзаданіі?
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19.09.2022 20:36 Відповісти
А службі зовнішньої розвідки роботи десь років на 15. Все кацапське бидло, яке мордувало і катувало людей, потрібно знайти за кордоном і знищити.
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19.09.2022 21:21 Відповісти
И в конце отпустит.
Где Штепа? Где Мураев? Медведева покажите, не то говорят он уже с женой.
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20.09.2022 03:20 Відповісти
 
 