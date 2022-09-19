Синєгубов про зрадників на деокупованих територіях Харківщини: СБУ матиме роботу на кілька років

На звільнених територіях Харківщини залишилось багато зрадників.

Про це в інтерв'ю УП заявив голова ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони є, і багато, в кожному населеному пункті. Ті, хто зустрічав, годував, ходив, показував проукраїнських людей. І треба проявити принциповість, щоб не повторився 2014 рік - хто проти України, то йому тут не місце. Скажу так: Службі безпеки на кілька років буде над чим працювати. Зараз є близько сотні проваджень за держзраду, але це - крапля в морі", - пояснив очільник ОВА.

Синєгубов додав, що в керівництві області таких людей не було - є тільки одне провадження щодо колишнього голови облуправління СБУ.

"З усіма іншими ми працювали на втримання регіону", - сказав він.

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