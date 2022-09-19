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Костін про звинувачення Путіна в геноциді: Буде непросто, але всі факти разом узяті приведуть нас до можливого засудження

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

костін

Без повномасштабного вторгнення Росії не було б жодних воєнних злочинів, включно з тими, які підпадають під визначення геноциду.

Так генпрокурор Андрій Костін відповів на запитання CBS News, чи Україна зможе довести, що російський диктатор Володимир Путін "санкціонував [звірства армії РФ в окупації] або знав про все, що відбувалося під командуванням його військових", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Ведуча програми Face The Nation нагадала, що жоден чинний лідер будь-якої країни світу ніколи не зазнавав судового переслідування за геноцид.

Костін погодився, що "непросто [буде] довести цю систему командування до найвищого рівня".

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"Що ми розуміємо на цю мить, так це те, що є злочин агресії – ми знаємо, хто за нього несе відповідальність (бо злочин агресії є матір'ю всіх цих злочинів, воєнних злочинів геноциду)", – сказав він.

За словами генпрокурора, без вторгнення "не було б інших воєнних злочинів". "І з цієї причини за злочин агресії найвище політичне та військове керівництво має бути притягнуте до відповідальності й має бути покаране", – сказав він.

Костін підтвердив, що справа про геноцид є в Офісі генпрокурора, і висловив сподівання, що "всі факти разом узяті приведуть нас до можливого засудження за злочин геноциду".
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Топ коментарі
+7
Це нещастя не здатне притягнути до відповідальності депутата правлячої партії Трухіна з відеодоказами по кількох статтях на всю країну, то про що можна говорити.
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19.09.2022 18:35
+5
Якщо Костіну НЕ ПРОСТО, то може іншого призначити , ЯКИЙ ШВИДКО І ЯКІСНО ЗРОБИТЬ ЗАДАЧУ ????

на фіга у владі соплежуі ???
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19.09.2022 18:25
+4
Осудять його в будь-якому випадку, навіть посмертно. Але нам що з того? Відповісти має вся ця недокраїна, разом з жителями.
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19.09.2022 18:21
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Та хер его осудят - его убьют свои же
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19.09.2022 18:11 Відповісти
Осудять його в будь-якому випадку, навіть посмертно. Але нам що з того? Відповісти має вся ця недокраїна, разом з жителями.
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19.09.2022 18:21 Відповісти
А по сутті: ведуча Face The Nation неправа: були звинувачені, як мінімум, троє: Гітлер (нехай посмертно) Піночет та Мілошевич.
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19.09.2022 18:13 Відповісти
так як з МН17?
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19.09.2022 18:15 Відповісти
Останнім, кого міжнародний трибунал звинувачував у геноциді, був, якщо не помиляюсь, Слободан Мілошевич, колишній президент вже не існуючої країни Югославія. Я вам так скажу, такі справи розглядаються дуже довго, роками, навіть десятиріччами. Тому навіть якщо міжнародній спільноті вистачить мужності і політичної волі, щоб створити такий трибунал, то путлєра навряд буде засуджено при житті. Він, як і Мілошевич, скоріш за все відкине копита. Як на мене ліпше звинувачувати не лише посадовців, а в цілому країну, їхній народ. Вони всі винні в тому, що сталось. Всі до єдиного. Тому й вирок має бути таким: посадовців повішати, або що там роблять зараз з такими, а країну роззброїти, всі корисні недра передати під управління міжнародної коаліції. І на протязі наприклад 10 років, перераховувати доходи від продажу гащу, золота, нафти, на відновлення Української економіки. Це приблизно, як я то собі бачу. Бо мені наприклад не гріє, що путлєра визнають винним посмертно.
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19.09.2022 18:18 Відповісти
Якщо Костіну НЕ ПРОСТО, то може іншого призначити , ЯКИЙ ШВИДКО І ЯКІСНО ЗРОБИТЬ ЗАДАЧУ ????

на фіга у владі соплежуі ???
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19.09.2022 18:25 Відповісти
Щоб інший ГП України мав бажання і змогу витягнути ***** в Гаагу - спочатку потрібно вигнати ЄрZе і його прислугу уродів з Банкової і обрати туди свідомих патріотів України
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19.09.2022 19:24 Відповісти
Треба не забувати і про народ України - він може тоже давити на владу. А іноді партийні лідери ЦЕНИ СОБІ СКЛАСТИ НЕ МОГУТ , тому їх так.легко і поперли із Ради . І ціх попруть також
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19.09.2022 20:02 Відповісти
Особливо мене дратує Арахамія . БЛИН, ну як в Україні может бути головою правлячіі партії Арахамія ?
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19.09.2022 20:06 Відповісти
Це нещастя не здатне притягнути до відповідальності депутата правлячої партії Трухіна з відеодоказами по кількох статтях на всю країну, то про що можна говорити.
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19.09.2022 18:35 Відповісти
І напишуть - люди у формі схожу на форму солдат ЗС РФ , які розмовляли на мові схожій на російську , розстріляли 400 в потилицю ....
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19.09.2022 18:43 Відповісти
«Когда Россия окончательно станет фашистским государством,

то фашизм в ней будут именовать «особой русской духовностью».
Уинстон Черчиль
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19.09.2022 18:54 Відповісти
Ну, звичайно, всі військові злочини і геноцид спихнути на путіна, оголосити підозру, влаштувати показовий заочний суд.
А потім помиритися з русскіми братьями ...
І чекати нового, ще страшнішого геноциду.
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19.09.2022 19:03 Відповісти
Будь проклят БЕСпутин антихрист люциферович - сын шлюхи и в. ы. б. л. я. д. о. к сатаны, со всем своим ПОГАНЫМ родом. Плешивый УРОД.
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19.09.2022 19:04 Відповісти
Трибунали проводять переможці.З чого ви взяли ,що Україні дозволять перемогти путінську Росію ? "Нашим партнерам " , все одно що буде з Україною.Вони хотітимуть домовлятися з Путіним - навіть після того , як він застосує в Україні ЯЗ.
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19.09.2022 19:54 Відповісти
Шольц хоче домовлятися? З трудом - але можу повірити.
Ніколи не повірю, що будуть домовлятися Байденко, Трасенко і Дуда. Ніколи.
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19.09.2022 20:08 Відповісти
Окрім путіна, треба судити російський народ який підтримує вбивство та сам вбиває своїми руками українців.
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19.09.2022 21:22 Відповісти
Куди тобі фуфечику до путіна у тебе написано на лобі- чего ізволітє?
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19.09.2022 22:45 Відповісти
 
 