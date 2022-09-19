У Верховному Суді хочуть звільнити суддю Львова, у якого журналісти виявили паспорт РФ
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У Верховному Суді пропонують достроково звільнити з посади голови Касаційного господарського суду Верховного Суду Богдана Львова, хоч він і заперечує наявність у нього російського громадянства, – розпочато збір підписів за скликання зборів суддів із цією метою на 26 вересня.
Про це повідомила суддя Касаційного адміністративного суду Верховного Суду Олена Кібенко, яка також затегала у пості суддю ВС Івана Міщенка, який наразі служить у Збройних силах України.
15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).
За словами Олени Кібенко, на зустрічі з суддями та працівниками апарату, яка відбулась наступного дня (16.09.2022 о 12:00), Богдан Львов цю інформацію спростував – як і на своїй сторінці у Facebook.
Кібенко повідомила, що на загальних зборах, скликаних на 19.09.2022 на 12:00 за ініціативою самого Богдана Львова, – повідомлення про яке було отримано лише за дві години до зборів, – обговорювалось включення до порядку денного питання про довіру чи недовіру голові Касаційного господарського суду Верховного Суду, втім, воно до порядку денного включено не було.
"На наш погляд, голова суду не може самостійно ініціювати питання про висловлення йому недовіри, керувати такими зборами, формувати порядок денний "з коліс", оскільки це прямий конфлікт інтересів.
Хочемо підкреслити: ми впевнені, що це питання має бути розглянуте зборами суддів Касаційного господарського суду з дотриманням вимог закону та процедури.
Ми не стверджуємо, що голова Касаційного господарського суду Богдан Львов є громадянином РФ або мав там нерухомість. Ці факти якнайшвидше мають бути встановлені компетентними органами. Але такі звинувачення, підкріплені документами, є занадто серйозними і не можуть бути проігноровані.
Небажання самого судді під час розслідування скласти повноваження голови суду, мотивуючи це тим, що саме через бажання зайняти його крісло і з'явилось це розслідування, залишає єдиний можливий варіант подальших дій – збір підписів за дострокове звільнення його з посади", - наголосила Кібенко.
Відповідно до вимог ст.42 закону "Про судоустрій та статус суддів" судді почали збір підписів суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду за скликання зборів суддів для вирішення питання про дострокове звільнення судді Богдана Львова з посади голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.
Вони пропонують скликати збори суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду на 26 вересня, на 10:00 для обговорення вказаних питань.
Порядок денний пропонується такий:
- Про дострокове звільнення Богдана Львова з посади голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.
- Про визначення тимчасово виконуючого обов'язки голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.
Звернення від 19 вересня є відкритим для приєднання для всіх суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, зазначила Кібенко.
Відповідно до ч.4 ст.42 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" голова касаційного суду може бути достроково звільнений з посади за ініціативою не менш як однієї третини від загальної кількості суддів відповідного касаційного суду шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів відповідного касаційного суду.
Будь ласка, зачекайте...
ніхто, ****, не побачив, а журналісти побачили......
а може всіх перерахованих, одним наказом велічайшого, накуй, з держпосад?????????????
чи, я з єрмаком прийшов, я з ним і піду????????
Кінематограф творить чудеса, вигадуючи слова, яких, власне, немає в японській мові.
Нінзя (як назва) - вигадка.
Насправді членів кланів, які надавали послуги з замовних вбивств, шпигування та ін. на японській мові називають Сінобі (Шинобі) "...той, що крадеться".
Бурба зробив те що передав єрмак від президента
результат, зрив орерації, зрада
моня давав наказ Бурбі????
ні
єрмак такі накази має право давати чи передавати???
ні
єрмак казав???
так
бурба виконав?
так
бурба мав виконувати наказ єрмака??
ні
хто винен в зриві???
бурба!!!!!!!!!!!!!
от і вся арифметика
назви посаду єрмауа......
посаду як держслужбовся з доступом до держтаємниці
назви по конституції України
я, наприклад, такої посади як керівник ОП в Україні не знав до приходу моніянелохаоманського
і чи є така посада взагалі
яку відповідальність несе перед законом керівник ОП?????????????????
Це вже мужчінка Ермака
у Німеччині. Треба для тебе гарного екзорциста знайти.
А-а-а! То ти певно від нього за кордоном ховаєшся?
з дозволом до Державної таємниці
звільнити?!?
Ясно чому його викрили журналісти а не СБУ..
Бо та сбу також в половини мацкальські паспорти
Це якби у нашої країни були силові органи з українців. А так - маємо то шо маємо. Служить би рад, вислужуваться тоже.
По "закону" не буде нічого, бо "закони" пишуть як раз запроданці і рашисти вже 30 років, під себе.
Якщо зараз знов заведеш шарманку про "бла бла бла голо суй краще на наступних виборах" - то це все одно що промовчати, бо діяти треба вже позавчора. Виборів скоріш за все або не буде, або будуть подібні до "референдума" в криму.
По-друге, пропозицій я так і не побачив.
Висновок - йдеш шукати крейсер мацква сам.
Подальшого діалогу не буде, бо це як спілкуватися з сміттєвим баком. Всього паганого, адьйос.
за рахунок кого?
І усе!
Як кажуть, усі залишилися при своїх інтересах.
Крім нас...
Нормальний же мужик!
Та й заперечує він, а судді треба вірити!
Он дєрьмак навіть не заперечує, що він агент ФСБ, а йому всі вірять!
Так що, треба просто вірити…
Скорее надо выкинуть из числа судей тех, кто не может в течение 24 часов избавиться от этого кацапского шпиона и диверсанта. Последний просто продажный изменник Родины, но у него все в порядке с головой. А те, кто неделями мутозит простейший вопрос (закрыть потенциального шпиона в клетку и пускай там посидит, пока война идет), являются намного более опасными врагами. Выгнать их и нанять инициативных, мотивированных, амбициозных молодых людей, кто будет действовать быстро и четко.
Бо я зі своїх податків категорично відмовляюсь годувать оце чмо.
Щоб знати з посади брудного суддю, підписи потрібно зібрати... від інших брудних суддів.
А не позбирають, то й не знімуть.
Отака ху%ня, малята.
це якийсь пизззздець при зеленій владі
під час війни УКРАЇНИ проти росії, росіянина хочуть, *****, хочуть, але не можуть звільнити з високої посади
держслужбовця в УКРАЇНГІ, ****, В УКРАЇНІ!!!!!!!!
бо що, *******, мішає ворога назвати ворогом
який, ****, закон???
а як що такий закон є, то ми ДЕБІЛИ, всі до останнього!!!
такі ж падлюки портновські, на усіх щаблях розставлені кучмами, януовощами, ющенками, литвинами, сімоненками, морозами, порошенками, зеленськими !! З шаленими посадовими окладами та пенсіями!
А судді, ХТО??