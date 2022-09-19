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Новини Політика України
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Верховний Суд (785) громадянство (911) паспорт (876) Росія (47164) судова реформа (1184) звільнення (1511) звільнення суддів (56) Кібенко (5) Львов Богдан (29) Іван Міщенко (8)

У Верховному Суді хочуть звільнити суддю Львова, у якого журналісти виявили паспорт РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

львов

У Верховному Суді пропонують достроково звільнити з посади голови Касаційного господарського суду Верховного Суду Богдана Львова, хоч він і заперечує наявність у нього російського громадянства, – розпочато збір підписів за скликання зборів суддів із цією метою на 26 вересня.

Про це повідомила суддя Касаційного адміністративного суду Верховного Суду Олена Кібенко, яка також затегала у пості суддю ВС Івана Міщенка, який наразі служить у Збройних силах України.

15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).

За словами Олени Кібенко, на зустрічі з суддями та працівниками апарату, яка відбулась наступного дня (16.09.2022 о 12:00), Богдан Львов цю інформацію спростував – як і на своїй сторінці у Facebook.

Кібенко повідомила, що на загальних зборах, скликаних на 19.09.2022 на 12:00 за ініціативою самого Богдана Львова, – повідомлення про яке було отримано лише за дві години до зборів, – обговорювалось включення до порядку денного питання про довіру чи недовіру голові Касаційного господарського суду Верховного Суду, втім, воно до порядку денного включено не було.

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"На наш погляд, голова суду не може самостійно ініціювати питання про висловлення йому недовіри, керувати такими зборами, формувати порядок денний "з коліс", оскільки це прямий конфлікт інтересів.

Хочемо підкреслити: ми впевнені, що це питання має бути розглянуте зборами суддів Касаційного господарського суду з дотриманням вимог закону та процедури.

Ми не стверджуємо, що голова Касаційного господарського суду Богдан Львов є громадянином РФ або мав там нерухомість. Ці факти якнайшвидше мають бути встановлені компетентними органами. Але такі звинувачення, підкріплені документами, є занадто серйозними і не можуть бути проігноровані.

Небажання самого судді під час розслідування скласти повноваження голови суду, мотивуючи це тим, що саме через бажання зайняти його крісло і з'явилось це розслідування, залишає єдиний можливий варіант подальших дій – збір підписів за дострокове звільнення його з посади", - наголосила Кібенко.

Відповідно до вимог ст.42 закону "Про судоустрій та статус суддів" судді почали збір підписів суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду за скликання зборів суддів для вирішення питання про дострокове звільнення судді Богдана Львова з посади голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Вони пропонують скликати збори суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду на 26 вересня, на 10:00 для обговорення вказаних питань.

Порядок денний пропонується такий:

  1. Про дострокове звільнення Богдана Львова з посади голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.
  2. Про визначення тимчасово виконуючого обов'язки голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Звернення від 19 вересня є відкритим для приєднання для всіх суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, зазначила Кібенко.

Відповідно до ч.4 ст.42 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" голова касаційного суду може бути достроково звільнений з посади за ініціативою не менш як однієї третини від загальної кількості суддів відповідного касаційного суду шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів відповідного касаційного суду.
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Топ коментарі
+36
Это звиздец ‼️Почему ,занимаются работой СБУ -ЖУРНАЛИСТЫ ⁉️Они НАХОДЯТ ,а СБУ -ВЫПУСКАЮТ ВСЕХ КРОТОВ - портнова, Деркача , Погребинского,………… наводчиков и корректировщиков для рашистов ЗАПРЕЩАЮТ переход от ГЕБНЯВОЙ РАШИСТСКОЙ ЦЕРКВИ в УПЦ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
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19.09.2022 18:46
+33
чудні діла твої, Господи..тільки звільнити??? а причетних нагородити може ще..
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19.09.2022 18:17
+28
А где указ Боневтика про лишение этого русского Украинского гражданства?
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19.09.2022 18:28
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чудні діла твої, Господи..тільки звільнити??? а причетних нагородити може ще..
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19.09.2022 18:17 Відповісти
Это звиздец ‼️Почему ,занимаются работой СБУ -ЖУРНАЛИСТЫ ⁉️Они НАХОДЯТ ,а СБУ -ВЫПУСКАЮТ ВСЕХ КРОТОВ - портнова, Деркача , Погребинского,………… наводчиков и корректировщиков для рашистов ЗАПРЕЩАЮТ переход от ГЕБНЯВОЙ РАШИСТСКОЙ ЦЕРКВИ в УПЦ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
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19.09.2022 18:46 Відповісти
Якийсь начальник ЖКХ для них більш небезпечний.
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19.09.2022 18:51 Відповісти
слідкуйте за новинами, найнебезпечніші зараз волонтери, а запроданці, кроти та зе!бенці- це партнери кацапів: Красная тряпка для Зеленского.. Кроты против волонтеров.. Кто играет по роялю - Тарас Чорновил
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19.09.2022 19:44 Відповісти
Тому що там за зарплату працюює понаїхавша по дзвінку блатна бидлота з псевдовищою освітою. 20-30-річні сцикуни і "губаті" сцикухи із зарплатою в десятки тисяч.
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20.09.2022 00:10 Відповісти
....які курять вечрами кальяни і ржуть, з російським вереском. "Хазяєва жизні...,"є.Тварі....
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20.09.2022 00:12 Відповісти
Ну не будьте такой жестокой. Как это уволить? Максимум - на почетную пенсию тысяч в 10 евро отправить
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19.09.2022 19:30 Відповісти
Чекай, вони тільки хочуть
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19.09.2022 19:33 Відповісти
Так уже наградили. Судья прошел в верховный суд в 2017г. Вы рвзве не гордились судебной реформой одного величайшего реформатора, полководца и кондитера?
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19.09.2022 19:36 Відповісти
придурок недообрізаний, ти з Канади строчиш, бо у Ізраїлі як і "наш" .ідер 4-ри рази відкосив?
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19.09.2022 19:46 Відповісти
Рехформували Кізьяков зі своїми під.....ками та їх керівник "Маріарті" від апарата президента,не пом'ятаю його фамілію
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19.09.2022 21:15 Відповісти
Кизяки, Мориарти? Вы не могли бы выражаться внятно.
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19.09.2022 21:27 Відповісти
Козьяков, Олексій Філатов..... спеціально для вас пошукала був заступником апарата президента куріровав судову реформу да так що "Вовки "залишилися при ділах((((
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19.09.2022 21:44 Відповісти
Олексій Валерійович Філатов (нар. 25 листопада 1976, Київ) - український адвокат, спеціаліст в галузі судової практики. Заступник Глави Адміністрації Президента України (з 22 липня 2014 по 11 травня 2019). Это что-ли?
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19.09.2022 21:56 Відповісти
ще один дабл-придурок з обісраними штанцями.
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20.09.2022 09:44 Відповісти
Під суд падлюку! І тих ублюдків, хто дав йому допуск до держтаємниці, теж під суд! Досить гратися зі зрадниками і сепаратистами в лібералізм! Ми їх відпускаємо під заставу, а вони нас підставляють під ракети і снаряди! За грати зрадників і надовго!
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19.09.2022 19:42 Відповісти
мзс, менти, сбу, дбр, розвідка, мінюст, судколегія, ті хто приймав документи та розглядав призначення.....
ніхто, ****, не побачив, а журналісти побачили......
а може всіх перерахованих, одним наказом велічайшого, накуй, з держпосад?????????????
чи, я з єрмаком прийшов, я з ним і піду????????
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19.09.2022 21:23 Відповісти
А давайте уволим Ермака ?
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19.09.2022 18:18 Відповісти
Нізя.
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19.09.2022 18:22 Відповісти
точно, він ніндзя
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19.09.2022 18:32 Відповісти
Не впевнений, що Єрмак нінзя - бо з його рилом і пузом він може бути просто ворожим агентом, але..
Кінематограф творить чудеса, вигадуючи слова, яких, власне, немає в японській мові.
Нінзя (як назва) - вигадка.
Насправді членів кланів, які надавали послуги з замовних вбивств, шпигування та ін. на японській мові називають Сінобі (Шинобі) "...той, що крадеться".
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19.09.2022 18:43 Відповісти
ще, декілька дописів у такому ж пізнавальному руслі... і я, добавлю вас до тих 2-ох Альош, котрих ім'я- це не діагноз.
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19.09.2022 19:50 Відповісти
еще чего! скорее уволят всех нас.....
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19.09.2022 18:39 Відповісти
По дерьмаку ТРИБУНАЛ ПЛАЧЕТ ЗА РАЗМИНИРОВАНИЕ Юга, срыв срецопеоации "Вагнер", договорняки с рашистскими олигархами в Украине ,Абрамовичем…………
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19.09.2022 18:49 Відповісти
моня сказав єрмаку, сказати Бурбі щоб переніс операцію вагнер на 4-5 діб
Бурба зробив те що передав єрмак від президента
результат, зрив орерації, зрада
моня давав наказ Бурбі????
ні
єрмак такі накази має право давати чи передавати???
ні
єрмак казав???
так
бурба виконав?
так
бурба мав виконувати наказ єрмака??
ні
хто винен в зриві???
бурба!!!!!!!!!!!!!
от і вся арифметика
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19.09.2022 21:41 Відповісти
а за що???????
назви посаду єрмауа......
посаду як держслужбовся з доступом до держтаємниці
назви по конституції України
я, наприклад, такої посади як керівник ОП в Україні не знав до приходу моніянелохаоманського
і чи є така посада взагалі
яку відповідальність несе перед законом керівник ОП?????????????????
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19.09.2022 21:29 Відповісти
Якщо не помиляюся, це ж чоловічок нєкоєво ігорьвалєрічя? Вони там взагалі нічого не бояться?))))
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19.09.2022 18:20 Відповісти
Ви дуже помиляєтесь )))

Це вже мужчінка Ермака
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19.09.2022 18:45 Відповісти
А при Джугашвілі цей суддя би вже з поламаними пальцями, вибитими зубами та пляшкою в сраці здавав подільників і розповідав на які розвідки він працював окрім кацапської... А його адвокат вимагав би найсуворішого покарання підсудному, т.я. він в першу чергу українець, а вже потім - адвокат
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19.09.2022 18:21 Відповісти
А може й навпаки - сам вибивав би зуби і ламав пальці бразильським "шпіонам"...
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19.09.2022 18:46 Відповісти
Спочатку - поза всяким сумнівом. Але після зашквару з паспортом його зірка б стрімко закотилася.
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19.09.2022 19:08 Відповісти
Любиш ти Джугашвілі, ніяк він з тебе не вилізе навіть, начебто,
у Німеччині. Треба для тебе гарного екзорциста знайти.
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19.09.2022 19:00 Відповісти
Не просто люблю! В мене навіть його портрет висить на покуті. Зліва від ікони Цюрюпинської Богоматері, яка, як усім відомо, надає сили та здоровʼя і заміняє одну вакцину з бустером.
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19.09.2022 19:04 Відповісти
І куди дивиться дядько прокурор? https://**********.com.ua/2020/01/13/10-rokiv-tomu-***********-sud-vyznav-stalina-vynnym-u-genoczydi-nashogo-narodu/
А-а-а! То ти певно від нього за кордоном ховаєшся?
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19.09.2022 19:12 Відповісти
він, дистриб'ютор оповитих змій у Німеччині, бухим, прагне твердої пиз..ліни та сумує за Сраліним??? Але з почуттям гумору ...
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19.09.2022 19:56 Відповісти
стьоб, він такий))
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19.09.2022 20:03 Відповісти
Цікава замітка https://dnepr.express/post/poka-vnimanie-prikovano-k-vojne-kolomojskij-gotovit-udar-v-spinu-ukraine-anton-shvec
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19.09.2022 18:21 Відповісти
А за те, що в1н вв1в в оману сусп1льство? А за те,що зараз бреше, як шелудивий пес?
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19.09.2022 18:21 Відповісти
385 стаття КК. Свідомо ввівши в оману державні та правоохоронні органи цей тип незаконно зайняв посаду і тому має бути позбавлений трудового стажу а вся його діяльність на всіх займаних посадах повинна бути ретельно розслідувана на предмет зловживання та корупції.
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19.09.2022 18:37 Відповісти
як тільки втече, одразу таке розслідування почнеться, що й квартиру у мАскві, перепише на вбитого брата дЄрьмака.
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19.09.2022 19:59 Відповісти
Вибачайте. Стаття 384 а не 385.
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20.09.2022 01:00 Відповісти
за оману в Омані, ще одного віслюка недообрізали по шиї.
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19.09.2022 20:22 Відповісти
російського шпигуна
з дозволом до Державної таємниці
звільнити?!?
Ясно чому його викрили журналісти а не СБУ..
Бо та сбу також в половини мацкальські паспорти
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19.09.2022 18:27 Відповісти
А где указ Боневтика про лишение этого русского Украинского гражданства?
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19.09.2022 18:28 Відповісти
Так це ж не Корбан!
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19.09.2022 18:53 Відповісти
Не лішеніє, а втрата громадянства, лішеніє заборонено 25 статтею
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20.09.2022 01:02 Відповісти
Як! Його ще не стратили? Має паспорт РФії, маскується під цивільного - точно дівесант. До стінки.
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19.09.2022 18:29 Відповісти
ну всьо, йому пи.да сказав Мюллер, побачивши Штірліца в будьоновці
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19.09.2022 18:30 Відповісти
Начнется "карусель"...................................................
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19.09.2022 18:35 Відповісти
Какое ужасное наказание за фсбэшную маляву. Нам стоит многому у партизан поучиться, они действуют куда более разумно.
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19.09.2022 18:45 Відповісти
ХОЧУТЬ, *****? ХООЧУУУТЬ??????
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19.09.2022 18:54 Відповісти
А не пора діяти по законам воєнного часу? Будете потім ловити як Чауса.
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19.09.2022 18:56 Відповісти
За якими саме? Якими статтями?
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19.09.2022 19:06 Відповісти
Та бляха ніякими. Поки стоїть це чмо на галявині, смокче айкос, пялить інсту, під'їхало пильне рено, звідти висунувся ствол, три раза кашлянув в голову і груди і поїхав. А через 10 хвилин балєзного з зайвимим вентиляційними отворами знайшли наступні поціновувачі айкоса, але в реанімацію вже зайве.
Це якби у нашої країни були силові органи з українців. А так - маємо то шо маємо. Служить би рад, вислужуваться тоже.
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19.09.2022 21:36 Відповісти
Який ти сміливий! Навіть не боїшся, що сам або твої близькі стануть об'єктами позасудової розправи. Шльопнуть, а потім скажуть: "Ну,буває - помилочка вийшла, ліс рубають - тріски летять".
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19.09.2022 23:13 Відповісти
Якщо це необхідна ціна заради того, аби країну нарешті вичистили від орків та їх агентури - я згодний.
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20.09.2022 09:11 Відповісти
Швидше за все, орки та їхня агентура уникнуть цього, їх на те готували, а ось такі "згодні" посипляться косяком.
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20.09.2022 09:27 Відповісти
Критикуючи - пропонуй, шановний!
По "закону" не буде нічого, бо "закони" пишуть як раз запроданці і рашисти вже 30 років, під себе.
Якщо зараз знов заведеш шарманку про "бла бла бла голо суй краще на наступних виборах" - то це все одно що промовчати, бо діяти треба вже позавчора. Виборів скоріш за все або не буде, або будуть подібні до "референдума" в криму.
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20.09.2022 10:00 Відповісти
Пропоную тобі прямувати у кільватері руссского воєнного корабля. Цього - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96 в Україні не повинно бути
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20.09.2022 10:21 Відповісти
По-перше, "це" вже в Україні давно є, тільки воно спрямоване проти українців-патріотів.
По-друге, пропозицій я так і не побачив.
Висновок - йдеш шукати крейсер мацква сам.
Подальшого діалогу не буде, бо це як спілкуватися з сміттєвим баком. Всього паганого, адьйос.
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20.09.2022 12:17 Відповісти
Довбню, що виліз з сміттєвого баку, тобі слово репутація відоме? Ти тут хочеш влаштувати Латинську Америку й Білорусеказахстаноузбекістан? Тонтон-макут недороблений!
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20.09.2022 12:31 Відповісти
Все у Зє-команди буде чудово. Цього вилупка ВІДПРАВЛЯТЬ НА ПЕНСІЮ.
за рахунок кого?
І усе!
Як кажуть, усі залишилися при своїх інтересах.
Крім нас...
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19.09.2022 19:07 Відповісти
--- Повірте: ця. пропутінська. каста НЕДОТОРКАННИХ орудує виключно на знищення Держави України !!! Робе все можливе і навіть більше.щоб посіяти ЗНЕВІРУ у душі українців знайти оту справедливість ... оту державність...//знахабніло отримуючи захмарну платню. коли ми. пенсіонери ледь--ледь жеврієм...
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19.09.2022 19:08 Відповісти
Та за що?!
Нормальний же мужик!
Та й заперечує він, а судді треба вірити!
Он дєрьмак навіть не заперечує, що він агент ФСБ, а йому всі вірять!
Так що, треба просто вірити…
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19.09.2022 19:13 Відповісти
чому тільки хочуть , та чому тільки звільнити, нахабна пика повинна вже давно бути за гратами або вислана за межі україни з російським паспортом. А взагалі чому на окупованих теріторіях можна знищувати фізично колаборантів а в Україні тільки звільняти можна хотіти.
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19.09.2022 19:21 Відповісти
Позорные клоуны. Вот эти твари и руководили страной 30 лет. Ленивые, никчемные, сонные, продажные, тупые, ни на что не способные. Если собрать всех этих судей, да и половину депутатов Рады за последние 30 лет, то они все вместе не смогли бы сделать частную фирму по откачке экскрементов из септиков. Для них слишком сложно это было.

Скорее надо выкинуть из числа судей тех, кто не может в течение 24 часов избавиться от этого кацапского шпиона и диверсанта. Последний просто продажный изменник Родины, но у него все в порядке с головой. А те, кто неделями мутозит простейший вопрос (закрыть потенциального шпиона в клетку и пускай там посидит, пока война идет), являются намного более опасными врагами. Выгнать их и нанять инициативных, мотивированных, амбициозных молодых людей, кто будет действовать быстро и четко.
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19.09.2022 19:39 Відповісти
Пропала собака! ****, тварь, зараза... Боже, как же я их всех ненавижу.
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19.09.2022 20:05 Відповісти
Пропоную його посадити.
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19.09.2022 19:43 Відповісти
На пляшку з-під шампанського, я сподіваюся? Чи хочаб на палю?
Бо я зі своїх податків категорично відмовляюсь годувать оце чмо.
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19.09.2022 21:39 Відповісти
А прошерстить Банкову и ВР на наличие паспорта с куркой-мутантом никто нэ хочэ? От где зрадныкив не паханое поле. И не забыть у Дерьмака с Лохомбонэвтик кацапское гражданство проверить. И Скумбрия по 8 тоже, с наличием у неё недвижимости в Крыму явно ведь ходит с курячим паспортом
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19.09.2022 19:44 Відповісти
Уфолить на хрен и отпрфаить россию..Там он узнает истиную цену Путинской дермократии.
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19.09.2022 20:02 Відповісти
Свято демократії у воюючій країні продовжується!

Щоб знати з посади брудного суддю, підписи потрібно зібрати... від інших брудних суддів.
А не позбирають, то й не знімуть.

Отака ху%ня, малята.
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19.09.2022 20:25 Відповісти
Пенсію 300 тис. не забудьте цьому кацапчику нарахувати. А то пропаде.
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19.09.2022 20:36 Відповісти
Якщо є кацапський паспорт - то не звільняти а саджати, а якщо немає, то за що звільняти?
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19.09.2022 20:42 Відповісти
хочуть??????????
це якийсь пизззздець при зеленій владі
під час війни УКРАЇНИ проти росії, росіянина хочуть, *****, хочуть, але не можуть звільнити з високої посади
держслужбовця в УКРАЇНГІ, ****, В УКРАЇНІ!!!!!!!!
бо що, *******, мішає ворога назвати ворогом
який, ****, закон???
а як що такий закон є, то ми ДЕБІЛИ, всі до останнього!!!
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19.09.2022 21:01 Відповісти
Візьміть його в полон
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19.09.2022 21:25 Відповісти
Попри три десятки років незалежності влада в Україні досі окупаційна.
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19.09.2022 21:52 Відповісти
Переконаний, що колеги в курсі і громадянства, і квартир, і всього іншого. Бо разом бухають, відпочивають, роблять бізнес, вирішують справи. Тому щоб "не палити всю малину", радять львову " піти тихенько в ліс".
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19.09.2022 22:06 Відповісти
Ця гнида в суддівському балахоні нажилася на Українцях вдосталь….,
такі ж падлюки портновські, на усіх щаблях розставлені кучмами, януовощами, ющенками, литвинами, сімоненками, морозами, порошенками, зеленськими !! З шаленими посадовими окладами та пенсіями!
А судді, ХТО??
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19.09.2022 23:46 Відповісти
Усі три гілки влади давно окуповані рашистами. Війну розпочали щоб знищити український народ, який виявив супротив політиці рашистів при владі. Усю примисловість держави віддали за безцінь рашистам, посадили на рашистську енергетичну голку, тягли у тайожний союз, Крим з усіма коштами і майном віддали ворогові, впарювали у склад України рашистські псевдоутворення днр-лнр. Перед початком вторгнення розстелили дорожку рашистам з усіх напрямків, хоча на Слобожанщині їхній зазнав невдачі.
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20.09.2022 01:42 Відповісти
 
 