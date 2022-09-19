Від початку повномасштабної війни росіяни пошкодили 2 532 заклади освіти, 287 з яких - знищили

За останніми підрахунками, на відновлення шкіл, університетів та дитсадків необхідно 9,2 мільярда доларів. Водночас 2,8 млрд доларів необхідні Україні терміново.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі всеукраїнського телемарафону 19 вересня.

Очільник МОН зазначив, що для відновлення навчальних закладів терміново необхідні 2,8 млрд доларів.

"Однак нам необхідно не лише відновити зруйновані заклади, а й створити безпечні умови у школах, які функціонують", – наголошує глава МОН.

Йдеться про витрати на опалення, ремонт дахів, забезпечення необхідними меблями, методичними матеріалами тощо.

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Шкарлет резюмував, що найбільше внаслідок російської збройної агресії постраждали заклади освіти у таких областях: Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська.

Глава МОН додав, що у проєкті державного бюджету на 2023 рік передбачив видатки на нові субвенції:

на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти – 1,5 млрд грн;

на придбання шкільних автобусів – 1 млрд грн.

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