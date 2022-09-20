Міноборони про фронт: Усі чекають на перемоги, але те, що ворог не просувається вглиб - це теж перемога

Росія сконцентрувала найбільшу кількість своїх військових та озброєння в Донецькій області й на півдні, і зараз завдання ЗСУ на цих ділянках фронту – не допустити просування супротивника вглиб.

Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Минулого тижня у нас з вами були дуже приємні події, звільнялися окуповані території в Харківській області, і ми заявляли про 8500 звільнених кв. км. Сьогодні відбуваються стабілізаційні заходи, наше завдання – здійснити необхідні заходи щодо безпеки, враховуючи, що територія знаходилася під окупацією. Друге завдання – втримати ці території", – сказала Маляр.

Вона нагадала, що лінія фронту залишається дуже великою – це 1300 км, де відбуваються активні бойові дії. Епіцентрами застосування військових сил РФ Маляр назвала Донецьку область і південь України, де ЗСУ "героїчно чинять опір" російській армії.

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"Основні зусилля ЗСУ сьогодні сконцентровані на тому, щоби ворог не міг просуватися, і на можливості повернення наших територій", – сказала заступниця міністра оборони.

Коментуючи ситуацію в Херсонській області, Маляр сказала, що "всі чекають на перемоги", але слід розуміти, що ворог переважає за кількістю озброєння й особового складу, і не можна недооцінювати противника.

"Те, що ворог не просувається вглиб території України – це теж перемога, це теж надзвичайно потужні зусилля наших збройних сил", – додала Маляр.