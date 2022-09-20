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Міноборони про фронт: Усі чекають на перемоги, але те, що ворог не просувається вглиб - це теж перемога

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Росія сконцентрувала найбільшу кількість своїх військових та озброєння в Донецькій області й на півдні, і зараз завдання ЗСУ на цих ділянках фронту – не допустити просування супротивника вглиб.

Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Минулого тижня у нас з вами були дуже приємні події, звільнялися окуповані території в Харківській області, і ми заявляли про 8500 звільнених кв. км. Сьогодні відбуваються стабілізаційні заходи, наше завдання – здійснити необхідні заходи щодо безпеки, враховуючи, що територія знаходилася під окупацією. Друге завдання – втримати ці території", – сказала Маляр.

Вона нагадала, що лінія фронту залишається дуже великою – це 1300 км, де відбуваються активні бойові дії. Епіцентрами застосування військових сил РФ Маляр назвала Донецьку область і південь України, де ЗСУ "героїчно чинять опір" російській армії.

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"Основні зусилля ЗСУ сьогодні сконцентровані на тому, щоби ворог не міг просуватися, і на можливості повернення наших територій", – сказала заступниця міністра оборони.

Коментуючи ситуацію в Херсонській області, Маляр сказала, що "всі чекають на перемоги", але слід розуміти, що ворог переважає за кількістю озброєння й особового складу, і не можна недооцінювати противника.

"Те, що ворог не просувається вглиб території України – це теж перемога, це теж надзвичайно потужні зусилля наших збройних сил", – додала Маляр.
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Топ коментарі
+26
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19.09.2022 19:39
+24
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19.09.2022 19:41
+19
СЛАВА ЗСУ
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19.09.2022 19:53
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Чули? Шольц звонив )(уйлу казав залиш українцям танки,бо прийдеться мені ім давати леопарди
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19.09.2022 19:39 Відповісти
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19.09.2022 20:13 Відповісти
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19.09.2022 19:39 Відповісти
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19.09.2022 19:41 Відповісти
Прикольно. Але у Таймс не знають про довжину стола))
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19.09.2022 21:27 Відповісти
Всё, что делает ЗСУ, уничтожая парашный сброд, правильно по определению.
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19.09.2022 19:44 Відповісти
Наполеон писал, что самое опасное время наступает сразу после Победы, а то, что делают ЗСУ последние полгода другой трактовки не имеют.
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19.09.2022 19:45 Відповісти
Справді, це перемога.
А от, яким боком до цього Міноборони, не розумію.
Підгототовки до вторгнення ви не бачили, Зброєю та ************ ЗСУ не забезпечили, солдат екіпіровкою теж, логістику налагодити не могли.
Чим ви там, *****, займаєтесь?!
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19.09.2022 19:46 Відповісти
Ну як чим. Пєрєговорамі в мінскє і стамбулє с арачмонієй во главє. Нємножко снімаєм стружку с дружествєнни стран. Іногда говорім вєщі...ні о чєм.
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19.09.2022 20:52 Відповісти
Ворог сильнии і підлии -- треба збиратись з силами.
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19.09.2022 19:49 Відповісти
СЛАВА ЗСУ
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19.09.2022 19:53 Відповісти
Ми про це з 14-го знаємо.
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19.09.2022 19:57 Відповісти
это правда! верим в вас!
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19.09.2022 19:57 Відповісти
Де буде наступати Залужний наступного разу - не повинен знати ніхто. Ніхто (ворог) не повинен здогадуватись.
Минулого разу ворога розвели наступом на півдні, в Херсонській області.
Цього разу знову почали напускати туману. Вчора Zе щось ляпав про наступ на Донбасі; сьогодні Маляр про оборону там же...
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19.09.2022 20:03 Відповісти
Особенно не должен знать ни кто в ОПе с завхозом дЕрьмаком.
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19.09.2022 20:13 Відповісти
І на тому дякувати Богу що наші тримають фронт, успіх и москалів - те що вони взяли нахрапом ( благадаря харошим дарогам) у перші місяці і збитки заподіяні обстрілами, та вкрадена пшениця, метал, електроенергія, техніка
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19.09.2022 20:08 Відповісти
Розмовляв із товаришем з фронту- паніки нема, усім забезпечені ( в т.ч. грошима), ротаціі йдуть, у відпустки пускають, втрати теж є в межах 1%
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19.09.2022 20:15 Відповісти
Тепер, коли я думаю про це, нещодавні дії кацапів, здається, більше спрямовані на надію створити масову паніку, оскільки вони фізично не можуть зробити набагато більше своїми останніми діями. Шансів створити катастрофічну повінь, обстрілюючи дамби ракетами, практично немає. Атомні електростанції в гіршому випадку вимкнуться, і, ймовірно, знадобиться величезна кількість ракет, щоб досягти цього рівня.
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19.09.2022 20:19 Відповісти
Всё, шо делает ЗСУ, правильно по определению. Главное, лупаште кацапню, шоб не ползало по нашей территории
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19.09.2022 20:29 Відповісти
А артілерію 23.02. 22 від Чонгара вони випадково відвели ?
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20.09.2022 07:50 Відповісти
Всегда
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20.09.2022 08:51 Відповісти
А у нас миллион воюет?
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01.10.2022 14:27 Відповісти
Зараз декому хочеться дуже швидко наступати "до кордону", але без повної зачистки звільнених територій, створення резервів, поповнення беєзапасу та ротації цього робити не варто. Головне поки це відбувається постійно знищувати все кацапське в межах досяжності далекобійної зброї. Так нам і наступати буде легше і втрат також буде менше.
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19.09.2022 20:30 Відповісти
Знову пісня про перевагу їх в кількості
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19.09.2022 20:33 Відповісти
А это не так?
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20.09.2022 08:52 Відповісти
Ні не так. Українців більше воює на фронті. После їхньої мобилізації все може зміниться.
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22.09.2022 13:52 Відповісти
Для тих, хто захищається - перемога, для тих, хто атакує - ні
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19.09.2022 20:46 Відповісти
А ми ще одним пікапом допоможемо!!!!
Наближаємо перемогу усіма засобами! Віримо в ЗСУ!!!❤️❤️❤️
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19.09.2022 21:31 Відповісти
Самое важное это жизни наших ребят. Настоящая победа это когда они остаются живыми.
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20.09.2022 01:32 Відповісти
Сидя на диванах ждать побед самое оно...
Но если серъёзно скажу так, НИКТО не ожидал того, что совершили ВСУ за последние пару недель.
Огромную территорию освободили в Харьковской области, вклинились в оборону врагу на Херсонщие, даже в Луганскую область вошли. Нанесли огромные потери противнику, обратили в бегство его элитные танковые части. Да блин, что тут говорить, если даже легендарные зрадое..бы Цензора приуныли и перестали истерить на несколько дней!!! А этого добиться практически нереально! Слава ЗСУ! Теперь закрепить успех, передохнуть парням надо дать, и можно продолжать поддавливать вражин на правом берегу Днепра... Там им жопа и очень скоро.
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20.09.2022 11:17 Відповісти
Міноборони про фронт: Усі чекають на перемоги, але те, що ворог не просувається вглиб - це теж перемога Джерело: https://censor.net/ua/n3368209

ВІДМАЗКА У ДУСІ Зе КЛОУНІВ.
Ще б сказали"але те, що ви живі - це теж перемога".
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20.09.2022 12:17 Відповісти
 
 