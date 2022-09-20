Міноборони про фронт: Усі чекають на перемоги, але те, що ворог не просувається вглиб - це теж перемога
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Росія сконцентрувала найбільшу кількість своїх військових та озброєння в Донецькій області й на півдні, і зараз завдання ЗСУ на цих ділянках фронту – не допустити просування супротивника вглиб.
Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Минулого тижня у нас з вами були дуже приємні події, звільнялися окуповані території в Харківській області, і ми заявляли про 8500 звільнених кв. км. Сьогодні відбуваються стабілізаційні заходи, наше завдання – здійснити необхідні заходи щодо безпеки, враховуючи, що територія знаходилася під окупацією. Друге завдання – втримати ці території", – сказала Маляр.
Вона нагадала, що лінія фронту залишається дуже великою – це 1300 км, де відбуваються активні бойові дії. Епіцентрами застосування військових сил РФ Маляр назвала Донецьку область і південь України, де ЗСУ "героїчно чинять опір" російській армії.
"Основні зусилля ЗСУ сьогодні сконцентровані на тому, щоби ворог не міг просуватися, і на можливості повернення наших територій", – сказала заступниця міністра оборони.
Коментуючи ситуацію в Херсонській області, Маляр сказала, що "всі чекають на перемоги", але слід розуміти, що ворог переважає за кількістю озброєння й особового складу, і не можна недооцінювати противника.
"Те, що ворог не просувається вглиб території України – це теж перемога, це теж надзвичайно потужні зусилля наших збройних сил", – додала Маляр.
Будь ласка, зачекайте...
А от, яким боком до цього Міноборони, не розумію.
Підгототовки до вторгнення ви не бачили, Зброєю та ************ ЗСУ не забезпечили, солдат екіпіровкою теж, логістику налагодити не могли.
Чим ви там, *****, займаєтесь?!
Минулого разу ворога розвели наступом на півдні, в Херсонській області.
Цього разу знову почали напускати туману. Вчора Zе щось ляпав про наступ на Донбасі; сьогодні Маляр про оборону там же...
Наближаємо перемогу усіма засобами! Віримо в ЗСУ!!!❤️❤️❤️
Но если серъёзно скажу так, НИКТО не ожидал того, что совершили ВСУ за последние пару недель.
Огромную территорию освободили в Харьковской области, вклинились в оборону врагу на Херсонщие, даже в Луганскую область вошли. Нанесли огромные потери противнику, обратили в бегство его элитные танковые части. Да блин, что тут говорить, если даже легендарные зрадое..бы Цензора приуныли и перестали истерить на несколько дней!!! А этого добиться практически нереально! Слава ЗСУ! Теперь закрепить успех, передохнуть парням надо дать, и можно продолжать поддавливать вражин на правом берегу Днепра... Там им жопа и очень скоро.
ВІДМАЗКА У ДУСІ Зе КЛОУНІВ.
Ще б сказали"але те, що ви живі - це теж перемога".