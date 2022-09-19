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Говорили про подальшу військову допомогу Україні, - Кулеба провів зустріч із американським конгресменом Міксом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із головою міжнародного комітету палати представників Конгерсу США  Грегорі Міксом у США подальшу військову допомогу Україні, визнання РФ державою-спонсором тероризму, притягнення її до відповідальності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері. 

"Я розпочав свій візит до США із зустрічі з Грегорі Міксом. Вдячний Конгресу США за залізну підтримку України. Ми зосередилися на подальшій військовій допомозі Україні, визнанні РФ державою-спонсором тероризму, притягненні її до відповідальності та забезпечення глобальної продовольчої безпеки", - зазначив міністр. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба відвідає США для участі у спільних дебатах Генасамблеї ООН, - МЗС

Автор: Роман Свиридович
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19.09.2022 19:56 Відповісти
 
 