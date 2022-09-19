Говорили про подальшу військову допомогу Україні, - Кулеба провів зустріч із американським конгресменом Міксом
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із головою міжнародного комітету палати представників Конгерсу США Грегорі Міксом у США подальшу військову допомогу Україні, визнання РФ державою-спонсором тероризму, притягнення її до відповідальності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.
"Я розпочав свій візит до США із зустрічі з Грегорі Міксом. Вдячний Конгресу США за залізну підтримку України. Ми зосередилися на подальшій військовій допомозі Україні, визнанні РФ державою-спонсором тероризму, притягненні її до відповідальності та забезпечення глобальної продовольчої безпеки", - зазначив міністр.
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Мирон Левицький 97d5f3f1
показати весь коментар19.09.2022 19:56 Відповісти Мені подобається 0
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