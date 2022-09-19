Говорили про подальшу військову допомогу Україні, - Кулеба провів зустріч із американським конгресменом Міксом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із головою міжнародного комітету палати представників Конгерсу США Грегорі Міксом у США подальшу військову допомогу Україні, визнання РФ державою-спонсором тероризму, притягнення її до відповідальності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.

"Я розпочав свій візит до США із зустрічі з Грегорі Міксом. Вдячний Конгресу США за залізну підтримку України. Ми зосередилися на подальшій військовій допомозі Україні, визнанні РФ державою-спонсором тероризму, притягненні її до відповідальності та забезпечення глобальної продовольчої безпеки", - зазначив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба відвідає США для участі у спільних дебатах Генасамблеї ООН, - МЗС