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Польща офіційно посилила правила в’їзду для росіян - керівник МВС Камінський підписав постанову

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

польща

Глава МВС Польщі Маріуш Камінський підписав постанову, згідно з якою будуть запроваджені додаткові обмеження на в’їзд у країну для громадян Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ,  про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польського міністра у твіттері.

"Сьогодні я підписав постанову, яка посилює обмеження в'їзду до Польщі для громадян Росії. Це результат взаємних домовленостей між Польщею, Естонією, Литвою та Латвією. Тільки широкі, жорсткі санкції можуть вплинути на путінський режим", - підкреслив Камінський.

Зазначимо, що тепер туристи з РФ з шенгенськими візами не зможуть потрапити на територію Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення про обмеження в’їзду росіян до ЄС абсолютно виправдане, - МЗС Польщі

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
Рішення Польщі , щодо в'ізду до них рашистів , дуже виважене і вірне !

Дякуємо полякам за ВСЕ , що вони роблять для нашоі краіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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19.09.2022 19:59
+11
Дуже файно.
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19.09.2022 20:07
+8
в стойло !!! паРашные свиньи.
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19.09.2022 20:00
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Рішення Польщі , щодо в'ізду до них рашистів , дуже виважене і вірне !

Дякуємо полякам за ВСЕ , що вони роблять для нашоі краіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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19.09.2022 19:59 Відповісти
в стойло !!! паРашные свиньи.
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19.09.2022 20:00 Відповісти
Гарно
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19.09.2022 20:00 Відповісти
Дуже файно.
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19.09.2022 20:07 Відповісти
Новое правило въезда: руццкий турист - иди накуй!
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19.09.2022 20:17 Відповісти
Наконец, хорошие и рабочие санкции. В Москве никакой войны не существует. Число трупов около нуля (ну, пара десятков не в счет, да и те воевали уже много лет в прошлом), никаких проблем ни с чем не существует, есть поддержка режима. Пускай почувствуют теперь, что в Европу больше никогда. А другие направления тоже закрываются, Грузия уже приняла сотни тысяч хороших русских может пожалеть об этом в будущем. Фирмы с хорошим доходом закрываются, амбициозные хорошие русские вполне могут понять, что либо они свергают режим, либо навсегда сидят без денег и без шансов попасть в европейский университет. Именно они должны возглавлять очаги революции, строя стадо из бурятов и ингушей на войну.

Но еще осталась Финляндия. С другой стороны, граница в обе стороны если открыта, то можно закидывать дрг для атаки на Петербург (который основал Ленин в 1918-ом году). Но надо прикрывать лавочку, не забыв выделить из ЕС для Финляндии немного компенсации убытков из-за закрытой границы.
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19.09.2022 20:32 Відповісти
Заблокуйте ще доставку з міжнародних майданчиків від СДЕК-глобал, Боксбері тощо в обхід санкцій. Літаками в Польщу-бульбашанія-рашка.
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19.09.2022 21:45 Відповісти
Хоч одна нормальна країна є в Євросоюзі. Це Польща.
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19.09.2022 23:05 Відповісти
Viva Polonia!!!!
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20.09.2022 01:32 Відповісти
....а за використання свиноСобачої мови- 10 років ув'язнення!!!!! О-то було б діло!
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20.09.2022 05:39 Відповісти
 
 