Польща офіційно посилила правила в’їзду для росіян - керівник МВС Камінський підписав постанову

Глава МВС Польщі Маріуш Камінський підписав постанову, згідно з якою будуть запроваджені додаткові обмеження на в’їзд у країну для громадян Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польського міністра у твіттері.

"Сьогодні я підписав постанову, яка посилює обмеження в'їзду до Польщі для громадян Росії. Це результат взаємних домовленостей між Польщею, Естонією, Литвою та Латвією. Тільки широкі, жорсткі санкції можуть вплинути на путінський режим", - підкреслив Камінський.

Зазначимо, що тепер туристи з РФ з шенгенськими візами не зможуть потрапити на територію Польщі.

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