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Польща офіційно посилила правила в’їзду для росіян - керівник МВС Камінський підписав постанову
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глава МВС Польщі Маріуш Камінський підписав постанову, згідно з якою будуть запроваджені додаткові обмеження на в’їзд у країну для громадян Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польського міністра у твіттері.
"Сьогодні я підписав постанову, яка посилює обмеження в'їзду до Польщі для громадян Росії. Це результат взаємних домовленостей між Польщею, Естонією, Литвою та Латвією. Тільки широкі, жорсткі санкції можуть вплинути на путінський режим", - підкреслив Камінський.
Зазначимо, що тепер туристи з РФ з шенгенськими візами не зможуть потрапити на територію Польщі.
Топ коментарі
+13 Amber
показати весь коментар19.09.2022 19:59
+11 Старый зольдат
показати весь коментар19.09.2022 20:07
+8 Валерий Викторович 053e9aad
показати весь коментар19.09.2022 20:00
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Дякуємо полякам за ВСЕ , що вони роблять для нашоі краіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Но еще осталась Финляндия. С другой стороны, граница в обе стороны если открыта, то можно закидывать дрг для атаки на Петербург (который основал Ленин в 1918-ом году). Но надо прикрывать лавочку, не забыв выделить из ЕС для Финляндии немного компенсации убытков из-за закрытой границы.