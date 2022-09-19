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РФ намагається приховати правду про свої злочини в Ізюмі: проводить операцію з використанням проросійських акаунтів на Заході, - уповноважений уряду Польщі Жарин

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

Росія намагається приховати правду про свої злочини в Ізюмі, здійснюючи операцію з дезінформації з використанням проросійських акаунтів на Заході.

Про це заявив уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору РП Станіслав Жарин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як підкреслив Жарин, упродовж останніх кількох днів спостерігається підвищена активність проросійських акаунтів в соцмережах, які ведуться на Заході.

"Триває інформаційна операція Росії щодо злочину в Ізюмі, де українці виявили масові поховання", - підкреслив уповноважений уряду РП.

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Він наголосив, що таким чином російська пропаганда намагається розмити відповідальність росіян за злочини в Україні.

Як підкреслив Жарин, в межах російської дезінформаційної кампанії звучать два основні меседжі: заперечується відповідальність Росії за злочини проти українців; просувається теза, що в Ізюмі виявлено могили українських військовослужбовців, від яких відмовилася українська армія і яких поховали росіяни.

Показовим він назвав те, що у цій дезінформаційній кампанії росіяни використовують акаунти, які ведуться мовами країн Заходу. Це має на меті "легітимізуувати російську брехню та забезпечити кремлівській пропаганді великий вплив".

Він навів приклад аналізу медійного ринку Італії, де у ЗМІ дуже часто з’являються тези російської пропаганди, а до програм нерідко запрошуються відомі російські пропагандисти.
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19.09.2022 20:30 Відповісти
Так и не поняли что от них просто ушли.
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19.09.2022 21:14 Відповісти
Приховати правду зараз неможливо. Бо знаходять списки людей які були убиті а також списки російських військових -коли відходили не встигли за собою все прибрати.Також є свідки які все це пережили .
А взагалі і так всім зрозуміло що Росія окупант. На даний час працюють новітні технології такі як супутникові знімки.
І все це приховати не можна як Росія приховувала злочини за радянських часів. А на проросійських акаунтах будуть намагатися щоб європейці вірили в неправду вигадану Путіним.
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19.09.2022 20:36 Відповісти
тих москальських ботів і тут аж через край. А наглі - тільки натовчеш носом у висране ними, так зразу звинувачують, що я - кацап.
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19.09.2022 20:52 Відповісти
брехня і брехлива пропаганда це зброя якою москалі хочуть виправдати свої фашистські дії,
платять криваві гроші блогерам щоб брехали скрізь,

орбан прагне наслідувати свого хазяїна рашистського фюрера
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19.09.2022 21:07 Відповісти
С пропагандой у рузьге в точности как у псевдоХармса:
"Лев Толстой любил играть на балалайке. Но не умел". (с)
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19.09.2022 21:14 Відповісти
Аккаунтів за бугром у путлєрскої банди дійсно до фіга та мала бричка...тільки в Німеччині понад мільйон...
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19.09.2022 21:21 Відповісти
 
 