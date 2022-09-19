За кілька днів буде організована евакуація з деокупованих територій на Харківщині, як це було на Донеччині, - Верещук
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На деокупованих територіях Харківської області, де немає зв’язку та інтернету, поліція здійснюватиме подомовий обхід і пропонуватиме людям евакуюватися, повідомила віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук
"Ми маємо оперативний план евакуації, але справді є проблема з комунікацією, оскільки немає там відновленого живлення (немає електропостачанн), а отже, немає і провайдерів, немає можливості донести інформацію до людей... Будемо використовувати подомовий обхід поліцейських. Національна поліція, яка здійснює подомовий обхід та верифікацію жителів, кожному пропонуватиме евакуацію", - сказала Верещук на брифінгу в Харкові, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За її словами, у складанні списків на евакуацію з деокупованих територій братимуть участь також волонтери і місцева влада. Крім того, найближчими днями почне працювати чат-бот, через який можна буде записатися на евакуацію. Водночас вона зазначила, що не всі жителі згодні залишати свої домівки, незважаючи на обстріли, що тривають.
Віцепрем'єр повідомила, що евакуацію з деокупованих територій Харківщини буде організовано за прикладом Донецької області.
"Дайте ще кілька днів, і те саме буде на Харківщині", - пообіцяла Верещук.
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оце нова лінія виведення коштів..хоча насправді он до саеаторіїв західної можна..
киздіти, не мішки носити і не людям помагати
а киздіти, це киздіти і не більше того...
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там что совсем пропащие люди живут? деградация интеллекта до уровня гусеницы? может таких в рашку отправлять?