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Харківщина (4265) евакуація (1925) Верещук (605)

За кілька днів буде організована евакуація з деокупованих територій на Харківщині, як це було на Донеччині, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

верещук

На деокупованих територіях Харківської області, де немає зв’язку та інтернету, поліція здійснюватиме подомовий обхід і пропонуватиме людям евакуюватися, повідомила віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук

"Ми маємо оперативний план евакуації, але справді є проблема з комунікацією, оскільки немає там відновленого живлення (немає електропостачанн), а отже, немає і провайдерів, немає можливості донести інформацію до людей... Будемо використовувати подомовий обхід поліцейських. Національна поліція, яка здійснює подомовий обхід та верифікацію жителів, кожному пропонуватиме евакуацію", - сказала Верещук на брифінгу в Харкові, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

За її словами, у складанні списків на евакуацію з деокупованих територій братимуть участь також волонтери і місцева влада. Крім того, найближчими днями почне працювати чат-бот, через який можна буде записатися на евакуацію. Водночас вона зазначила, що не всі жителі згодні залишати свої домівки, незважаючи на обстріли, що тривають.

Віцепрем'єр повідомила, що евакуацію з деокупованих територій Харківщини буде організовано за прикладом Донецької області.

"Дайте ще кілька днів, і те саме буде на Харківщині", - пообіцяла Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верещук просить людей зачекати з поверненням у визволені населені пункти Харківщини

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
Іра-"шатло-евакуатор"
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19.09.2022 20:31
+7
Альо,а хто говорив перед війною, що евакувація з прифронтових міст не доречна? Ми пам'ятаємо.Будеш відповідати.
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19.09.2022 20:37
+7
Господи, ви хворі? Куди ви пхаєте їх? Ви хоч розумієте, що половина цих переселенців носять труси з триколору і тихо ненавидять Українців? Скажіть хтось тим дебілам зеленим, що не можна цього робити. Хто хотів і мав виїхати, зробили це давно. А хто лишився, то це в більшості ті, хто чекав на руський мір.
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19.09.2022 21:13
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Іра-"шатло-евакуатор"
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19.09.2022 20:31 Відповісти
Чонгар-Херсон
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19.09.2022 22:29 Відповісти
Знак кацапам, что пора бежать
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19.09.2022 20:33 Відповісти
куди?

оце нова лінія виведення коштів..хоча насправді он до саеаторіїв західної можна..
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19.09.2022 20:36 Відповісти
Ты хоть понимаешь, что раз оттуда никто не выехал за полгода (кроме городов и пгт у границы, да и за время оккупации через Кацапию), то людям, внезапно, вообще некуда ехать. Если бы они могли бы эвакуироваться по жилью, по работе или по состоянию психики, то давно бы сделали по маршруту РФ-Грузия-ЕС и потом назад в Украину через Польшу или в ЕС и остаться. Эвакуация должна быть крайне специфической и с учетом того, что там могут быть завербованные диверсанты. Завербованные очень просто: заставили расстрелять пленных под угрозой собственного расстрела, сняли на камеру, теперь угрожают это опубликовать, если не будешь работать на нас. И их нельзя ставить у линии фронта, у некоторых важных целей, их надо аккуратно распределить подальше, при этом если там алкоголик, то это скорее преимущество в плане безопасности.
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19.09.2022 20:37 Відповісти
а какого зрена эти дятлы предьявляют претензии что их бамбили под оккупацией они что все поголовно долпайопы?
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19.09.2022 23:27 Відповісти
Альо,а хто говорив перед війною, що евакувація з прифронтових міст не доречна? Ми пам'ятаємо.Будеш відповідати.
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19.09.2022 20:37 Відповісти
Хто це?
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19.09.2022 20:39 Відповісти
Таке говорила Верещук за дві неділі до війни.Я сама чула, а тепер евакуація.Так і хочеться пику набити.
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19.09.2022 21:01 Відповісти
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19.09.2022 21:22 Відповісти
хтось закриє цьому супероратору *****, чи ні????
киздіти, не мішки носити і не людям помагати
а киздіти, це киздіти і не більше того...
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19.09.2022 21:05 Відповісти
Господи, ви хворі? Куди ви пхаєте їх? Ви хоч розумієте, що половина цих переселенців носять труси з триколору і тихо ненавидять Українців? Скажіть хтось тим дебілам зеленим, що не можна цього робити. Хто хотів і мав виїхати, зробили це давно. А хто лишився, то це в більшості ті, хто чекав на руський мір.
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19.09.2022 21:13 Відповісти
да так и есть это вообще пистец - выселять этих гнид нужно на ксуй за поребрик
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19.09.2022 23:26 Відповісти
Цих не забудь вивезти на шатлах
"Майже повний склад Пенсійного фонду в Ізюмі перейшов на бік росіян, - офіцер ТрО Корсунов".
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19.09.2022 21:36 Відповісти
Так, налагодити інфраструктуру, то гроші, жалко. А ляпанути про евакуацію, це безкоштовно
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19.09.2022 22:03 Відповісти
Всем молчать... дура номер два, после Марьяны Безмозглой речь толкает....🤫
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19.09.2022 22:11 Відповісти
"Если бы у нас был такой Путин, я бы проголосовала за него. Он делает добро для России. Он действует в интересах своей страны. Вот бы каждый президент так защищал свою страну" И.Верещук, Украинская правда, 17 июля 2020 г.
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19.09.2022 22:39 Відповісти
показали видео из Изюма там какие то местные тетки во время приезда зеленого невтiка высказывали претензии пачему их бамбили 5-ть месяцев ?
там что совсем пропащие люди живут? деградация интеллекта до уровня гусеницы? может таких в рашку отправлять?
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19.09.2022 23:25 Відповісти
нам нужны не люди прокацапские - нам нужна Украинская Земля - у всех остальных всегда есть(был) выбор -уехать или туда или сюда
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19.09.2022 23:30 Відповісти
Половина потім повернеться, не знайшовши прихисток, частина буде жабракувати, частина бандюкувати, а дехто "заробляти" визначенням цілей для кацапів...
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20.09.2022 11:03 Відповісти
 
 