УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11917 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
10 759 44
армія РФ (13455) війна (56290) Нєбитов (168) воєнні злочини (1567)

Кожну людину, яку брали в полон, окупанти роздягали. Російські солдати шукали "нацистські" татуювання, після чого катували та вбивали, - Нєбитов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,арміярф

Російські військові роздягали всіх людей, яких брали у полон, а коли не знаходили на їхніх тілах "нацистських" татуювань - катували та вбивали.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Кожну людину, яку брали в полон, окупанти роздягали. Російські солдати шукали "нацистські" татуювання і не знаходили, після чого катували та вбивали. Багатьох розстрілювали снайпери", - зазначив Нєбитов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ намагається приховати правду про свої злочини в Ізюмі: проводить операцію з використанням проросійських акаунтів на Заході, - уповноважений уряду Польщі Жарин

Він зауважив, що важливо кожного дня нагадувати світу, як вчиняє армія Російської Федерації. "Це не тільки трагедія Бучі, ми бачимо це в Ізюмі, і побачимо в усіх наших містах, які поки окуповані, там всі докази злочинної діяльності. Росія - це країна-терорист", - додав начальник поліції Київської області.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+33
Кацапи і їх президент - це терористи і криваві вбивці , яких потрібно всіх знищити на нашій землі 😡
показати весь коментар
19.09.2022 20:49
+19
Більшість того що ви "знаете" про нацистів придумали самі кацапи.
Якщо б Україна не встояла, то по Бучі та Ізюму десь років через 10 теж водили би піонерів, та розповідали тіж самі казки.
показати весь коментар
19.09.2022 20:57
+17
І чим вони відрізняются від нацистів ? навіть гірші ,ось тому не треба жаліти рашистів і особливо колоборантів лднр .
показати весь коментар
19.09.2022 20:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи і їх президент - це терористи і криваві вбивці , яких потрібно всіх знищити на нашій землі 😡
показати весь коментар
19.09.2022 20:49 Відповісти
А от Байден так не вважає.
Сказав НI - значить НI.
Терористи - "то iнше", а проти пуйла нiчого казати не можна.
показати весь коментар
19.09.2022 21:47 Відповісти
Не хоче ядерного удару по Америці...
показати весь коментар
19.09.2022 22:53 Відповісти
І чим вони відрізняются від нацистів ? навіть гірші ,ось тому не треба жаліти рашистів і особливо колоборантів лднр .
показати весь коментар
19.09.2022 20:52 Відповісти
Більшість того що ви "знаете" про нацистів придумали самі кацапи.
Якщо б Україна не встояла, то по Бучі та Ізюму десь років через 10 теж водили би піонерів, та розповідали тіж самі казки.
показати весь коментар
19.09.2022 20:57 Відповісти
ой візьмемо типовий приклад - Зоя Космодемьянская..вірш на її честь є

И по снегу ногами босыми,
Крепко сжав окровавленный рот,
Как на трон, партизанка России
На высокий взошла эшафот.

Друнина Юлия на 60-летие Зои

от і діди воювали..типу і СРСР немає
показати весь коментар
19.09.2022 21:13 Відповісти
Вона підпалювала будинки селян, навіть такі в яких жили сімї з великою кількістью дітей. Німці повісили цю Зою на вимогу селян.
показати весь коментар
19.09.2022 23:26 Відповісти
та ото ж..й худобу палила, сараї з хлібом..вганяючи селян до голодної загибелі..
показати весь коментар
19.09.2022 23:29 Відповісти
Це дуже жахливо. Тим країнам, яким все одно, потрібно наглядно показати це все на їх населенні, порушити ракетами їх житло, щоб людей живцем завалило від авіабомби, потім, залити хлоркою с бетоном, щоб перебивало, устроїти там концерт, и спитати потім, чи змініли вони свою думку
показати весь коментар
19.09.2022 20:53 Відповісти
показати весь коментар
19.09.2022 20:58 Відповісти
А нам они зачем?
показати весь коментар
19.09.2022 21:01 Відповісти
Розбирати завали, відбудовувати Україну.
показати весь коментар
19.09.2022 21:11 Відповісти
Ті, котрі "в законє" ніколи не будуть працювати.
показати весь коментар
19.09.2022 21:14 Відповісти
😁 не переживай. ЗСУ найдуть чарівне слово, підкріпдене чудодійним дійством.
показати весь коментар
19.09.2022 21:18 Відповісти
Я не переживаю. Просто толку з тих полонених не буде, кацапським зекам після війни місце на расєі. Нехай там вбивають і гвалтують інших кацапів.
показати весь коментар
19.09.2022 21:30 Відповісти
Так ті і на співпрацю не підуть
показати весь коментар
19.09.2022 21:18 Відповісти
А воювати? Армія, навіть приватна - це теж саме.
показати весь коментар
19.09.2022 21:19 Відповісти
Так новина про те, що вони не воюючи здалися.
показати весь коментар
19.09.2022 21:31 Відповісти
Так. Але сама участь у армії (навіть у приватній), як і у інших державних структурах, нівелює статус "законника". Так само, як і робота будь-де. Див."суч'ї війни".Принаймні так було раніше. Може зараз щось змінилось, не знаю.
показати весь коментар
19.09.2022 22:47 Відповісти
Хто зна', які зараз порядки в расєйській в'язниці. Вся расєя деградує, може й тюремні "порядки" теж.
Чесно кажучи, мені то до дупи, що там в них.
показати весь коментар
19.09.2022 23:16 Відповісти
тем которые в законе, запрещено сотрудничать с мусорскими, коим является повар-хуйлёныш.
показати весь коментар
19.09.2022 21:52 Відповісти
копальні
показати весь коментар
19.09.2022 21:14 Відповісти
А авторітєтов на размінірованіє. Ну і через рік виживші бкдуть мати поганяла: "фартовий, бессмертнний, кащєєшка., бєспалий,бесногій" ітд. Забув ще-заговорьонний.
показати весь коментар
19.09.2022 21:21 Відповісти
Ну как? А кто расеюжку кошмарить будет, когда война закончится?
показати весь коментар
19.09.2022 21:12 Відповісти
лучше , чем они могли хоть как-то воеать!
показати весь коментар
19.09.2022 21:39 Відповісти
Думають, що їх одразу випустять на волю...
показати весь коментар
19.09.2022 22:55 Відповісти
Не дураки ‼️Лучше быть живым, чем дохлым
показати весь коментар
19.09.2022 21:37 Відповісти
А "гамнестіінтернейшл" все язик в дупі тримає!
показати весь коментар
19.09.2022 21:01 Відповісти
москальські фашисти шукали «нацистські» тату
показати весь коментар
19.09.2022 21:03 Відповісти
от підари

а якщо знаходили татуювання то що тоді?

не розумію логіки

мабуть її нема. але якщо пофіг кого знищувати, навіщо шукати татуювання?
показати весь коментар
19.09.2022 22:33 Відповісти
Пані Анна,жінка яка шукає логіку?Це що-ще одна жертва рівноправ*я? Кацапам дуже хотілося знайти хоч якесь татуюваня.Їм же на політінформації пояснювали-татуювання,різні написи-це нацики.А вбити українця вони задумали зразу,як пересікли кордон України.За "нацика" з татуюванням-доплата,або грамота...
показати весь коментар
20.09.2022 00:07 Відповісти
пан Борис з середніх віків десь виплив? пан Борис вважає що у жінок меньше прав чи логіки? Тоді пану Борису треба подорослішати та трохи повивчати антропологію, психологію та нейробіологію, і може в пана Бориса буде шанс не бути довбойобом ))))
показати весь коментар
20.09.2022 01:03 Відповісти
Ви трохи не зрозуміли.Він не за те щоб у жінок було менше прав,а за те щоб були рівні права...
показати весь коментар
20.09.2022 05:37 Відповісти
"Пані Анна,жінка яка шукає логіку?Це що-ще одна жертва рівноправ*я?"

це ви напевно не зрозуміли)
показати весь коментар
20.09.2022 13:45 Відповісти
Ну по середні віки не знаю,не був...Про ваші права я ні сном ні духом не посягав.Те що у жінок нема логіки-це факт,який вони весь час пробують заперечити.А так як пані запам*ятала такі вумні назви книжок,а випорожнилася "довбойобом",якраз і підтверджує жіночу логіку.А для підтвердженя повного рівноправ*я зробіть наступне-візьміть таких самих,як ви 2 подружок,одне відро на 10 літрів,і попобуйте всі втрьох одночасно попісяти в це відро,і щоб рідина попала в відро.Потім покличте стільки ж хлопців-і повторіть спробу.І де тепер ваша антропологія???
показати весь коментар
20.09.2022 14:52 Відповісти
Ахахахха, Борис, ну по-перше цим коментом про відра та уріну ви підтвердили що ви не тільки довбень а ще й тупий довбень )))) Антропологія перевернулася зараз))))

Розтлумачу - рівноправ'я, це не коли ви пісяєте однаково, Борис, ну що ж це з вами? Рівнопров'я, це коли - що жінка що чоловік мають ті самі права і свободи закріплені законодавчо.

Те що ви верзете - це все одно що жінка сказала б, Борис, ану спробуй народи дитину і викорми грудьми. Не можеш? То ж ти вочевидь неповноцінний і маєш отримувати меньше зарплатню ніж я і права та свободи теж )))) Розумієте, Борисе, як це дебільно звучить? ))) Які блть відра? )))

Те що у жінок немає логіки - це дебільнуватий сексисткий аргумент, який немає ніякого наукового підгрунтя. Усі дослідження мозку вже давно показали що жінки та чоловіки всередньому однаково виконують як математичні так і логічні завдання. Є жінки науковці, є жінки топменеджери, є письменникі, є військові пілоти, і тд тд тд. Якби те що ви кажете було хоч на крихту вірним - цього б не могло статися в принципі. Та й дітей без логіки не виховаєш, вочевидь)

Ще відкрию вам секрет, Борисе, можливо для вас стане відкриттям і переверне ваш сексистський світогляд, бо мені вас шкода.

Жінка з'явилася не з ребра, Адама, уявляєте? Більше того, біологічно коли розвивається плід, будь яка дитина, включаючи і вас - спочатку ближче до жіночої статі, і тільки потім природа, дуже складними гормональними та генетичними механізмами за допомгою Y хромосоми, яка з'явилась набагато пізніше за звичайні (жіночі) хромосоми перероблює "жіночий" організм на чоловічий, грубо кажучи, щоб ви зрозуміли, Борис. То ж природі набагато складніше зробити чоловіка аніж жінку, біологічно, бо вона навчилася це робити набагато пізніше. Це одна з вірогідних причин, чому чоловіки в середньому живуть меньше за жінок, Борис.

Також в вашому організмі є усі жіночі гормони, як і у жінки усі чоловічи. Просто різні пропорції. Тож почніть вже поважати жінок, і не будьте невігласом.
показати весь коментар
20.09.2022 21:36 Відповісти
Ну після "долбойоба" стати "невігласом",не такий вже й успіх,но все ж.Коли стає зрозумілим що вам опонує хамка-важливо не опуститися до її рівня. Про жінок трактористок і шпалоукладчиць,я наслухався вже давно.Цікаво,що почали з пошуку логіки у кацапів,а закінчуєм утиском прав жінок на самовизначення.Скоро якийсь кацап почне цих нещасних звільнювати і захищати.Ви,пані Анна,в пошуках справедливості і рівності,випустили з уваги ЛГБТ спільноту.З ними як-вони повністю підтверджують тезиси про рівноправ*я?
показати весь коментар
20.09.2022 22:47 Відповісти
я бачу як раз у вас з логікою проблема. ви ж самі почали про рівноправ'я і логіку жінок) у пості про кацапів. тепер ще ЛГБТ сюди приплели. Чесно кажучи абсолютно нецікаво куди вас ваша "логіка" далі приведе. просто соромно що в нас є такі люди як ви, це дуже пагано для розвитку країни, насправді. І це до речі дуже скрєпно і в кацапському ключі - патріархат, зневажливе ставлення до жінок, тема ЛГБТ... може ви і не з України? ) тоді норм, УДАЧИ КАК ГОВОРИТСЯ )

А від слов своїх не відхрещуюсь. Людина з такими переконаннями про жінок - і невіглас і довбойоб. Одне іншому не заважає а доповнює. І це не образа, просто констатую.
показати весь коментар
21.09.2022 00:26 Відповісти
Я стільки часу потратив на реветанси.Ти ж,тупа курка,не зрозуміла зразу,що в кацапів нема і не може бути логіки.Спочатку я думав-це ж просто-в в жінок логіка,це відсутність логіки.І тут на...Надписи з обкладинок наукових книжок,хамські висловлювання,якась боротьба за рівноправ*я жінок в 17 столітті.Та не б*ю я вас тупорилих,ви для іншого.І в транспорті місце уступаю-це сексизм,і важкі речі допомагаю перенести-це також сексизм.Попадеш на таке убоге і закомплексоване,стає гидко...
показати весь коментар
21.09.2022 12:22 Відповісти
Якщо для тебе, скалічене ти та травмоване, реверанси (навчись писати спочатку) - це відра з сечою та сексистські висловлювання, то про що з тобою говорити? Ти ж недолуге створіння, яке соромно називати чоловіком. А те що ти не б'єш жінок - це типу заслуга велика? Де ти таке взялося? Мамці своїй процитуй що ти тут верзеш. Цікаво що вона сказала б.

Навчись з людьми адекватно поводитись, а потім вже пиши щось кудись. Сором тай годі. Якесь недолюблене ображене створіння.

Не займай мого часу. Рідко таку тупість зустрічаю.
показати весь коментар
22.09.2022 01:23 Відповісти
Пані Анна,ви подружок все таки запросили для експерименту?Може тоді вже зможете побачити різницю між чоловіком і жінкою? Чи можливо ви останім своїм аргументом вважаєте просте народне-задерла спідницю і на тобі сраку?А ви не могли в нашій переписці обійтися без близьких?Тут вже, тупа курка,буде звучати,як комплімент.
показати весь коментар
22.09.2022 11:22 Відповісти
обійтися без вас - оце я точно можу)

якщо ви не розумієте відмінності між поняттями "рівноправ'я між полами" та "різниця між чоловіком і жінкою" - то я чесно кажучи навіть не знаю що ще добавити... повторююсь, з вами нема сенсу розмовляти. Чи я десь стверджую що чоловік і жінка однакові? Жінка може таке чого не може чоловік, і навпаки. То й що, Борис? Що ви намагаєте довести? Що якщо ви можете цілитись як сците, то ви краще за жінку? )))) ступайте десь с кимось іншим спілкуйтесь, я вас прошу)
показати весь коментар
23.09.2022 00:55 Відповісти
 
 