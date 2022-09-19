Кожну людину, яку брали в полон, окупанти роздягали. Російські солдати шукали "нацистські" татуювання, після чого катували та вбивали, - Нєбитов

Російські військові роздягали всіх людей, яких брали у полон, а коли не знаходили на їхніх тілах "нацистських" татуювань - катували та вбивали.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Кожну людину, яку брали в полон, окупанти роздягали. Російські солдати шукали "нацистські" татуювання і не знаходили, після чого катували та вбивали. Багатьох розстрілювали снайпери", - зазначив Нєбитов.

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Він зауважив, що важливо кожного дня нагадувати світу, як вчиняє армія Російської Федерації. "Це не тільки трагедія Бучі, ми бачимо це в Ізюмі, і побачимо в усіх наших містах, які поки окуповані, там всі докази злочинної діяльності. Росія - це країна-терорист", - додав начальник поліції Київської області.