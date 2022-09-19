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Певні країни не поспішають зі схваленням трибуналу для РФ, щоб залишити віконце для повоєнного налагодження відносин з Росією, - Костін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

костін

Створення міжнародного трибуналу для суду за злочин агресії Росії проти України – політичне рішення, і влада деяких країн не поспішає давати згоду на це; можливо, через те, щоб не псувати стосунки з повоєнною Москвою.

Про це сказав lb.ua генпрокурор Андрій Костін, передає Цензор.НЕТ.

"Певні країни, на мою думку, хочуть залишити собі віконце можливостей для повоєнного налагодження якихось відносин з країною-агресором. Напевно, тому вони так обережно сприймають саме створення міжнародного трибуналу", – припустив він.

Генпрокурор пояснив, що Міжнародний кримінальний суд є незалежним міжнародним судовим інститутом, і ті країни, які допомагають фінансовому розслідуванню "під його парасолькою", допомагають незалежному судовому інституту, і "не пов'язані з можливим результатом діяльності цього інституту".

А щоб створити трибунал про злочин агресії, потрібне політичне рішення – "тобто це будуть країни, які підпишуть міжнародний договір, і це вже політичний крок".

Костін нагадав, що в історії було небагато таких трибуналів – Нюрнберзький, трибунали щодо Югославії й Руанди.

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Інша причина, яку називають ті країни, що поки не дали попередньої згоди на створення трибуналу – "як ви зловите представників найвищого військового чи політичного керівництва?" Глава ОГП каже, що захоплення на полі бою якогось генерала ЗС РФ не виключено, як і затримання політика/топвійськового десь за межами РФ.

"Коли нам кажуть, що цей трибунал у заочному вигляді, тобто без присутності обвинуваченого, не дуже сприйматиметься, я це розумію. Мені також хотілося б [присутності обвинувачених], але це не аргумент проти того, щоб створювати трибунал", – підкреслив він.

Він пропонує партнерам все підготувати, і працювати вже тоді, коли до цього дійде черга. Наразі комунікації із цього приводу йдуть активно, запевнив генпрокурор.
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Топ коментарі
+12
Конкретно, які країни, і на весь світ озвучити
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19.09.2022 22:08
+4
Німеччина, Франція, Італія, Ізраїль...нічого нового
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19.09.2022 22:14
+3
можу помилитись але гадаю що це Угорщина Австрія Німечина Франція Греція ... такі собі *************......
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19.09.2022 22:19
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Конкретно, які країни, і на весь світ озвучити
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19.09.2022 22:08 Відповісти
Німеччина, Франція, Італія, Ізраїль...нічого нового
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19.09.2022 22:14 Відповісти
післявоєнного путінського, про-путінського, пост-путінського режиму в рашці не має бути !
от слова совсєм !
от тоді не буде дурних думок про любов та рашиську жвачку у "партньоров"
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19.09.2022 23:24 Відповісти
можу помилитись але гадаю що це Угорщина Австрія Німечина Франція Греція ... такі собі *************......
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19.09.2022 22:19 Відповісти
з Німеччиною не помилились на 100% - міністр МЗС Польщі Рау теж саме каже - шольц сподівається на нафто-газ із рашки після війни, тому і дає нам замість танків всіляке гівно
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19.09.2022 23:27 Відповісти
А США дали згоду?, а без них Ви ні на що не здатні.
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19.09.2022 22:20 Відповісти
ой вей... хочете когось наказати - приклад моссаду вам в помошчь! все інше просто балачки
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19.09.2022 22:20 Відповісти
Так вже ніби зловили одного генерала, і де він подівся?
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19.09.2022 22:25 Відповісти
П@@@@@си
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19.09.2022 22:44 Відповісти
А не будет ужо после войни той ******* ) і вікна не буде і форточки. Здря оні хньой страдают.
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19.09.2022 23:03 Відповісти
Карати кацапів як учасників та співучасників військових злочинів, які не мають строків давності, потрібно всюди і завжди і ставитись до них потрібно як до шакалів в овечих шкурах.
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20.09.2022 01:41 Відповісти
Та який трибунал.. треба їх знищувати деб вони не були.. УСІХ.
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20.09.2022 09:26 Відповісти
Доречі, як там генерал якого захопили в полон у формі полкана? Зелені його вже відпустили через Білосрусь чи як?
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20.09.2022 09:26 Відповісти
 
 