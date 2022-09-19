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Новини Війна в Україні
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сайт (202) злам (55) ПВК "Вагнер" (1476)

IT-Армія зламала сайт групи Вагнера, яка збирає російських в’язнів для війни в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вагнер

Внаслідок зламу сайту групи Вагнера стали доступні всі персональні дані завербованих на війну в Україні російських в’язнів.

Як інфрмує Цензор.НЕТ, про це повідомляє IT-Армія на своєму телеграм-каналі.

"Всі персональні дані найманців у нас! На кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає сурове покарання. Помста неминуча! Слава Україні! Слава ЗСУ!" - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПВК "Вагнера" примусово відправляє російських злочинців на війну з Україною, - росЗМІ. ЛИСТУВАННЯ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Слава бійцям невидимого фронту!
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19.09.2022 22:06
+14
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19.09.2022 22:46
+12
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19.09.2022 22:19
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Слава бійцям невидимого фронту!
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19.09.2022 22:06 Відповісти
какая бессмысленная трата времени!
когда уже дойдет, что нужно ломать телекомуникационные системы?
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19.09.2022 22:13 Відповісти
Не по цій темі, але все ж прошу не банити.

Впродовж всієї церемонії королівського похорону Її Величності (більше 9 годин) щохвилини лунав гарматний постріл, а через 5 секунд піся того лунав удар Севастопольського дзвону (трофею британської армії в Кримській війні). На страх кацапам.
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19.09.2022 22:22 Відповісти
Военная пропаганда кремля имеет одну цель - создать у противника иллюзию поражения. Давно известно - проигравший душевно, проиграет и физически.

От сюда и зрадофилы которые делятся на два типа - заочно проигравшие войну украинцы и кремлевские подстрекатели "тролли"

Поведение кремлевских троллей, вполне ожидаемо, проигравшие психологически украинцы это люди которые поддались кремлевской пропаганде и уже во всем видят поражение.

Они снова и снова возвращаются на каналы российской пропаганды чтобы убедится что они проиграли и им говорят - Да вы проиграли. От сюда и недоверие к украинской стороне.

Кроме этого, они сами становятся пропагандистами и создают иллюзию поражения у своих близких и друзей подыгрывая кремлевской пропаганде и нанося вред своему же государству.

Надеюсь что кому то это знание поможет
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19.09.2022 22:08 Відповісти
Кукарекающие про "президент приползет на коленях, 73% будут встречать цветами" из какой группы? Заочно проигравшие идиоты или кремлевские тролли?
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19.09.2022 23:22 Відповісти
Отличная новость! Молодцы.
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19.09.2022 22:08 Відповісти
йухуууу! оце круто! особливо фото!
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19.09.2022 22:12 Відповісти
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19.09.2022 22:13 Відповісти
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19.09.2022 22:16 Відповісти
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19.09.2022 22:19 Відповісти
там в основном осужденные мусора
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19.09.2022 22:44 Відповісти
В бой идут одни петухи Грани.ру :
В ЧВК создан отдельный отряд для осужденных за сексуальные преступления. Из ИК-7 в Новгородской области на фронт отправили 70 человек из касты "опущенных"
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19.09.2022 23:00 Відповісти
Готовые вопросы для "Что? Где? Когда?" !!
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20.09.2022 13:20 Відповісти
главный резерв опущенного командования.
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19.09.2022 23:00 Відповісти
це діло !
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19.09.2022 22:14 Відповісти
тєлєга?))
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19.09.2022 22:21 Відповісти
никакого извещения ни антивируса ни о подозрении нет )
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19.09.2022 22:42 Відповісти
я так понимаю, это пропуканный рашкотролль тень на плетень наводит. Модераторы, шлепните ваньку )
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19.09.2022 22:43 Відповісти
А хіба на сайтах зберігають персональні данні?, для цього є БД і їх як правило до сайтів не підключають.
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19.09.2022 22:15 Відповісти
якщо персональні дані вводяться через веб-форму, то SQL до сайту підключається
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19.09.2022 23:50 Відповісти
А яка ймовірність цього?
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19.09.2022 23:53 Відповісти
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19.09.2022 22:29 Відповісти
pereshitaite sskolko chorni meshok panadabitsia Slava UA Army!
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19.09.2022 22:37 Відповісти
Кстати, изменилась главная страница.
И да, надеюсь скачанные данные будут размещены где-нибудь для желающих
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19.09.2022 22:41 Відповісти
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19.09.2022 22:46 Відповісти
я так розумію, кацапам важко зрозуміти, що "зек" і "військовий" - це не тотожні поняття
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19.09.2022 23:06 Відповісти
"Діти діти, куди вас подіти."
По перше - мобілізованих підарасів з зони ніхто не буде вносити онлайн на сайті, бо вони на 90% трупи, нахіба це робити.

А по друге, що толку взламувати сайти на яких типу є ПІБ зеків які скоро стануть мясом в Україні? В чому критичність інфи знати де прописаний черговий підарас з ерефії? Дзвонити їм на ютубу і питати всякі питання на які вони дебільно відповідають? Це типу ефективно? Так і взлом якогось сайту, до пиз*ди.
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19.09.2022 23:11 Відповісти
 
 