IT-Армія зламала сайт групи Вагнера, яка збирає російських в’язнів для війни в Україні

Внаслідок зламу сайту групи Вагнера стали доступні всі персональні дані завербованих на війну в Україні російських в’язнів.

Як інфрмує Цензор.НЕТ, про це повідомляє IT-Армія на своєму телеграм-каналі.

"Всі персональні дані найманців у нас! На кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає сурове покарання. Помста неминуча! Слава Україні! Слава ЗСУ!" - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПВК "Вагнера" примусово відправляє російських злочинців на війну з Україною, - росЗМІ. ЛИСТУВАННЯ