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Меморіал на честь героїв з "Азовсталі" планують встановити на Співочому полі в Києві. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

азовсталь

У Києві на Співочому полі хочуть створити меморіал пам’яті загиблих захисників Маріуполя з похованням героїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в інтерв'ю "Українській правді" керівниця патронатної служби полку "Азов" Олена Толкачова.

"Так, це буде на місці Співочого поля. Там уже стоїть меморіал воїнам Другої світової війни, державний прапор, і саме це місце підходить і за всіма архітектурними і візуальними нормами",  - сказала вона.

Толкачова повідомила, що архітектор, теж "Азовець", розробив візуалізацію, вона зараз у КМДА.

Вона зазначила, що є низка бюрократичних процедур, влада розглядає питання, як вирішити це якнайшвидше, бо з цим вже затягувати не можна.

За її словами, наразі урни кремованих перебувають на зберіганні в крематорії. Деякі сім'ї забрали урни додому. Тому, як наголосила Толкачова, потрібно якнайшвидше робити цей меморіал.

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"Ми б хотіли до зими все зробити. Архітектурна форма, яку ми хочемо втілити, доволі масштабна і складна. Тому спочатку потрібно розпочати процес поховання, потім вже будувати сам меморіальний комплекс і приводити до ладу місця поховання", - підкреслила Толкачова.

Після цього робитимуться доріжки, висаджуватимуться зелені насадження, там ще треба робити реконструкцію сходів, які ведуть прямо від набережної Дніпра, додала вона.

"Локація дуже вдала, і єдине, що зараз нас зупиняє, це останнє слово влади", - сказала Толкачова.

Меморіал на честь героїв з Азовсталі планують встановити на Співочому полі в Києві 01

Крім того, за її словами, є проблема, коли деякі матері не хочуть кремувати тіла загиблих синів з релігійних міркувань, але вони сказали, що будуть чекати меморіал, аби поховати хлопців разом. І вони чекають, не ховають дітей, зазначила Толкачова. За її словами, тіла досі зберігаються у моргах в рефрижераторах, "тому ми звертаємося зараз до Президента Зеленського допомогти нам терміново розпочати процес поховання загиблих героїв на території, яку ми обрали під меморіал".

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Водночас представниця "Азову" зауважила, що тіла загиблих в Оленівці "азовців" загарбники не віддають. "І я взагалі не знаю, чи віддадуть, чи будуть їх тримати до останнього, поки вони не розкладуться до такого стану, що там нічого не можна буде впізнати. Фактично, відбувається приховування злочинів", - наголосила Толкачова.

Нагадаємо, українським військовим, які до останнього обороняли Маріуполь, довелося вийти з "Азовсталі" та опинитись під контролем росіян. Українці сподівалися, що безпеку військовополонених гарантуватиме зокрема Міжнародний Комітет Червоного Хреста, однак росіяни влаштували теракт в Оленівці та не надали списки загиблих. До полонених не допускають міжнародні організації – представникам МКЧХ дали можливість оглянути лише кілька сотень полонених "по обидві сторони". Росія порушує численні зобов'язання, передбачені Женевською конвенцією. Водночас гендиректор Мардіні гарантував, що вони роблять усе можливе у листуванні з РФ, аби мати доступ до полонених.

Читайте: Рада схвалила закон про Національне військове меморіальне кладовище

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
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19.09.2022 22:30
+19
Нам не треба тут копію скандинавських мечів. І не треба відокремлювати Азов від інших полеглих героїв. Загиблий під Попасною сільській дядько на ту ж саму повагу. Треба окреме військове поховання у Києві, як Арлінгонтське кладовище у США.
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19.09.2022 22:49
+18
Вже меморіал? Можливо, для початку, повернемо усіх іще покищо живих героїв?
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19.09.2022 22:26
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Вже меморіал? Можливо, для початку, повернемо усіх іще покищо живих героїв?
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19.09.2022 22:26 Відповісти
вже, вже половина азовців полягла в Маріку....
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19.09.2022 22:29 Відповісти
хай так.

а біля "жовтневого" палацу, на Алеї Небесної сотні має бути

Меморіал Героїв

і Небесної сотні, і Війни, починаючи з 2014-го
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19.09.2022 22:28 Відповісти
та шо ж за дурня..й спочити не дадуть..погані матері не дають синів поховати посеред Співочого поля..на якому концерти проводять..це вже зашквар..
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19.09.2022 22:28 Відповісти
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19.09.2022 22:30 Відповісти
так і назвати-нарід...
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19.09.2022 22:36 Відповісти
Меморіал на честь героїв з "Азовсталі" планують встановити на Співочому полі в Києві... а чому не в Маріуполі?
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19.09.2022 22:31 Відповісти
чому не там і там?
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19.09.2022 22:33 Відповісти
вони ж ще хочуть ховати там..
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19.09.2022 22:37 Відповісти
бо вони не збираються його повертати
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19.09.2022 23:37 Відповісти
Об'ективну оцінку цим намаганням можуть дати тільки близьки тих хто наразі в полоні і, звісно, тих хто загинув...усім іншим, на мій погляд, слід утриматись від оціночних суджень
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19.09.2022 22:34 Відповісти
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19.09.2022 22:36 Відповісти
Ставангер-фьорд, Ругаланд, Норвегия.
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19.09.2022 22:41 Відповісти
клованы как не здирут картинку...так не проживут... своей фантазии не хватает...
более того... АЗОВУ именно сейчас не нужен мемориал, им нужна свобода, воля и возможность отомстить за погибших, закатованных и сгоревших...
а мемориалами после Победы заняться можно (и нужно!!)
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19.09.2022 22:48 Відповісти
ще й на співачому..капець..нехай б же рідні вирішували..можна ще створити кладовище на кшталт Арлінгтонського..й все одне - обирати місце повинні рідні..
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19.09.2022 22:58 Відповісти
Треба нарешті визнати, що провина за загибель та жорстокий полон Азову лежить на баранячих головах 73%.
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19.09.2022 22:44 Відповісти
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19.09.2022 22:47 Відповісти
Нам не треба тут копію скандинавських мечів. І не треба відокремлювати Азов від інших полеглих героїв. Загиблий під Попасною сільській дядько на ту ж саму повагу. Треба окреме військове поховання у Києві, як Арлінгонтське кладовище у США.
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19.09.2022 22:49 Відповісти
теж саме подумалось
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19.09.2022 22:59 Відповісти
Навіщо зараз будувати меморіали загиблим саме азовцям, а не всім воїнам ЗСУ? Ще й на співочому полі ..., жах. Краща справа визволити Азовців живих!
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20.09.2022 00:07 Відповісти
Моморіали будують після закінчення війни. А клоуни , за для піару і до війни побудують.
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20.09.2022 00:28 Відповісти
Може спочатку треба звільнити з полону захисників Мариуполя, які повірили верховному боневтіку та здалися, бо їх запевнили, що є домовленість на обмін?
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20.09.2022 00:48 Відповісти
Співоче поле це єдине місце пристосоване для виставок квітів та проведення різних фестивалів. Може доречніше знести арку "дружби" з Росією, комсомольців під нею, і зробити щось там? Ну і стосовно мечів ідея гарна, але ж не настільки копіювати, варто якось переробити в своєму стилі.
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20.09.2022 10:10 Відповісти
А що, Співоче поле вже зачищено від комуністичних символів та пам'ятників сталінським окупантам часів ІІ світової?
Чи знову какаяразніца?
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20.09.2022 11:07 Відповісти
А все остальные герои?
Например защитники Донецкого аэропорта?
И это будет памятник или кладбище?
Как-то не очень выглядит такая торопливость- соревнование, что ли?
". Некоторые семьи забрали урны домой. Поэтому, как подчеркнула Толкачова, нужно как можно быстрее делать этот мемориал. "
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20.09.2022 11:35 Відповісти
Вважаю, що Азовцям краще ставити пам'ятники у Маріуполі після закінчення війни, а не у Києві на Співочому полі, де розваги та веселощі. Це свого роду блюзнірство. Не варто всі перемоги та трагедії тягнути до Києва. Вся країна воює!
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20.09.2022 12:57 Відповісти
 
 