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Посол США Брінк про повернення Криму військовим шляхом: Півострів - це Україна. Ми підтримуємо рух України до перемоги

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крым,гнездо,ласточкино

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк не стала прямо відповідати на запитання про те, чи Вашингтон підтримує повернення тимчасово окупованого Росією Криму військовим шляхом.

Про це вона повідомила в інтерв'ю Європейській правді, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, позиція США завжди полягала у тому, що Крим є територією України.

"Я не хочу коментувати військові питання, але можу озвучити позицію США: Крим — це Україна. Така наша політика", — сказала дипломатка у відповідь на питання про те, чи США допускають військове повернення півострова під контроль України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США коригують військову допомогу в залежності від потреб України на полі бою, - посол Брінк

Вона також зазначила, що мета допомоги з боку США – "допомогти Україні захистити себе".

"Ми також підтримуємо рух України до перемоги, ми дали таку військову допомогу, яку не дала жодна інша країна у світі. Це величезні суми, США дають не лише дипломатичну підтримку, а й фінансову, щоб Україна не лише вижила, а й розвивалася", – резюмувала Брінк.
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Топ коментарі
+31
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19.09.2022 22:30
+28
Monmarancy

@monmarancy

·

5 ч

Магжан Ильясов, Респект!

Сегодня этот человек впервые в истории Казахской дипломатии проголосовал в ООН против Путина, за Украину.
Пишут, что это было его личное решение.

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19.09.2022 22:45
+21
Еще один ценный актив был потерян российской армией - украинские войска захватили командно-наблюдательную машину 1В1003 с очень современной автоматизированной системой управления артиллерийским огнем 1В198.
Эта система была разработана специально для работы с РСЗО "Торнадо-Г".

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19.09.2022 22:41
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19.09.2022 22:30 Відповісти
Берці Lowa Zephyr?
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19.09.2022 22:57 Відповісти
або Esdy
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19.09.2022 23:18 Відповісти
Розчавити цю паскуду , як клопа , який налився кров'ю украінців 😡‼️
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20.09.2022 00:34 Відповісти
сейчас путлер выглядит на много хуже чем под этим сапогом
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20.09.2022 05:44 Відповісти
- свідома частина людства , підтримує Україну та здоровий глузд.
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19.09.2022 22:32 Відповісти
дайте ракеты мост расфигачить и Крым снова наш
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19.09.2022 22:33 Відповісти
По мосту окупантам легче драпать.
Разрушить надо железнодорожную часть, и то, с умом, чтобы можно было восстановить.
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19.09.2022 22:40 Відповісти
что восстановить? мост? та он нам нахрен не упал. его не только нужно разрушить, но разрушить так, чтобы он не засорял дно Керченского пролива, не вредил экологии и судоходству.
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19.09.2022 22:47 Відповісти
так если его разрушить он как раз и засорит протоку
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20.09.2022 05:45 Відповісти
А для чого їм "драпать"? Хіба "кобзон" має співати в порожніх залах? Кажуть, що він уже, як новинку сезону, навіть вивчив Yellow submarine Найліпше в нього виходить:

...Full steam ahead, Mister Boatswain, full steam ahead
Full steam ahead it is, Sergeant
(Cut the cable, drop the cable)
Aye-aye, sir, aye-aye
Captain, captain... (с)

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19.09.2022 22:50 Відповісти
Ты просто не знаешь как работает психология любого животного. Пока животное в том числе человекообразное чуствует за своей спиной поддержку и пути отхода, в данном случае в виде крымского моста, оно не побежит. А вот когда запахнет жаренным то сразу будет паника и вплавь и на надувных матрасах попрут.
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19.09.2022 22:57 Відповісти
кацапы начнут драпать с Крыма как только мы освободим Херсон и подойдем к перешейку
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20.09.2022 05:46 Відповісти
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·

16 сент.

- Вечер в хату! Часик в радость, чифир в сладость!
- Ногам ходу, голове приходу.
- Ходу воровскому, смерти мусорскому.

После традиционных приветствий сходка Генштаба ВС РФ прошла за закрытыми дверями.
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19.09.2022 22:34 Відповісти
може придушили вже???
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19.09.2022 23:20 Відповісти
не а - отправили "лечиться" и "работать с документами"
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20.09.2022 05:48 Відповісти
Крим - це Україна !!!
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19.09.2022 22:34 Відповісти
Та мы же в Крыму как бы и не воевали - московиты сами драпают оттуда.
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19.09.2022 22:35 Відповісти
Еще один ценный актив был потерян российской армией - украинские войска захватили командно-наблюдательную машину 1В1003 с очень современной автоматизированной системой управления артиллерийским огнем 1В198.
Эта система была разработана специально для работы с РСЗО "Торнадо-Г".

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19.09.2022 22:41 Відповісти
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19.09.2022 22:42 Відповісти
Monmarancy

@monmarancy

·

5 ч

Магжан Ильясов, Респект!

Сегодня этот человек впервые в истории Казахской дипломатии проголосовал в ООН против Путина, за Украину.
Пишут, что это было его личное решение.

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19.09.2022 22:45 Відповісти
А я думаю, что не личное!
Казахи дали ясно понять кремлядям, что их теперь крышуют конкретные пацаны из Китая
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19.09.2022 23:01 Відповісти
Похож на Брюса Ли.
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20.09.2022 07:20 Відповісти
Магжан Лиович Ильясов
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20.09.2022 13:26 Відповісти
ща пациенты в палате опять про сарматы будут истерить. ))
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19.09.2022 22:50 Відповісти
Мало того. Рашка принудительно вывезла столько украинцев на территорию РФ что теперь мы имеем полное право еще и саму Рашку освободить где содержатся наши люди
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19.09.2022 22:52 Відповісти
ото цікава пропозиція! й можна доки всіх не знайдемо..
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19.09.2022 23:22 Відповісти
А Зе актор вже хоче дипломатичним шляхом повертати Крим.

ПРОСТО ЦІКАВО - ЯКИЙ КОМПРОМАТ НА Зе У КРЕМЛЯ ⁉️ МАБУТЬ
ЩОСЬ ГОМОДРИЛЬНЕ ДЕ Вова Зе ЯК ПРЕДСТАВНИК ШОУ БІЗУ
ПАСИВНО ЩОСЬ ВИКОНУЄ, МОЖЕ І ЗА УЧАСТЮ дЄРМАКА.
ТРАМП ТАМ І РЯДОМ НЕ СТОЇТЬ ЗІ СВОМА "ЗОЛОТИМИ ДОЩАМИ"
ВІД КДБ 🤓
А так не смішно, сумно все це.
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19.09.2022 22:53 Відповісти
грошовим..
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19.09.2022 23:23 Відповісти
он же в саунах у кацапских олигархов "людину-павука" показывал
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20.09.2022 05:50 Відповісти
Незрозуміло що він там показував але компромат у кацапів на нього якийсь є.
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20.09.2022 11:55 Відповісти
Так народ України буде повертати Крим військовим шляхом, але біда втому, що "нарід-73%" цього не хочуть, зеДебіл вже виляє.
У інтерв'ю Reuters Зеленський зазначив, що більшість українців підтримують дипломатичний шлях вирішення цього питання.
:https://meta.ua/uk/news/politics/55130-********-zmozhe-povernuti-krim-diplomatichnim-shlyahom-zelenskii/
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19.09.2022 22:55 Відповісти
ще свідок 73%..від чого ви ті відсотки рахуєте бл?? задовбади вже..як придурочні мантру ту про 73 торочать
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19.09.2022 23:25 Відповісти
Придурочні це ті що наголосували, а сьогоднішні події це результат того голосування, здається їх було 73%?
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19.09.2022 23:31 Відповісти
купіть собі калькулятор..не може бути 73% рішенням у тій задачці..то як на раїсі 114% аналог
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19.09.2022 23:36 Відповісти
Калькулятор самі собі купіть, висловлюйтесь розумніше що Вам не подобається число 73 так може бути й 50 і 90 і як це міняє суть мого допису?
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20.09.2022 07:05 Відповісти
Коли вже люди почнуть правильно писати - 30 % від населення України проголосували за Зе у другому турі виборів президента. 73 % то було з числа тих 100% хто прийшов на другий тур виборів, а не від всього населення України. Думаю клоуну ще намалювали якийсь відсоток від фонаря.
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20.09.2022 11:58 Відповісти
Якщо зараз не повертати Крим, то пізніше такого вікна можливостей вже не буде...
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19.09.2022 22:58 Відповісти
і до репарацій збитки по ньому..там ж ппц просто вони наворочали..й міст нехай демонтують власним коштом
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19.09.2022 23:26 Відповісти
Окончательной победой Украины должно стать свержение путинской власти, демилитаризация росии и выплата репараций. Не вижу как это противоречит деокупации некоторых территорий диплпматическим путем.
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19.09.2022 23:40 Відповісти
taki iasno atvet-kaneshna da 😄 Glory to Ukraine! Krim ce Ukraina!
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19.09.2022 23:14 Відповісти
Крымчане не переживайте, всё будет хорошо, туристы и бизнес, как раньше, даже лучше.
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20.09.2022 01:22 Відповісти
не будет как раньше - кацапских(кавказских) и беларусских морд в ближайшие годы будут жить в загоне
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20.09.2022 05:52 Відповісти
 
 