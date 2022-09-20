Посол США Брінк про повернення Криму військовим шляхом: Півострів - це Україна. Ми підтримуємо рух України до перемоги
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Пані посол США в Україні Бріджит Брінк не стала прямо відповідати на запитання про те, чи Вашингтон підтримує повернення тимчасово окупованого Росією Криму військовим шляхом.
Про це вона повідомила в інтерв'ю Європейській правді, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, позиція США завжди полягала у тому, що Крим є територією України.
"Я не хочу коментувати військові питання, але можу озвучити позицію США: Крим — це Україна. Така наша політика", — сказала дипломатка у відповідь на питання про те, чи США допускають військове повернення півострова під контроль України.
Вона також зазначила, що мета допомоги з боку США – "допомогти Україні захистити себе".
"Ми також підтримуємо рух України до перемоги, ми дали таку військову допомогу, яку не дала жодна інша країна у світі. Це величезні суми, США дають не лише дипломатичну підтримку, а й фінансову, щоб Україна не лише вижила, а й розвивалася", – резюмувала Брінк.
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Разрушить надо железнодорожную часть, и то, с умом, чтобы можно было восстановить.
...Full steam ahead, Mister Boatswain, full steam ahead
Full steam ahead it is, Sergeant
(Cut the cable, drop the cable)
Aye-aye, sir, aye-aye
Captain, captain... (с)
@VALMICHEL7
·
16 сент.
- Вечер в хату! Часик в радость, чифир в сладость!
- Ногам ходу, голове приходу.
- Ходу воровскому, смерти мусорскому.
После традиционных приветствий сходка Генштаба ВС РФ прошла за закрытыми дверями.
Эта система была разработана специально для работы с РСЗО "Торнадо-Г".
@monmarancy
·
5 ч
Магжан Ильясов, Респект!
Сегодня этот человек впервые в истории Казахской дипломатии проголосовал в ООН против Путина, за Украину.
Пишут, что это было его личное решение.
Казахи дали ясно понять кремлядям, что их теперь крышуют конкретные пацаны из Китая
ПРОСТО ЦІКАВО - ЯКИЙ КОМПРОМАТ НА Зе У КРЕМЛЯ ⁉️ МАБУТЬ
ЩОСЬ ГОМОДРИЛЬНЕ ДЕ Вова Зе ЯК ПРЕДСТАВНИК ШОУ БІЗУ
ПАСИВНО ЩОСЬ ВИКОНУЄ, МОЖЕ І ЗА УЧАСТЮ дЄРМАКА.
ТРАМП ТАМ І РЯДОМ НЕ СТОЇТЬ ЗІ СВОМА "ЗОЛОТИМИ ДОЩАМИ"
ВІД КДБ 🤓
А так не смішно, сумно все це.
У інтерв'ю Reuters Зеленський зазначив, що більшість українців підтримують дипломатичний шлях вирішення цього питання.
:https://meta.ua/uk/news/politics/55130-********-zmozhe-povernuti-krim-diplomatichnim-shlyahom-zelenskii/