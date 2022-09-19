11 450 136
Зеленський похвалив СБУ: Тепер в окупантів не буде опори на українській землі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський відзначив, що Служба безпеки України стала працювати результативніше, що проявилося на звільнених територіях Харківської області.
Про це президент сказав у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Хочу подякувати Національній поліції за швидке відновлення правопорядку на щойно звільненій території. І Службі безпеки України – за те, що працює тепер помітно результативно. Не можу розкривати всіх деталей, але завдяки СБУ зараз маємо впевненість, що в окупантів не буде жодної опори на українській землі", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+41 Олександр Дніпро
показати весь коментар19.09.2022 22:41
+32 Харьков Сумской
показати весь коментар19.09.2022 22:37
+31 Член Сухов Кабаев
показати весь коментар19.09.2022 22:37
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
про напад знали і просто вирішили нічого з цим не робити, сподіваючись, що якось само порішається.
Ну чо москалики, кончается ваше время? Чемодан вокзал Дурашка? )
Кількість співробітників ЦРУ: 21 575
.
"Сувпадения, не думаю"