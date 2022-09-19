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Зеленський похвалив СБУ: Тепер в окупантів не буде опори на українській землі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський відзначив, що Служба безпеки України стала працювати результативніше, що проявилося на звільнених територіях Харківської області.

Про це президент сказав у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу подякувати Національній поліції за швидке відновлення правопорядку на щойно звільненій території. І Службі безпеки України – за те, що працює тепер помітно результативно. Не можу розкривати всіх деталей, але завдяки СБУ зараз маємо впевненість, що в окупантів не буде жодної опори на українській землі", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Синєгубов про зрадників на деокупованих територіях Харківщини: СБУ матиме роботу на кілька років

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+41
Найвеличніший лідер ********** призначив на кримський напрям генералів Криворучка, Садохіна і Кулініча, які виявились зрадниками.
Як і голова внутрішньої безпеки СБУ Наумов і голова СБУ Херсонщини.

Хто ж здав Південь?
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19.09.2022 22:41
+32
Де Мураєв?
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19.09.2022 22:37
+31
А Баканов то где? В бегах или под арестом ?
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19.09.2022 22:37
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кордони не були заміновані. Навпаки - ті які були до 2019 - були розміновані, про що Єрмак написав цілу статтю в УП.

про напад знали і просто вирішили нічого з цим не робити, сподіваючись, що якось само порішається.
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19.09.2022 23:50 Відповісти
Річ йде про Чонгар. А тепер давай посилання на статтю, де йдеться від першої особи (Єрмак) що саме Чонгар розмінували.
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20.09.2022 00:01 Відповісти
Зеля знав про напад, просто дав вказівку кордони відкрити і розмінувати Чонгар для швидкої і безкровної окупації України.
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19.09.2022 23:05 Відповісти
Он уже и сам говорил , ДА ЗНАЛ , но он бы потерял 70 000 000$
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19.09.2022 23:06 Відповісти
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19.09.2022 22:51 Відповісти
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19.09.2022 22:52 Відповісти
похвали ще агрохламідію, дєрьмака і абдрістовічя.
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19.09.2022 22:52 Відповісти
неужели СБУ весь офис президента накрыла ?
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19.09.2022 22:57 Відповісти
накрыла всю москальскую резедентуру, кацапчег ))) украинцы сливают тех кто работал с москалями, и ничего хорошего кроме стенки этих дурачков не ждет.
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19.09.2022 22:59 Відповісти
ты тупой или притворяешься бот? а кто сейчас с волонтерами борется - не СБУ?на кого работает эта служба безпеки?
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19.09.2022 23:05 Відповісти
ого как заговорили кацапчеги ) слились дурики )))
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19.09.2022 23:06 Відповісти
А що це тут обрізанці обзивають всіх кацапами?
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19.09.2022 23:09 Відповісти
Шуфрич фоткав блокпости і передавав фото російській армії, через що загинули люди. Зараз Шуфрич, як і все ОПЗЖ - в коаліції зі Слугами Народу керують країною. Кого-кого там слівают?
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19.09.2022 23:51 Відповісти
маланец своих защищает.
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19.09.2022 23:12 Відповісти
Це мабуть за те похвалив, що "хресна хода" чотрів до почаївського кубла пройшла гладенько...
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19.09.2022 22:59 Відповісти
Ну это ожидаемо, что пособников сепаров и оккупантов которые зарисовались при аккупашках москаляшках сливают украинцы в органы правопорядка.
Ну чо москалики, кончается ваше время? Чемодан вокзал Дурашка? )
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19.09.2022 23:01 Відповісти
ааааааа
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19.09.2022 23:01 Відповісти
А себе оний не похвалив?! Є ж за шо?!
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19.09.2022 23:04 Відповісти
та ви шо
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19.09.2022 23:08 Відповісти
Восени 2014 року в штаті СБУ було 25 583 співробітники

Кількість співробітників ЦРУ: 21 575

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19.09.2022 23:10 Відповісти
СБУ більше з ФБР треба порівнювати яких 35 000 десь на 300+млн. населення. Тобто у нас повинно бути максимум 5000
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19.09.2022 23:58 Відповісти
Коли СБУ візьметься за тебе що здав південь разом з ЗАЕС?
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19.09.2022 23:14 Відповісти
"Тепер в окупантів не буде опори на українській землі" - а мордорський паханат з кадилами то вже не представники окупантів?
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19.09.2022 23:29 Відповісти
Самая лучшая опора для кацапов это ( ж)ОПа Лохабонэвтик
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20.09.2022 08:38 Відповісти
Багато пишуть що зрадників багато в держструктурах . А чому їх там не може бути , якщо 8 років з окупованих територій поступають в виші на бюджет . Скільки фсбешники заслали майбутніх кротів , майбутніх зрадників - перевертнів . Тут тільки совєтські відійшли від влади так ці впадини на підході
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19.09.2022 23:34 Відповісти
НАРЕШТІ Армія заслужила похвалу від ЯНЕЛОХАБОНЕВТІКА.ПІПЄЦ...
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19.09.2022 23:43 Відповісти
всех членов партии регионов арестовали??? Ахметова, Новинского, и остальных олигархов арестовали??? Труханова, Вилкула и других сепаров мэров арестовали???
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19.09.2022 23:43 Відповісти
ОПЗЖ зараз офіційно в коаліції зі Слугами Народу. Думаю цим все сказано.
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19.09.2022 23:53 Відповісти
Ну фсЬо, вислужився.
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20.09.2022 00:17 Відповісти
Дерьмак вже не опора?
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20.09.2022 00:20 Відповісти
Ермак убирает Залужного, возможно его жизнь сейчас на волоске. Если это ему удастся на Украине можно ставить крест. С Ермаком надо что то делать прямо сейчас. Поверьте это лучше чем потом оказаться в пыточной у россиян. Ваше равнодушие приведет вас в подвал к оккупантам совсем скоро. Потом сами себя будете винить.
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20.09.2022 00:51 Відповісти
СБУ это пятая колонна
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20.09.2022 00:53 Відповісти
Похвалив зеля свою опору. А в нагороду, дасть право кришувати, грабувати,контролювати та займатися рейдерством.Відновити схеми Януковича,знищити все що зроблено за Порошенко. Тим часом, у кого не спитаєш, всі кажуть,, служби безпеки у нас немае.
.
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20.09.2022 06:02 Відповісти
В СБУ всі ставленики Єрмака ?
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20.09.2022 07:56 Відповісти
Як тільки вигнав "закадичного друга" так справи пішли краще.

"Сувпадения, не думаю"
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20.09.2022 10:13 Відповісти
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