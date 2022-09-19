Нічні обстріли Запоріжжя пошкодили 42 приватні будинки й 34 квартири, - міськрада

Останні обстріли росіян пошкодили у Запоріжжі 42 приватні будинки й 34 квартири у десяти багатоповерхових будинках, у частині помешкань над вечір уже усунули пошкодження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

Він зазначив: "Запоріжці! Останні рашистські обстріли пошкодили 42 будинки приватного сектору та 34 квартири в десяти багатоповерхових будинках міста. Це жахливі цифри. Адже страшно навіть уявити, що пережили люди, які прокинулися вночі від звуків вибухів, розбитого скла та потрощених дахів.

Та я впевнений, що нас, запоріжців, не залякати, не зламати і не скорити. Доказ цього – це те, що після такої важкої ночі місто з самого ранку стало до роботи, а відповідні служби зайнялися ліквідацією наслідків прильотів.

Я виїжджав на місце обстрілу, спілкувався з комунальниками та з представниками управляючих компаній, і пересвідчився, що вони працюють швидко. На цей час пошкодження усунуто в десяти квартирах та у дванадцяти приватних будинках".

Деталі: Також ворожі обстріли у ніч на понеділок на деякий час залишили частину міста без електропостачання. Куртєв пообіцяв, що у вівторок вуличне світло на світанку буде вмикатися уже в усіх районах.

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