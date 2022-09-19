На Харківщині внаслідок російської агресії пошкоджені 166 медичних закладів, ще сім зруйновані, - МОЗ
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У Харківській області внаслідок збройної агресії Росії, за попередніми даними, 166 об’єктів медичних закладів пошкоджені та ще сім повністю зруйновані.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
За словами заступника міністра охорони здоров'я Олексія Яременка, "майже 7 місяців наші медики в окупації робили неможливе – під обстрілами і постійними загрозами продовжували рятувати життя та здоров'я українців. росіяни весь цей час свідомо нищили і завдавали максимум ударів нашій медичній системі. Вони зруйнували стіни, понівечили наші лікарні, однак, на щастя, вдалося зберегти найцінніше – наших людей".
"Зараз ми активно працюємо з владою на місцях та керівниками медичних закладів, аби забезпечити їхні першочергові потреби та відбудувати лікарні й амбулаторії", – зауважив Яременко.
По кожному медичному закладу проводиться оцінка збитків, які були завдані ворогом. Снаряди та ракети армії рф суттєво зруйнували медичну інфраструктуру на Харківщині, також загарбники вивезли з лікарень дороговартісне обладнання, ліки та витратні матеріали.
Яременко поінформував, що попри тимчасове захоплення російськими загарбниками Харківської області медичні працівники щомісяця були забезпечені заробітною платою.
"Лікарні, які понад пів року перебували в окупації на Харківщині, протягом всього часу забезпечували медиків базовою заробітною платою на рівні не менше ніж 20 000 гривень для лікаря та 13 500 гривень для медичної сестри", - зазначив Яременко.
Він додав, що "наразі у більшості медичних закладів є залишки коштів на рахунках, які дозволять і надалі забезпечувати працівників заробітною платою".
На початку березня уряд змінив підхід до фінансування медзакладів, які знаходяться на тимчасово захопленій території або дотичні до лінії фронту. Відтак кожна лікарня щомісячно гарантовано отримувала від Національної служби здоров'я 1/12 від річного обсягу фінансування. Це дозволило утримати систему в критичний момент, забезпечити оплату праці медичним працівникам та безперебійну роботу лікарень.
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