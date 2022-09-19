Польща направила в регіони таблетки йодиду калію через ситуацію на Запорізькій АЕС

У Польщі в межах заходів щодо цивільного захисту населення між відділами рятувальної служби Польщі розподілено таблетки йодиду калію. Це зроблено у зв’язку з бойовими діями в районі Запорізької АЕС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У межах проведення антикризових заходів та цивільного захисту, у зв’язку з інформацією у ЗМІ про бойові дії в районі Запорізької АЕС, минулого тижня до районних відділень державної рятувальної служби було передано таблетки з йодидом калію", - йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ й адміністрації Польщі.

Як зазначається, це стандартна процедура, передбачена законодавством на випадок можливого виникнення радіаційної загрози.

Водночас, у МВС Польщі запевнили, що на цей час такої загрози немає, і ситуація перебуває під постійним моніторингом Національного агентства з атомної енергії РП. Як підкреслюється, служби, які відповідають за державну безпеку, перебувають у постійній готовності, і для кожного громадянина Польщі "забезпечено відповідну кількість йодиду калію".

Водночас, у польському МВС порадили не застосовувати йодид калію профілактично, без рекомендації лікарів.

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Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію. Місія вже прибула в Україну і 1 вересня відвідала ЗАЕС. Втім, цього дня росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.

6 вересня Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) представило звіт за підсумками інспекції на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі.