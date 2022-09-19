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Польща направила в регіони таблетки йодиду калію через ситуацію на Запорізькій АЕС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

заес

У Польщі в межах заходів щодо цивільного захисту населення між відділами рятувальної служби Польщі розподілено таблетки йодиду калію. Це зроблено у зв’язку з бойовими діями в районі Запорізької АЕС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У межах проведення антикризових заходів та цивільного захисту, у зв’язку з інформацією у ЗМІ про бойові дії в районі Запорізької АЕС, минулого тижня до районних відділень державної рятувальної служби було передано таблетки з йодидом калію", - йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ й адміністрації Польщі.

Як зазначається, це стандартна процедура, передбачена законодавством на випадок можливого виникнення радіаційної загрози.

Водночас, у МВС Польщі запевнили, що на цей час такої загрози немає, і ситуація перебуває під постійним моніторингом Національного агентства з атомної енергії РП. Як підкреслюється, служби, які відповідають за державну безпеку, перебувають у постійній готовності, і для кожного громадянина Польщі "забезпечено відповідну кількість йодиду калію".

Водночас, у польському МВС порадили не застосовувати йодид калію профілактично, без рекомендації лікарів.

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Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію. Місія вже прибула в Україну і 1 вересня відвідала ЗАЕС. Втім, цього дня росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.

6 вересня Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) представило звіт за підсумками інспекції на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6
Ці таблетки коштують КОПІЙКИ!
Але в нас у аптеках їх знайти проблематично.
А влада мешканцям прилеглих до ЗАЕС територій сказала:
"В нас, типу, вони є... Але ми вам їх дамо потім... можливо..."
То, як що воно *****, потрібно буде всім містом бігти у МДА і стояти у черзі на отримання таблеток, які потрібно приймати ДО контакту з радіоактивними речовинами?
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19.09.2022 23:56
+5
пригадую як зелені продавали маски перед ковідом...можем павтаріть...вони можуть не сумніваюсь
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20.09.2022 00:13
+3
А як Україна захистила своїх громадян від можливої радіаційної загрози ?
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19.09.2022 23:38
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Не лізьте поперед зельонского в пекло. У нас всьо чотко.
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19.09.2022 23:33 Відповісти
А як Україна захистила своїх громадян від можливої радіаційної загрози ?
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19.09.2022 23:38 Відповісти
йод й спирт у аптеках перестали продавати

молоко й червоне вино ского зникнуть)
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19.09.2022 23:43 Відповісти
Коли наші вже почнуть видавати хоча б якісь костюми ОЗК і проводити заняття по цивільній обороні? Готовність має бути максимальною
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19.09.2022 23:40 Відповісти
так відмінили ж..наслєдіє совка..так ж батькам не подобалось
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19.09.2022 23:47 Відповісти
Ці «наші» увесь Маріупіль рашистам під ніж пустили, під час ковіду нічим не забезпечували населення, лише вивозили з країни засоби захисту, а ви сподіваєтесь, що вони будуть піклуватися про українців.
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20.09.2022 08:21 Відповісти
Ці таблетки коштують КОПІЙКИ!
Але в нас у аптеках їх знайти проблематично.
А влада мешканцям прилеглих до ЗАЕС територій сказала:
"В нас, типу, вони є... Але ми вам їх дамо потім... можливо..."
То, як що воно *****, потрібно буде всім містом бігти у МДА і стояти у черзі на отримання таблеток, які потрібно приймати ДО контакту з радіоактивними речовинами?
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19.09.2022 23:56 Відповісти
пригадую як зелені продавали маски перед ковідом...можем павтаріть...вони можуть не сумніваюсь
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20.09.2022 00:13 Відповісти
ЗЕгниды опять надеются на могучее, волшебное кацапськое заклинание ,,Авось". ,,Авось пронесёт и делать ничё не нада"
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20.09.2022 08:25 Відповісти
Йодистый калий (KI). prom.ua - 300 гр за 100 грамм. Это 800 взрослых доз.
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20.09.2022 09:15 Відповісти
Добре , що хоть наші друзі із Польщі про нас піклуються більше ,
чим зелена влада 🙁
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20.09.2022 00:31 Відповісти
Перечитай внимательнее
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20.09.2022 00:56 Відповісти
Отправьте ещё цианистый калий прилеглим рабсеянам, пускай не мучаются.
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20.09.2022 01:15 Відповісти
 
 