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Протягом доби знищено штурмовик Су-25, керовану авіаційну ракету Х-59 та п’ять безпілотників оперативно-тактичного рівня, - Повітряні сили ЗСУ
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Протягом доби 19 вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено сім повітряних цілей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Українські знищили однин штурмовик Су-25, одну керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59 та п’ять БпЛА оперативно-тактичного рівня російських окупаційних військ.
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