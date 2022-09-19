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Протягом доби знищено штурмовик Су-25, керовану авіаційну ракету Х-59 та п’ять безпілотників оперативно-тактичного рівня, - Повітряні сили ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

грач,су25

Протягом доби 19 вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено сім повітряних цілей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Українські знищили однин штурмовик Су-25, одну керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59 та п’ять БпЛА оперативно-тактичного рівня російських окупаційних військ.

Також дивіться: Російський безпілотник "Картограф" знищено на Миколаївщині. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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19.09.2022 23:50 Відповісти
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19.09.2022 23:51 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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19.09.2022 23:55 Відповісти
Glory to Ukraine! Glory UA Army!
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20.09.2022 00:04 Відповісти
Слава повітряному війську!!! Після війни політаємо. Я параплан.
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20.09.2022 00:16 Відповісти
Цікаво - у Су-25-му був офіцер-льотчик? Чи то курсант собі хотів на держекзаменах отримать "п"ять заїбісь"?
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20.09.2022 00:33 Відповісти
БпЛА проблема Шахід
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20.09.2022 00:47 Відповісти
 
 