Під час окупації Балаклії росіяни по звірячому вбили у катівні юриста агропідприємства, - Нацполіція

У катівні, яку під час окупації Балаклії російські військові влаштували у відділі поліції, катували та задушили юриста одного із сільгосппідприємств.

Про це в ефірі національного марафону "Єдині новини" повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Балаклія мене особисто дуже вразила. Тому що в цьому відділі поліції тримали як чоловіків, так і жінок. Люди ставили мітки за кількістю днів, які вони там провели, писали "Отче наш" на стінах. Вони піддавалися катуванням: до пальців рук підв’язували оголені проводи, по яких подавали напругу. Одного чоловіка – це юрист одного із сільськогосподарських підприємств – було закатовано і вбито рашистами. Ритуальна служба вивозила тіло цього закатованого і вбитого українця з території катівні й захоронила на кладовищі. Слідчі встановили місце поховання. Знайшли тіло, оглянули, встановлено, що цю людину було задушено", - розповів Болвінов.

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За даними поліції, катівні виявлено в містах Балаклія (дві), Куп’янськ, Ізюм (шість), Вовчанськ, селищах Шевченкове, Козача Лопань та в с. Граково Чугуївського району.

"Наразі точну кількість людей, які пройшли через ці катівні, ми не знаємо. Однак ми проводимо відповідні слідчі дії, щоб установити всіх людей, яких росіяни утримували, катували. В місті Балаклія, наприклад, рашисти одночасно утримували в відділку поліції 40 людей. Їх постійно оновлювали, тобто намагалися якомога більше цивільних громадян провести через ці місця утримання", - зазначив правоохоронець.

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В'язнів, у тому числі жінок, жорстоко били, катували струмом, душили протигазами. Болвінов висловив упевненість, що особи окупантів, які мучили людей, можна встановити. За його словами, на Харківщині працюють найкращі слідчі та криміналісти з усієї країни, в тому числі ті, хто вже має досвід роботи в Бучі та Ірпені.

"З усієї країни з’їхалися криміналістичні лабораторії для того, щоб нам, харків’янам, допомогти розслідувати ці злочини. Ми проводимо детальні огляди місця подій, вилучаємо ДНК, відбитки пальців, щоб встановити і цивільних, і військовослужбовців наших, які перебували в полоні і піддавалися катуванням, а також рашистів, які там знаходилися. Вилучаємо документи, ретельно їх вивчаємо, щоб установити перелік усіх цих осіб", - підсумував начальник Слідчого управління.

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