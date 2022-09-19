УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12315 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
8 252 15
катування (521) Харківщина (4265) Балаклія (245) воєнні злочини (1567)

Під час окупації Балаклії росіяни по звірячому вбили у катівні юриста агропідприємства, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

балаклія

У катівні, яку під час окупації Балаклії російські військові влаштували у відділі поліції, катували та задушили юриста одного із сільгосппідприємств.

Про це в ефірі національного марафону "Єдині новини" повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Балаклія мене особисто дуже вразила. Тому що в цьому відділі поліції тримали як чоловіків, так і жінок. Люди ставили мітки за кількістю днів, які вони там провели, писали "Отче наш" на стінах. Вони піддавалися катуванням: до пальців рук підв’язували оголені проводи, по яких подавали напругу. Одного чоловіка – це юрист одного із сільськогосподарських підприємств – було закатовано і вбито рашистами. Ритуальна служба вивозила тіло цього закатованого і вбитого українця з території катівні й захоронила на кладовищі. Слідчі встановили місце поховання. Знайшли тіло, оглянули, встановлено, що цю людину було задушено", - розповів Болвінов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Балаклії окупанти закатували щонайменше 18 місцевих мешканців. ФОТО

За даними поліції, катівні виявлено в містах Балаклія (дві), Куп’янськ, Ізюм (шість), Вовчанськ, селищах Шевченкове, Козача Лопань та в с. Граково Чугуївського району.

"Наразі точну кількість людей, які пройшли через ці катівні, ми не знаємо. Однак ми проводимо відповідні слідчі дії, щоб установити всіх людей, яких росіяни утримували, катували. В місті Балаклія, наприклад, рашисти одночасно утримували в відділку поліції 40 людей. Їх постійно оновлювали, тобто намагалися якомога більше цивільних громадян провести через ці місця утримання", - зазначив правоохоронець.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Начальника" так званої "Народної міліції Балаклії" Калайду взято під варту, - прокуратура. ФОТО

В'язнів, у тому числі жінок, жорстоко били, катували струмом, душили протигазами. Болвінов висловив упевненість, що особи окупантів, які мучили людей, можна встановити. За його словами, на Харківщині працюють найкращі слідчі та криміналісти з усієї країни, в тому числі ті, хто вже має досвід роботи в Бучі та Ірпені.

"З усієї країни з’їхалися криміналістичні лабораторії для того, щоб нам, харків’янам, допомогти розслідувати ці злочини. Ми проводимо детальні огляди місця подій, вилучаємо ДНК, відбитки пальців, щоб встановити і цивільних, і військовослужбовців наших, які перебували в полоні і піддавалися катуванням, а також рашистів, які там знаходилися. Вилучаємо документи, ретельно їх вивчаємо, щоб установити перелік усіх цих осіб", - підсумував начальник Слідчого управління.

Читайте також: Окупанти утримували, катували та експлуатували у Харківській області сім громадян Шрі-Ланки, - Нацполіція

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+13
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
20.09.2022 00:05
+13
Які ж ці москалі мразотні потвори. А наші з ними в полоні сюсюкаються, на жаль, дотримуються конвенцій.
показати весь коментар
20.09.2022 00:06
+12
Русские, вы обнулили свои заслуги в борьбе с фашизмом. Теперь вы - официально фашистская нация.
показати весь коментар
20.09.2022 00:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
20.09.2022 00:05 Відповісти
Які ж ці москалі мразотні потвори. А наші з ними в полоні сюсюкаються, на жаль, дотримуються конвенцій.
показати весь коментар
20.09.2022 00:06 Відповісти
Чому нема міжнародних єкспертів ? Знову пробуєте СОХРАНИТЬ МОРДУ ХУТИНУ ?
показати весь коментар
20.09.2022 00:14 Відповісти
У мене люта ненависть до всіх кацапів , буду мститися до кінця свого життя 😡
показати весь коментар
20.09.2022 00:15 Відповісти
Русня не люди. Мочити всіх, поки не закінчаться. І у полон не брати. Вони все одно наших не віддають або каьують та вбивають.
показати весь коментар
20.09.2022 00:29 Відповісти
Заздрю тим, хто вбив хоча б одну цю тварюку на війні.
показати весь коментар
20.09.2022 00:31 Відповісти
Русские, вы обнулили свои заслуги в борьбе с фашизмом. Теперь вы - официально фашистская нация.
показати весь коментар
20.09.2022 00:49 Відповісти
гуманізацію полонених виродків могли довірити лише перевіреному кадру з Золкіним все зрозуміло. І відео з торнадівцем, і накидування на ПП.
показати весь коментар
20.09.2022 00:50 Відповісти
.
показати весь коментар
20.09.2022 01:15 Відповісти
отмыть... своей кровью, болезненным распадом и исчезновением на всю дальнейшую историю человечество. останется как грязное кроваво-поносное пятно в учебниках, и не более того
показати весь коментар
20.09.2022 01:37 Відповісти
Ну шо, МРАЗОТА КАЦАПСЬКА, недолюдини, тварюки, кiнець вам
скотам, будемо з вас шкiру тепер живцем знiмати. Гадаэте зможете заховатись у вашiй парашi, разчарую вас, покидьки, знайдемо усiх-сволота ви ******!!!! Вам подобаэться так розважатися, як ви розважались з нас - з УКРАIНЦIВ? Гаразд, тварюки конченi, тепер чекайте падлюки....
показати весь коментар
20.09.2022 02:43 Відповісти
Треба було вчасно проводити евакуацію населення,а не на "шашлики" налаштовувати людей....
показати весь коментар
20.09.2022 05:41 Відповісти
І писати треба правильно : не Граково , а Гракове ! Ніяк із себе кацапство не виженете !
показати весь коментар
20.09.2022 06:42 Відповісти
З кацапами життя, в черговий раз, зіграло "злий жарт" Вони, (як завжди), "наступили на ті самі граблі" Як будь-яка інтелектуально обмежена особа, вони нездатні до рівноправності у стосунках Як писав Чехов - "Либо в морду - либо "в плечико поцеловать" З країнами постсовка Кремль вибрав шлях - "в морду" Замість мать доброго сусіда і рівноправного партнера (а то і союзника), кацапи захотіли мать "раба" Чим обертаються спроби поневолення українців - вони не оцінили у застосунку до себе Тому з перших днів агресії вибрали метод тотального терору Однак отримали не покірність, а, навпаки - наростання спротиву!
"Чим далі в ліс - тим зліші українці!"
показати весь коментар
20.09.2022 08:02 Відповісти
Всё, чего добилась рашка в этой войне, так это приобрёла злейшего врага под боком. Для украинцев теперь кацап - не человек и даже не скотина. Теперь для украинца убить кацапа = сделать богоугодное дело
показати весь коментар
20.09.2022 08:19 Відповісти
 
 