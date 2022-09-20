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Новини За кордоном
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Угорщина (1326) Євросоюз (7016)

Угорщина почала виконувати вимоги Єврокомісії, щоб отримати заблоковані 7,5 млрд євро, - міністерка юстиції Варґа

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

венгрия

Міністерка юстиції Угорщини Юдіт Варґа в понеділок внесла до парламенту країни пакет законопроєктів, спрямованих на виконання вимог Європейської комісії задля розблокування 7,5 мільярда доларів фінансування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", із посиланням на  фейсбук Варґи.

Перший із поданих законопроєктів має на меті впорядкувати відносини Угорщини з Європейським управлінням з питань запобігання шахрайству (OLAF), забезпечивши співпрацю з боку угорських податківців у розслідуваннях, пов’язаних із коштами ЄС.

Також документ зобов’язує компанії з управління державними активами публікувати тендери і визначає додаткові запобіжники проти конфлікту інтересів у таких управлінських структурах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія пропонує заморозити приблизно 7,5 млрд євро виплат для Угорщини через порушення принципів верховенства права

"Угорщина поки не втратила ресурси ЄС і, з огляду на рішення Європейської комісії в неділю, ця небезпека навіть не є загрозою. Якщо угорський уряд виконає вимоги, процедура оцінювання буде завершена до кінця року", – впевнена міністерка юстиції.

Вона запевнила, що угорська влада "в наступні тижні й місяці зосередиться на виконанні зобов’язань".

Нагадаємо, Європейська комісія рекомендувала не виділяти Угорщині 65% коштів (7,5 млрд євро) за трьома програмами з ключового фонду ЄС через проблеми з верховенством права. Водночас Єврокомісія заклала основу для можливого компромісу, який дозволить Будапешту зберегти гроші.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В уряді Орбана переконують, що Угорщина виконає всі зобов’язання та отримає фінансування від ЄС

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
Ну шо, Орбан, допомогло тебе твое *****?
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20.09.2022 00:33
+25
От як спрацювала загроза "обламать роги" і залишить без грошей! Куди й поділася войовнича риторика!
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20.09.2022 00:29
+23
Та валіть вже до улюбленої росії. Ви не європейці
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20.09.2022 00:24
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Та валіть вже до улюбленої росії. Ви не європейці
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20.09.2022 00:24 Відповісти
Азіопа *рана !
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20.09.2022 01:32 Відповісти
Башкири...
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20.09.2022 04:36 Відповісти
При чому тут Раша? Йдеться про те, щоб угорці тендери зробили прозорими. Там політики немає.
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20.09.2022 07:30 Відповісти
Нажаль ми (наша влада) поки теж.
Українським чиновникам теж не вистачає доброго підсрачника зі сторони США та ЕС.
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20.09.2022 00:28 Відповісти
Ось поставили раком Орбана 🤣🤣
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20.09.2022 00:29 Відповісти
От як спрацювала загроза "обламать роги" і залишить без грошей! Куди й поділася войовнича риторика!
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20.09.2022 00:29 Відповісти
А шо пуйло не даст таких денег?
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20.09.2022 02:15 Відповісти
***** самому нада, не до ******* сейчас
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20.09.2022 07:56 Відповісти
Ну шо, Орбан, допомогло тебе твое *****?
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20.09.2022 00:33 Відповісти
то Свята Урсула творить чудеса
добрим словом та... різочкою
ось так - а навколо німб із зірочок Єдності Священої, щоб ****** не вякали
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20.09.2022 00:39 Відповісти
Мо оні любовніки. А любов зла.
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20.09.2022 00:40 Відповісти
очко плешивого пахнет хорошо, но еврики - луше.....
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20.09.2022 00:38 Відповісти
В смысле что начали делать? Вчера коррупция какая-то была, а сегодня, оп и уже нету?
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20.09.2022 00:41 Відповісти
Боже ж ти мій, як все елементарно просто...
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20.09.2022 00:42 Відповісти
Та да.
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20.09.2022 00:44 Відповісти
поставили раком і заставили співати
"арію поющей лошаді, стоящей раком"
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20.09.2022 01:17 Відповісти
Гидке скупчення уральських циган заволало про помилування.
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20.09.2022 02:38 Відповісти
ай, джамали ****** !!!!
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20.09.2022 03:51 Відповісти
Вот що буває коли стає питання "а де ж я буду харчуватись"?
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20.09.2022 05:25 Відповісти
Эти деньги, как и остальные, в Венгрии благополучно разворуют бесследно. Европа поахает, повздыхает, выразит озабоченностьи откроет новую линию финансирования. Греция тому пример.
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20.09.2022 05:56 Відповісти
Бабло перемагає зло.
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20.09.2022 06:06 Відповісти
Першим пунктом мало бути, щоб орбан привселюдно сказав ,,путін х..ло''. От і подивились би, що важливіше - путін чи бабло.
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20.09.2022 07:01 Відповісти
Чарівна сила дресури...
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20.09.2022 07:13 Відповісти
Так вона і до всіх санкцій приєднається проти росії, заради цих грошей.
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20.09.2022 07:53 Відповісти
И стоило ото выёживаться, шоб потом униженными, приползти назад к кормящей руке
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20.09.2022 07:59 Відповісти
Ойбіки швиденько перефарбувалися під европейців,стали слухняними....чи надовго?
Їх дії нагадують кацапів...
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20.09.2022 08:17 Відповісти
Фінанси добре провітрюють мізки...
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20.09.2022 08:40 Відповісти
Гоните этих прорашкинских ублюдков из ЕС! Кому там помогать? Они как были ворами, так и остались и их изменить можно только если рылом да по асфальту... Это проросийское соцветие сожрет ЕС при первой удобной возможности и при своей выгоде... О каком верховенстве права и демократии можно говорить ))))) ? Вы на ****** ихнего просмотрите....
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20.09.2022 08:59 Відповісти
Нічого кардинально не зміниться: мадяри віками були і залишаються продажними сикунами. Вони при форму "змінять законодавство", запишуть кілька декларацій на користь т.з. "демократії". А, насправді продовжуватимуть сидіти одною сракою на кількох базарах, клянчити бабло звідусіль і, заховавшись за спини ЄС і НАТО, "хоробро" скавчатимуть на територіальні, мовні і історичні теми зі своїми сусідами. Причому - з усіма. Це бидло-гадюшник. Вони завжди і від усіх отримували пиз.и і ще отримають у майбутньому.
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20.09.2022 09:10 Відповісти
Швидко мадяри всрались.
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20.09.2022 09:15 Відповісти
А ****, вони ж бачать як українська влада "виконує" вимоги щодо асоціації, а тепер і кандидатства...
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20.09.2022 11:11 Відповісти
 
 