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Бельгія (241) Кулеба Дмитро (3165)

Бельгія має намір надіслати Україні більше зброї, - Кулеба провів зустріч із бельгійською колегою Лабіб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Керівник МЗС Дмитро Кулеба у США провів зустріч із своїм бельгійським колегою Хаджи Лабібом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Кулеба заначив: "Зустрівся з бельгійською колегою Хаджи Лахбіб. Бельгія має намір надіслати Україні більше зброї та активізувати роботу з розмінування. Я поінформував міністра закордонних справ Лахбіба про Київський договір безпеки. Ми також погодилися, що Росія повинна відповідати за злочин агресії проти України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Бельгії Лабіб пояснила свій минулорічний візит до окупованого Криму: Шкодує, що він відбувся в порушення законодавства України

Бельгія має намір надіслати Україні більше зброї, - Кулеба провів зустріч із бельгійською колегою Лабіб 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Marine Raiders и Army Rangers используют карабины FN SCAR. Интернациональный Легион вооружен тоже бельгийскими FN FNC. Несколько раз на видео с передка видел бельгийские же пулеметы FN MAG 58. Так шо бельгийская стрелковка Украинцам уже знакома.
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20.09.2022 00:59
+9
В ОК "Південь" підтвердили знищення: - 1 складу з БК у Правдиному - 1 Су-25 (вранці) - 6 РСЗВ "Град" (!) - 4 САУ "Акація" - 3 танків - 3 гаубиць "Мста-Б" та "Мста-С" - 2 САУ "Гіацинт-С" - 8 од. авто- бронетехніки - 1 БПЛА "Орлан-10" - 1 БПЛА "Орлан-30" - 90 рашистів
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20.09.2022 01:07
+5
Бельгійська зброя одна з найкращих в світі
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20.09.2022 04:23
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когда много маленьких государств объединяются против огромного государства монстра, то много маленьких государств создают большую силу, чем один великан монстр.
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20.09.2022 00:51 Відповісти
з світу по нитці--)(уйлу петля
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20.09.2022 00:53 Відповісти
Marine Raiders и Army Rangers используют карабины FN SCAR. Интернациональный Легион вооружен тоже бельгийскими FN FNC. Несколько раз на видео с передка видел бельгийские же пулеметы FN MAG 58. Так шо бельгийская стрелковка Украинцам уже знакома.
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20.09.2022 00:59 Відповісти
В ОК "Південь" підтвердили знищення: - 1 складу з БК у Правдиному - 1 Су-25 (вранці) - 6 РСЗВ "Град" (!) - 4 САУ "Акація" - 3 танків - 3 гаубиць "Мста-Б" та "Мста-С" - 2 САУ "Гіацинт-С" - 8 од. авто- бронетехніки - 1 БПЛА "Орлан-10" - 1 БПЛА "Орлан-30" - 90 рашистів
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20.09.2022 01:07 Відповісти
👍💪🇺🇦
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20.09.2022 01:09 Відповісти
А p90 танкистам и пилотам дают? Хотя калибр слабоват, но ствол интересный.
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20.09.2022 01:15 Відповісти
не знаю як танкістам але мої знайомі із US Secret Service озброєні FN 5.7 з тим же саиим калібром
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20.09.2022 05:58 Відповісти
П90 на вооружении у Секрет Сервис.
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20.09.2022 16:38 Відповісти
FNH (Fabrique Nacional du Herstal) рулит еще со времен Джона Мозеса Браунинга
маленькая страна но оружие делает шикарное
у меня лежат FS2000 и дробовик полуавтомат 12 калибра FN Mark 1 полицейский 9 зарядный сказка прост
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20.09.2022 05:48 Відповісти
Бельгія маленька країна, брюсель - село. Шо вони там дадуть то хня. Я пойняв одне - вони пруться від Нас ! Ми круті! Чес слово!
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20.09.2022 01:33 Відповісти
Бельгійська зброя одна з найкращих в світі
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20.09.2022 04:23 Відповісти
і це правда - традиції, engineering і якість
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20.09.2022 05:50 Відповісти
треба розглядати і інші ринки - наприклад ******* хорватська зброя майже неперевершена - пістолети XD та XDm розробки Марко Вуковича і гвинтівки VHS від HS Ptodukt
та й чехі (Czeska Zbrojovka) теж задніх не пасе
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20.09.2022 05:55 Відповісти
Гидкі серуни🤮
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20.09.2022 09:00 Відповісти
 
 