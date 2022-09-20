Бельгія має намір надіслати Україні більше зброї, - Кулеба провів зустріч із бельгійською колегою Лабіб
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Керівник МЗС Дмитро Кулеба у США провів зустріч із своїм бельгійським колегою Хаджи Лабібом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Кулеба заначив: "Зустрівся з бельгійською колегою Хаджи Лахбіб. Бельгія має намір надіслати Україні більше зброї та активізувати роботу з розмінування. Я поінформував міністра закордонних справ Лахбіба про Київський договір безпеки. Ми також погодилися, що Росія повинна відповідати за злочин агресії проти України".
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маленькая страна но оружие делает шикарное
у меня лежат FS2000 и дробовик полуавтомат 12 калибра FN Mark 1 полицейский 9 зарядный сказка прост
та й чехі (Czeska Zbrojovka) теж задніх не пасе