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Протягом 19 вересня на південному напрямку знищено 90 окупантів, 3 танки, 3 гаубиці, 6 САУ, 6 РСЗВ та 1 склад, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,техніка

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію про поточну оперативну обстановку на півдні України 19 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "Обстановка в нашій операційній зоні залишається стабільно напруженою, але контрольованою.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на організації оборони та спробах втримати захоплені території. Намагається зірвати активні дії Сил оборони, обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення. На окремих напрямках проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів, вводить резерви, активізує повітряну розвідку.

З метою покращення тактичного положення, ворог намагався провести штурмові дії силами до мотострілецького взводу в напрямку Давидів Брід – Білогірка. Вчасно виявлений та зупинений артилерійським вогнем. Із втратами ретирувався.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено польовий склад ворожих боєприпасів у районі Благодатного, - ОК "Південь"

Спроби налаштування альтернативної переправи через Дніпро, в районі Нової Каховки та Козацького, успіху не мали. Наведення переправи не витримало вогневого контролю й зупинилося. Баржа, завантажена озброєнням, технікою та особовим складом, потрапивши під вогневе ураження, поповнила підводний флот окупантів.

Протягом бойового дня ворог також продовжував обстріли наших позицій вздовж лінії фронту, по прилеглих територіальних громадах, наніс 3 авіаційні та 3 ракетні удари.

В Криворізькому районі Дніпропетровщини ворог продовжував шантаж ракетними ударами по критичній інфраструктурі. Обійшлось без жертв.

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По Баштанському району Миколаївщини ввечері бив реактивними снарядами з системи залпового вогню "Смерч" та згодом ще й з зенітно-ракетних систем С-300. Уражено відкриті ділянки місцевості, сільськогосподарські угіддя. Беж людських втрат.

Нашою авіацією нанесено 15 ударів по ворогу. 2 безпілотних розвідника оперативно-тактичного рівню "Орлан-10" та "Орлан-30" знищено.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 260 вогневих завдань, в тому числі по 4 районах зосередження ворожих резервів живої сили та техніки в Бериславському, Генічеському, Каховському й Херсонському районах, по мостах і альтернативних переправах – понтонах і баржах.

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Підтверджені втрати ворога складають 90 рашистів, 3 танки, 8 одиниць іншої авто-бронетехніки, 3 гаубиці "Мста-Б" й "Мста-С",

4 самохідних 152 мм "Акації", 2 самохідних гармати "Гіацинт-С", 6 реактивних систем залпового вогню "Град" і склад ворожих боєприпасів в Правдиному.

З послабленням шторму корабельне угруповання ворога збільшилось до 10 одиниць, що продовжують укриватися вздовж кримського узбережжя. На бойовому чергуванні 3 надводних ракетоносії 24-ох "Калібрів" і 3 великих десантних кораблі".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти не полишають спроби відновити переправи біля Каховської ГЕС. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
гарна робота!
слава ЗСУ!
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20.09.2022 01:24
+9
Героям слава !!
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20.09.2022 01:39
+5
6 САУ и 6 РСЗО - это очень не плохо
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20.09.2022 05:33
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гарна робота!
слава ЗСУ!
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20.09.2022 01:24 Відповісти
6 САУ и 6 РСЗО - это очень не плохо
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20.09.2022 05:33 Відповісти
Героям слава !!
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20.09.2022 01:39 Відповісти
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20.09.2022 01:57 Відповісти
Ось це супер гаубиці, 6 САУ, 6 РСЗВ та 1 склад
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20.09.2022 02:35 Відповісти
Ох і багато ж нам залізяччя прийдеться з дна Дніпра Десни Та Сіверського Дінця з Осколом діставать! Там же ще з ІІ Світової "залізо" гниє - не все тоді дістали! А тут - новий "шар" накладається! Нічого! Де саме затонула техніка - приблизно знаємо Приїдуть водолази - виставлять після весняного водопілля буйки Підженуть плаваючі крани і піднімуть і техніку і самі понтони Техніку - на ремонт чи на демонтаж - ще послужить ЗСУ чи як бойові одиниці чи як ремкомплект Ну а понтони - на ремонт і по всій Україні! У нас стільки мостів підірвано! Рік-два послужать - поки не відновлять бетонні конструкції На Десні (під Новгород-Сіверським) така переправа довго служила ще задовго до війни
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20.09.2022 07:13 Відповісти
Вот раков наедятся те, кто будет оркохлам со дна поднимать )))))
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20.09.2022 09:12 Відповісти
"Пропала у чоловіка жінка... Подав заяву у міліцію. Через тиждень телефонують:
- Ви такий-то?
- Так...
- Ви заяву про пропажу дружини писали?
- Так...
- У нас три новини для Вас - погана, хороша, і дуже хороша... З якої починать?
- Давайте з поганої...
- Ваша дружина втопилася...Знайшли сьогодні, в озері...
- А яка хороша?
- А ми з неї набрали відро раків, зварили, і зараз із ними пиво п"ємо...
- А яка дуже хороша новина?
- Так ми про Вас згадали, і вирішили вам настрій піднять - вкинули вашу дружину назад, у озеро, і на завтра Вас запрошуємо на пиво з раками...
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20.09.2022 09:15 Відповісти
Слава ЗСУ!
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20.09.2022 07:54 Відповісти
Техники много пошло. Супер! Видать, экскалибуры тоже несбиваемые и неглушащиеся снаряды. кацапы даже с ПВО сумели опозориться, при этом совок всегда был тут в лидерах (успели украсть у немцев версию фау-2 как зенитной ракеты, а американцы в свою очередь другого наворовали для себя у нацистов).

Притом если кацапы каждый день будут получать прилеты на 50-65км (а то и выше в последних модификациях и удачных погодных условиях) ровненько в технику, то они пойдут сдавать ее за деньги нам. Ведь все равно нет шансов победить, нет шансов заработать, а мы за танк и САУ хорошо платим + билетик дадим хорошего русского за подгон.
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20.09.2022 08:32 Відповісти
новина супер. якщо врахувати що московитський фронт тільки на арті і тримається...
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20.09.2022 09:01 Відповісти
 
 