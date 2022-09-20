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США (14451) танк (1655) ЗСУ (5696)

США готові надати танки Україні, але ЗСУ треба навчитися їх використовувати, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

танк,абрамс,abrams

США можуть надати Україні сучасні танки, проте для цього ЗСУ треба навчитися володіти ними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на твіттер американського журналіста Джека Детча.

Представник Міністерства оборони США заявив, що "танки знаходяться на столі" для ЗСУ, але Україна має продемонструвати здатність використовувати їх перед тим, як буде прийнято рішення відправити партію.

Він зазначив, що західні країни вже надали Україні танки радянських часів.

Нагадаємо, Міноборони Німеччини відмовляється передавати Україні бойові танки, про що неодноразово заявляла голова відомства та канцлер Олаф Шольц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В уряді Німеччини немає змін у позиції щодо танків для ЗСУ, - міністр фінансів Лінднер

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+55
********! Надайте. Наші використають так що аж *******.
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20.09.2022 01:45
+54
це повідомлення означає, що десь в Рамштайні (ну, інша база Європи... в Іспанії, чи Бельгії) перша група українських танкістів закінчує курси по керуванню і використанню Абрамсів.
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20.09.2022 01:50
+42
Один танчик зробіть іменний і намалюйте всім відомий хрест, для пана Валерія Залужнего. В нього є мрія на Абрамсі по червоній площі проїхатися. P.S. А боневтіка до танків не допускати, а то бідоносець все зіпсує.
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20.09.2022 01:48
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У Шольца взяли відмазку? Вже 7 місяців йде війна. За цей час можна було навчитися воювати на будь-якій техніці.
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20.09.2022 08:11 Відповісти
Так чтобы это показать, надо сначала поставить танки. Например, 1000 штук в Польшу, где мы будем тренироваться, а учитывая обилие у кацапов ка-52 с ПТУРами и другими опасными для танков вещами, что сильно снижает их эффективность, то надо реально набить командную работу и взаимодействие. Но пока танки стоят в ангаре в США, то никто на них работать научиться не сможет.

Касательно техобслуживания и ремонта - то с этим действительно будут проблемы. Действительно большие вопросы к их надежности в зимнее время, думаю, что максимум 50 часов и в ремонт капитальный. Так что надо использовать их с умом и при этом ремонтный завод в Польше открыть, учитывая габаритный корпус, который надо будет подразбирать. Совковые танки, конечно, тут получше будут. Заменил двигло, все примитивно и удобно, детских болячек правда много.

И поэтому упор на американские танки как средство победы сомнительный. Ф-16, Ф-15 и к ним 4-5 видов хороших ракет - вот что уничтожит кацапов под ноль. Чтобы победить кацапов, нужно уничтожить штабы фсб и других заградотрядов, тогда они наступать никогда не смогут без выстрелов в спину. Когда будет уверенное поражение на 200км в глубину, сбитие ракет самолетами и кацапских самолетов тоже, то победа будет легкой и элегантной.
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20.09.2022 08:11 Відповісти
Московиты должны бояться приближаться к нашей границе на 640 км : никаких штабов, складов, аэродромов.
А чтобы прекратился ракетный обстрел Украины - нужны другие вещи,
держащие под прицелом всю Московию - аж до нефтепромыслов.
Удар по нефтепромыслам - это серпом по яйцам.
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20.09.2022 08:40 Відповісти
Ка-52 сейчас на брюхе подползают, и плюют НУРСами с кабрирования, а то если пилот невзначай продвинется на лишних 2 км, то вдогон может легко получить ракету из ПЗРК. Так что с охотой на танки у них не сложилось.
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20.09.2022 09:36 Відповісти
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20.09.2022 08:33 Відповісти
Готовиться мыть пол в тюрьме.
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20.09.2022 08:43 Відповісти
Тигран в курсе?
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20.09.2022 10:35 Відповісти
Тигранус он!
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20.09.2022 13:28 Відповісти
И почему она решила, что кто-то захочет доставлять ей удовольствие?
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20.09.2022 10:42 Відповісти
у вас хибні уявлення про очікування кацапок. Їхня скрєпа: б'є, значить любить. Тож симонянчиха в даному випадку шукає, мабуть, жорстке бдсм, аби впевнитись, що бити будуть сильно...
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20.09.2022 10:49 Відповісти
Тогда предлагаю использовать рафаэлку и микрофон: сначала запхнуть всю упаковку распакованных рафаэлок в глотку, а потом вокнуть в рот микрофон, чтобы не могла закрыть
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20.09.2022 12:18 Відповісти
Ну, це вистава)) Знаємо, такі прийоми. Питання не в екіпажах... питання в двигуні та логістиці забезпечення паливом. В "Абрамсів" газотурбінний двигун із великим витратами палива, на відмінну дизельних в «леопардах» чи т-64,72 тощо. Тому в першу чергу пішли схеми по бувшим радянських танках. Але їх не вистачає - це не придумано. Є статті на «Hill» літом, де американський офіцер, після «відвідин» України поставив питання комплексного забезпечення ЗСУ… потрібні танки.

Схожа ситуація із танками в Польші та Словачинні. Перша закуповує, друга думає у Півд. Кореї - двигун дизель. Тут або на перший час надаються «Абрамси» із паралельно. розробкою дизельного варіанту та вирішується питання із логістико. паливом - його треба в рази більше. При цьому, уряд Байдена має збільшити фінансування воєнних заказів - цього немає… Мало того, для покращення логістики треба виробництво напр.. в Британії чи Польші по ліцензії.

Другий варіант - секторальний поділ між Німеччиною та США. Німецькі «Леопарди», авіація - США. Але проблема шольц? Вплинути на ситуацію можна декількома методами. Найбільш суттєвий визначення сценарію закінчення війни…
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20.09.2022 08:57 Відповісти
Проблема не в Шольці, а у позиції СДПН та настроях німецького суспільства загалом.
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20.09.2022 10:16 Відповісти
краще дуже багато абрамсів, ніж 10 найкращих англійських, німецьких, французких та японських. логістам всу раджу викроїти час та ознайомитись с історією ленд-лізу 2 мв
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20.09.2022 09:03 Відповісти
Та за тиждень наші котики на ціх танчиках таке будуть витворяти... Друзі амери ви охренієтє.
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20.09.2022 09:11 Відповісти
Вони здогадуються. Тому і не дають.
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20.09.2022 09:30 Відповісти
Если сдадут экзамен то никаких проблем нет. Кто заявляет что за неделю сможет это сделать пусть меньше болтает в интернете и покажет какой он танкист на деле. Это росия готовит своих танкистов одну неделю для пакетных войск, там танков и мяса много. Мы так не воюем. То же самое касается Леопардов, но правда Германия уже обучила наших танкистов осталось решение за политиками.
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20.09.2022 23:35 Відповісти
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