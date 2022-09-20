США готові надати танки Україні, але ЗСУ треба навчитися їх використовувати, - ЗМІ
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США можуть надати Україні сучасні танки, проте для цього ЗСУ треба навчитися володіти ними.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на твіттер американського журналіста Джека Детча.
Представник Міністерства оборони США заявив, що "танки знаходяться на столі" для ЗСУ, але Україна має продемонструвати здатність використовувати їх перед тим, як буде прийнято рішення відправити партію.
Він зазначив, що західні країни вже надали Україні танки радянських часів.
Нагадаємо, Міноборони Німеччини відмовляється передавати Україні бойові танки, про що неодноразово заявляла голова відомства та канцлер Олаф Шольц.
Топ коментарі
+55 And Kansay
показати весь коментар20.09.2022 01:45
+54 Ан Мур
показати весь коментар20.09.2022 01:50
+42 Krug J
показати весь коментар20.09.2022 01:48
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Касательно техобслуживания и ремонта - то с этим действительно будут проблемы. Действительно большие вопросы к их надежности в зимнее время, думаю, что максимум 50 часов и в ремонт капитальный. Так что надо использовать их с умом и при этом ремонтный завод в Польше открыть, учитывая габаритный корпус, который надо будет подразбирать. Совковые танки, конечно, тут получше будут. Заменил двигло, все примитивно и удобно, детских болячек правда много.
И поэтому упор на американские танки как средство победы сомнительный. Ф-16, Ф-15 и к ним 4-5 видов хороших ракет - вот что уничтожит кацапов под ноль. Чтобы победить кацапов, нужно уничтожить штабы фсб и других заградотрядов, тогда они наступать никогда не смогут без выстрелов в спину. Когда будет уверенное поражение на 200км в глубину, сбитие ракет самолетами и кацапских самолетов тоже, то победа будет легкой и элегантной.
А чтобы прекратился ракетный обстрел Украины - нужны другие вещи,
держащие под прицелом всю Московию - аж до нефтепромыслов.
Удар по нефтепромыслам - это серпом по яйцам.
Схожа ситуація із танками в Польші та Словачинні. Перша закуповує, друга думає у Півд. Кореї - двигун дизель. Тут або на перший час надаються «Абрамси» із паралельно. розробкою дизельного варіанту та вирішується питання із логістико. паливом - його треба в рази більше. При цьому, уряд Байдена має збільшити фінансування воєнних заказів - цього немає… Мало того, для покращення логістики треба виробництво напр.. в Британії чи Польші по ліцензії.
Другий варіант - секторальний поділ між Німеччиною та США. Німецькі «Леопарди», авіація - США. Але проблема шольц? Вплинути на ситуацію можна декількома методами. Найбільш суттєвий визначення сценарію закінчення війни…