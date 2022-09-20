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У Новоайдарі виведено з ладу 50 одиниць техніки противника, внаслідок удару по Сватовому у ворога значні втрати, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сватове

В районі населеного пункту Новоайдар Луганської області підтверджено успішне вогневе ураження району зосередження озброєння та військової техніки противника 18 вересня поточного року.

Тоді було ліквідовано та виведено з ладу близько 50 одиниць військової техніки та знищено боєприпаси. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Крім того, в районі населеного пункту Сватове підрозділи Сил оборони завдали ураження по району зосередження живої сили ворога. Відомо, що 70% особового складу, що знаходився на зазначеному об’єкті, загинуло.

За даними Генштабу, противник продовжує вживати заходи щодо поповнення втрат та формування резервних підрозділів. За наявною інформацією, на базі 36 окремої мотострілецької бригади 29 загальновійськової армії Східного військового округу, що дислокується в населеному пункті Борзя Забайкальського краю, триває формування чотирьох стрілецьких батальйонів. Комплектування офіцерських посад в зазначених батальйонах здійснюється за рахунок викладачів Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища.

"Раніше повідомлялось про формування морського стрілецького полку на базі Чорноморського вищого військово-морського училища у тимчасово окупованому Севастополі. Російське військове керівництво під час формування зазначених підрозділів продовжує застосовувати практику часів Другої світової війни, що свідчить про суттєві проблеми і прорахунки", - зазначають у Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відбито атаки ворога в районах 4 населених пунктів, - Генштаб

Автор: Ірина Дашківська
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Дважды краснознаменная,гвардейская дивизия кацапских бомжей скоро ринется в атаку на всех направлениях сразу. Трепещи НАТО))
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20.09.2022 08:01 Відповісти
"... 70% особового складу, що знаходився на зазначеному об'єкті, загинуло."

та не "загинуло", а знищено.

ще, пля, напишіть "героїчно загинули"
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20.09.2022 08:09 Відповісти
То все ж таки на півночі Луганщини буде наступний контрудар.
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20.09.2022 08:12 Відповісти
Банк цілей - то така річ, що потребує постійного опрацьовування. а ГШ уважно дивиться - що і як формується, де яка обстановка, якої якості друга-третя ліня оборони. Якщо в одному місці зібралося 50+ одиниць техніки скупчено - не треба ніяких майбутніх контрударів, аби лупанути в таке ласе місце навіть пакетом з 6 ракет. А потім, дивишся, місцеві свинолупі не доповіли по команді про втрати, приховали реальний стан оборони, не створили реальних інженерних рубежів захисту на ключових напрямках. І БАЦ, на цілому оперативному напрямку свинолупі втрачають 8500 км2, 400 населених пунктів...
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20.09.2022 11:49 Відповісти
 
 