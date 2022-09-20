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Росія має повернути Україні Крим. Це те, що потрібно і те, що очікується, - Ердоган

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крым

Росія має повернути Україні всі окуповані території. Це також стосується Криму.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив в інтерв'ю американському телеканалу PBS, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Анадолу".

На думку президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, у питанні завершення російсько-української війни особливе значення має, по-перше, позиція Росії та, по-друге, повернення захоплених територій Україні.

А для вирішення всіх спірних моментів необхідна особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна, проте, попри всі спроби, організувати прямий діалог між ними поки не вдалося.

За його словами, при досягненні миру між Росією та Україною особливого значення набуває повернення захоплених територій, в тому числі окупованого у 2014 році Криму.

"Це те, що потрібно і те, що очікується. У цьому питанні пан Гутерріш (генсек ООН. - Ред.) зробив певні кроки. Є кроки, які ми зробили. Повернення (територій. - Ред.) справді полегшить нашу роботу", - наголосив президент Туреччини. 

"Кримські татари є і нашими співвітчизниками. Ми сказали Росії, що "якщо ви підете на цей крок, то заспокоїте і нас, заспокоїте Україну, заспокоїте і кримських татар". Але, на жаль, з того часу там не було зроблено жодного кроку в цьому напрямку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США Брінк про повернення Криму військовим шляхом: Півострів - це Україна. Ми підтримуємо рух України до перемоги

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+36
Это даже не турецкий ятаган в спину х..лу, это турецкий ятаган в очко х...лу.
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20.09.2022 08:23
+35
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20.09.2022 08:26
+33
Конкретна заява.Тільки її потрібно було )(уйлу в очі проголосити кілька днів тому на саміті ШОС.
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20.09.2022 08:25
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Это даже не турецкий ятаган в спину х..лу, это турецкий ятаган в очко х...лу.
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20.09.2022 08:23 Відповісти
Но торговать он не прекращает и вчера говорил что зря оружие давали. Этот ******** просто так цены сбивает.
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20.09.2022 08:39 Відповісти
Точно!
- Курить я буду, но пить не брошу!
Как-то так...
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20.09.2022 09:04 Відповісти
У ***** очко резиновое, много потерпит. Он сам про это расссказал
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20.09.2022 09:34 Відповісти
Та ні. Говорить, а сам підморгує путену.
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20.09.2022 10:06 Відповісти
цей турецький полупокер буде одним одне казати, а іншим інше до тих пір, поки відповідні сторони будуть за це платити - скидками на товари та послуги, доступом до інфраструктури, політичною підтримкою чи неосудженням дій.

Зрозумійте - на базарі у вас немає друзів чи надійних партнерів. Тільки ви та ваш здоровий глузд. А ВСІ навкруги - мають тільки один намір - залізти у ваш гаманець.

Саме тому таке цінне для нас партнерство з США. Так, в США є свої інтереси у цій війні та цій геополітичній ситуації. Але їхні інтереси настільки віддалені та гігантські, що нам не треба особливо хвилюватись щодо "США зазіхає на українське".

А ось Турція з своїм напівдиктатором - залюбки перетравить все, що зможе відтяти від України. І єдине, що їх зупиняє - це те, що вони перебувають в НАТО, а до України логістика незручна - через море важко зазіхати...
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20.09.2022 11:57 Відповісти
Конкретна заява.Тільки її потрібно було )(уйлу в очі проголосити кілька днів тому на саміті ШОС.
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20.09.2022 08:25 Відповісти
Султан завжди в темі, основні його тези: 1) Крим, це Україна, 2) кацапи можуть їздить в Туреччину але за долари і евро, 3) Туреччина буде купляти кацапський газ, але зі знижкою 25% і за ліри.
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20.09.2022 08:43 Відповісти
"Ми сказали Росії, що "якщо ви підете на цей крок, то заспокоїте і нас, заспокоїте Україну, заспокоїте і кримських татар". Але, на жаль, з того часу там не було зроблено жодного кроку в цьому напрямку". Джерело: https://censor.net/ua/n3368259
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20.09.2022 09:17 Відповісти
От ти, *****, курва. І нашим і вашим...
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20.09.2022 08:25 Відповісти
Восток дело тонкое.
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20.09.2022 08:33 Відповісти
Позиція росії повинна бути - раком.
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20.09.2022 08:25 Відповісти
Але поки-що брикається...
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20.09.2022 08:27 Відповісти
Що випрошувало ху@ло, то і сказав(
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20.09.2022 08:51 Відповісти
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20.09.2022 08:26 Відповісти
***** не настоящий! настоящий всегда со своей чашкой-термосом не растаётся и никогда не садится с другими за стол короче 10 метров. тем более с теми кто анальные тесты не сдал. бульбо***** не в счёт, у того очко от "анализов", причём без мыла, не просыхает )
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20.09.2022 08:38 Відповісти
Алиева, по-моему, прилично развезло
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20.09.2022 10:15 Відповісти
А судячи з виразу обличчя бульбафюрера, якщо б Ердоган ростiбнув матню, то вiнвiдсмоктав би аж бiгом...
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20.09.2022 10:38 Відповісти
Лариса, Вы меня ввели в краску
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20.09.2022 11:43 Відповісти
тим часом Таджикистан і Киргизстан почали копіювати Азербайджан і Вірменію. за останні 2 дні вони отримали 100 втрат. і Росія безсило намагається вирішити це дипломатичним шляхом, тому що вони втратили свою армію в Україні.
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20.09.2022 08:26 Відповісти
Мир без полного окончательной создания архитектуры безопасности Украины - фуфло. Никто не хочет быстро завершить войну, чтобы затем кацапы напали спустя 5 лет, конкретно усилившись. В любом случае Кацапия с чмоней в президентском кресле слаба как никогда за последние 100 лет. Может быть, таких шансов больше в жизни не будет уничтожить эту клоаку, гадящую на все человечество, тот же Гитлер пришел к власти как правый националист (и левый экономист) исключительно из страха страны перед СССР, когда политические импотенты старики напоминали нынешние ЕС и ООН, и народ Германии требовал молодого решительного лидера, кто защитит страну от нападения и промывания мозгов коммунякским бредом мировой революции.

Освобождение всей территории, получение репараций, огромное количество вооружений, включая и вновь созданное ядерное оружие с носителями - вот это реальные гарантии безопасности. В первую очередь западным (и восточным) инвесторам, кто будет пользоваться экономически выгодной наклейкой "made in Ukraine" на своих производимых товарах, которые будет легко продавать в Европе. Коррупция на 80% сама сойдет на нет, когда будет легальная возможность хорошо зарабатывать для множества людей, это универсальный метод борьбы с коррупцией.
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20.09.2022 08:26 Відповісти
єдине, на рахунок корупції - нажаль НІ((((
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20.09.2022 08:34 Відповісти
Коли не буде підживлення корупції з північного сходу, подолати її буде значно легше.
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20.09.2022 09:23 Відповісти
вот врезал бы ты хйуло в Самарканде золотой лопатой, вот и вернули бы Крым. А ты что делал? Помогал ему в его потугах вырыть ямку...
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20.09.2022 08:31 Відповісти
А як же домовлятися та враховувати "справедливі" занепокоєння *****?
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20.09.2022 08:33 Відповісти
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20.09.2022 08:34 Відповісти
Ніяку їхнє V кацапам вже не поможе.
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20.09.2022 08:51 Відповісти
так теперь можно всю Украину парашинской символиком обвесить?
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20.09.2022 11:33 Відповісти
А давно у нас скасовано свободу ЗМІ ?
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20.09.2022 08:59 Відповісти
Щось чув про воєнний стан? Ні?
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20.09.2022 10:09 Відповісти
Де кацап мiг би про таке почути?.
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20.09.2022 10:43 Відповісти
Бабуля, тобі до військового стану яке діло?
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20.09.2022 11:35 Відповісти
Може на бутылку хочет тебя насадить, а ты грубишь сразу!
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20.09.2022 16:48 Відповісти
Знають гніди, про все вони знають.
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20.09.2022 16:55 Відповісти
в чем свобода в рашисткой символике V?у СМИ должна быть свобода слова А это пропоганда символов врага под которой он уничтожает украинцев
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20.09.2022 11:30 Відповісти
та нет ты 100% кацап или зэ-бил что в принципе одно и тоже поэтому и защищаешь предателей вещающих под символикой врага -иначе этот раша-пропагандонский канал уже разогнали бы а ответственных за пропоганду рашизма -посадили как в цивиливованых странах сажают за символы фашизма и тоталитаризма
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20.09.2022 11:39 Відповісти
мой ник был задолго до 24 февраля а ты гныда по-зэлупная сексот идинахуй ***** пропарашенский такой как ты любитель V сдавал своих соседей которые за Украину
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20.09.2022 14:05 Відповісти
гнида зэ-сексот который защищает парашинские символы не оправдывайся западной Украиной -это не оправдывает тебя мразь пропарашинскую там пид0ров вроде тебя хватает
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20.09.2022 15:07 Відповісти
Це вже який ніж в спину ***** від хитрожопого Реджепа? Десятий? Воно і видно що ботоксний ледь ноги волочив на їх зустрічі.)
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20.09.2022 08:37 Відповісти
Отказ о раша платежной системы, заявление про Крым... И куда теперь податься рашикам?)
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20.09.2022 08:37 Відповісти
За карабльом!
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20.09.2022 08:40 Відповісти
Що дасть "особиста зустріч Зеленського і путіна для вирішенння всіх спірних питань???" Н І Ч О Г О. Зеленський скаже - поверніть нам всі захоплені території з Кримом включно! Путін відповість - пішов ти на.уй! І на цьому "особиста зустріч" закінчиться. Це чергове "відбування номера" Ердоганом, щоб показати перед виборами усьому світові, що він пиз.атий "регіАНАЛЬНИЙ лідер. А насправді він збільшив об"єми торгівлі з кацапами, купляє українське збіжжя за безцінь а продає чорномазим за золото і васькається з москалями з питань Близького Сходу, Вірменії і Персії..... себто ділить т.з. "сфери впливу" (включно з Україною).
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20.09.2022 08:47 Відповісти
"...А для вирішення всіх спірних моментів необхідна особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна". Вот и озвучена главная цель речи Пердогана.
Пердоган, я тебе тоже кое-что хочу посоветовать: встреться с руководством Кипра, взгляни в их глаза в поисках там мира и верни им оккупированные Турцией в 1974-м территории.
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20.09.2022 08:53 Відповісти
Нравиться - не нравиться, в Украине будет Крымская красавица!
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20.09.2022 08:56 Відповісти
Для Ердогана мрія - це самостійна Кримсько-татарська республіка.
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20.09.2022 09:01 Відповісти
Эрдоган исправился и хочет в учебники истории войти нормально. Предыдущие заявления пророссийские были уловками или он косит под Лукашенко и на двух стульях пытается усидеть. Или то нужно было для внедрения к Путину. Так нужно было Ердогану уколоть себя биооружием и придти на встречу к Путину, а после вколоть себе антидот, а Путин сдохнет. Вот это было бы идеально!
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20.09.2022 09:07 Відповісти
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20.09.2022 09:10 Відповісти
Одною рукою мацати пуй пуйла в ШОС, торгувати та виводити орду з під санкцій а язиком ляпати про підтримку України.
Хто ж це такий? А ну відгадайте.
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20.09.2022 09:10 Відповісти
Шось хоче -- фіфті-- фіфті.
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20.09.2022 09:19 Відповісти


Сержант ЗСУ

@surycat2

·

19 год

Наш полонений повернувся. Втік ще з сотнею з поліцейського відділку Куп'янська. Казав, що майже всі поліцаї перейшли на бік ворога, а у поводженні з полоненими самими жорстокими були наші колаборанти. Били сильно, вибили зуби, випалювали тату, майже не кормили...
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20.09.2022 09:29 Відповісти
Ердоган хитрує. Мирний договір між російською та Османською імперіями, укладений 1774 року «в таборі при селі Кючук-Кайнарджі» передбачає, що Туреччина визнає Крим Росією, але за умови, що якщо РІ втрачає контроль над Кримом, він (Крим) автоматично стає Туреччиною. Тобто як тільки Раша відмовиться від Криму, вже на наступний день, туди увійдуть турки, договір ніхто не відміняв.
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20.09.2022 09:51 Відповісти
Версальский Договор тоже никто не отменял...Крым и Кубань это Украина...
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20.09.2022 10:00 Відповісти
Версальський договір втратив чинність в 1937 році, і там ні слова про Крим і Кубань. У городі бузина, а в Києві дядько....
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20.09.2022 10:13 Відповісти
Хвате вже цю блювотну жуйку кацапську розносити по всiм форума..Мордва,змiни прапор на свою рiдну аквафрешну ганчiрку, не придрюйся..
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20.09.2022 10:51 Відповісти
Пошукай у гуглi "Версальський договір 1919 року". Знайди там про Крим, i Кубань. Знайдеш, то дай посиланя. I взагалi СРСР, цю угоду не пiдисав
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20.09.2022 11:08 Відповісти
Долбодятел в 1919 году не было никакого Сссра...баран пля...договор в в Версале подписал краснопузый посол Чичерин...
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20.09.2022 14:38 Відповісти
Мавзолейний, Соціалістичну Росію до Парижа не запрошували, як і тим більше УНР. Про Крим і Кубань, там мова взагалі не йшла.
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20.09.2022 15:08 Відповісти
Фуфел турецкий...стенограмму заседаний Версальского договора читай...баран..пля...
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20.09.2022 16:05 Відповісти
Всрався вiн менi, як i ти)))
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20.09.2022 16:21 Відповісти
Тогда просто сиди на бутылке молча, вместе со своей Кючук-Кайнарджийскою ******
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20.09.2022 17:00 Відповісти
Що до прав туреччины то користуйся гуглом.

Тим часом на так званий кримський референдум відреагувала Туреччина. Одна з провідних газети країни Hürriyet 17 березня вийшла зі статтею, в якій стверджується наступне: якщо Крим оголосить про незалежність, то автоматично підпаде... під турецьку юрисдикцію.

- Про це свідчить договір, який підписали 230 років тому Османська та Російська імперії. Згідно з документом, підписаним російською імператрицею Катериною Великою 19 квітня 1783 року, Кримський півострів переходить зі складу Османської імперії до складу Росії, - пише автор і відразу ж звертає увагу на маленьку, проте вельми вагому юридичну деталь. - Однак одним з найважливіших є пункт, який передбачає умови про те, що півострів не проголосить незалежність і не може бути переданий третій стороні. Інакше Крим повинен автоматично бути повернутий під егіду Туреччини.

- Ще у 1991 році, після розпаду СРСР та виникнення незалежної України, Туреччина вже мала формальне право повернути собі Крим. Однак уряд Туреччини, який тоді очолював Тургут Озал, враховуючи геополітичні зміни на півночі Туреччини та зміни загальної світової кон'юнктури, не став відстоювати цю позицію. Туреччина обмежилася тільки тим, що зажадала відновлення прав кримських татар, що проживають у Криму в меншості, - пише Hürriyet.
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20.09.2022 11:41 Відповісти
Кацап,в якому бредовому снi, ти останнiй раз бачив кацапську i османську iмперii?? Здай склотару- похмелися..хоч i обiдня вже надворi...ЗСУ внесе великi корективи в твоЭ куце свiтоуявлення..
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20.09.2022 11:59 Відповісти
Та хай кацап, але я по пращурам грек, а народився ще в УССР))) Я тобi дав витяг вil 2014 року, з практично продержавної газети країни Hürriyet 17. Читати можеш? Наголошую " Туреччина обмежилася тільки тим, що зажадала відновлення прав кримських татар" Макiтру вмикай))) Хоч i вiчливо, але про угоду нагадали.
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20.09.2022 13:44 Відповісти
А як Крим може стати незалежним, якщо згідно законів України, що визнано світом, він наша територія ?
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20.09.2022 13:59 Відповісти
А ти спитай у кiпрiотiв, як пiв Кiпру стали Туретччиною
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20.09.2022 14:14 Відповісти
Роіська отримала по пиці за Крим. Думаєш турки ризикнуть ? А чи не викинуть їх з альянсів ?
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20.09.2022 14:17 Відповісти
Що мав, те сказав. Я не стверджую, а натякаю.
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20.09.2022 14:24 Відповісти
...а мав ти рівно *****
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20.09.2022 17:01 Відповісти
Воно то так але Піськов проти.
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20.09.2022 09:53 Відповісти
Если вернут Крым...то сразу снимут санкции Конгресса США и ЕС..миллиардеры РАБzeи вздохнут с облегчением... даже Олег Дерипаска...владелец украинского глиноземного завода ..и другие всякие Ковальчуки... Вексельберги...типа дружбаны путлера...
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20.09.2022 09:58 Відповісти
Щодо повернення територій все вірно,шодо миру неможливо це вирішити політико-дипломатичними методами як ми бачимо саме такий шлях виявився абсолютно провальним з 2014 року до якого нас постійно схиляли європейські політики.
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20.09.2022 12:22 Відповісти
Співвітчизники в Криму? Турецький імператор забувся і наступив собі на губу.
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20.09.2022 12:29 Відповісти
У викладі ВВС «"Захоплені землі повернуть Україні". Ердоган заявив, що Путін хоче покінчити з війною» це в'ю Ердогана звучить інакше:

«"В Узбекистані я зустрівся з президентом Путіним, і у нас з ним відбулися дуже ґрунтовні дискусії. І він насправді продемонстрував мені, що готовий покінчити з цим якнайшвидше. Це було моє враження, тому що ситуація розвивається досить проблематично", - заявив турецький президент»(с). Як ***** хоче закінчити війну - нам відомо. Він хоче нашої капітуляції.
Далі в матеріалі наголошується: «На запитання, чи варто дозволити Росії залишити за собою частину території, забраної в України після початку вторгнення, Ердоган відповів: "Ні, безперечно, ні". "Якщо в Україні буде встановлений мир, звичайно, повернення захоплених земель стане дуже важливим. Це те, що очікується. Це те, що потрібно. Пан Путін зробив певні кроки. Ми зробили певні кроки", - відповів президент Туреччини, не уточнюючи, які саме кроки. "Захоплені землі повернуть Україні", - додав він. Відповідаючи на уточнююче питання, як бути з Кримом, Ердоган нагадав, що був проти анексії з 2014 року: "Ми просили його повернути Крим законним власникам. Але відтоді, на жаль, не було зроблено жодного одного кроку вперед"».(с) Іншими словами, ***** в жодному разі нині не погоджується на деокупацію, навіть не тільки й Криму, а й інших окупованих територій. І це при тому, що Ердоган намагається відбілити *****.
І ще одна цікавинка в цьому в'ю: «На запитання, чи Путін визнає, що прорахувався і сильно недооцінив волю українського народу боротися за свою країну, Ердоган відповів: "Жоден лідер не захоче визнавати, що помилився. Ніхто не скаже - так, я помилився". "Лідерам дуже важко відступати", - вважає він. Турецький президент при цьому наголосив: "Ніяке вторгнення не може бути виправдане"» - це просто підтверджує, що з ***** про мир нині краще домовлятися посередникам, тому же Ердогану, чи Гутьєрешу. Домовляться на влаштовуючих Україну Умовах - нехай тоді звертаються до нас. А ми поки що почекаємо домовлятись, будемо відвойовувати окуповані території, в нас є таке право.
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20.09.2022 13:06 Відповісти
Спасибо за поддержку, Реджеп Богданович!
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20.09.2022 13:44 Відповісти
Овва, Ердоган вже не пЕрдоган
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20.09.2022 13:57 Відповісти
 
 