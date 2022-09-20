Росія має повернути Україні Крим. Це те, що потрібно і те, що очікується, - Ердоган
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія має повернути Україні всі окуповані території. Це також стосується Криму.
Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив в інтерв'ю американському телеканалу PBS, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Анадолу".
На думку президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, у питанні завершення російсько-української війни особливе значення має, по-перше, позиція Росії та, по-друге, повернення захоплених територій Україні.
А для вирішення всіх спірних моментів необхідна особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна, проте, попри всі спроби, організувати прямий діалог між ними поки не вдалося.
За його словами, при досягненні миру між Росією та Україною особливого значення набуває повернення захоплених територій, в тому числі окупованого у 2014 році Криму.
"Це те, що потрібно і те, що очікується. У цьому питанні пан Гутерріш (генсек ООН. - Ред.) зробив певні кроки. Є кроки, які ми зробили. Повернення (територій. - Ред.) справді полегшить нашу роботу", - наголосив президент Туреччини.
"Кримські татари є і нашими співвітчизниками. Ми сказали Росії, що "якщо ви підете на цей крок, то заспокоїте і нас, заспокоїте Україну, заспокоїте і кримських татар". Але, на жаль, з того часу там не було зроблено жодного кроку в цьому напрямку".
Будь ласка, зачекайте...
- Курить я буду, но пить не брошу!
Как-то так...
Зрозумійте - на базарі у вас немає друзів чи надійних партнерів. Тільки ви та ваш здоровий глузд. А ВСІ навкруги - мають тільки один намір - залізти у ваш гаманець.
Саме тому таке цінне для нас партнерство з США. Так, в США є свої інтереси у цій війні та цій геополітичній ситуації. Але їхні інтереси настільки віддалені та гігантські, що нам не треба особливо хвилюватись щодо "США зазіхає на українське".
А ось Турція з своїм напівдиктатором - залюбки перетравить все, що зможе відтяти від України. І єдине, що їх зупиняє - це те, що вони перебувають в НАТО, а до України логістика незручна - через море важко зазіхати...
Освобождение всей территории, получение репараций, огромное количество вооружений, включая и вновь созданное ядерное оружие с носителями - вот это реальные гарантии безопасности. В первую очередь западным (и восточным) инвесторам, кто будет пользоваться экономически выгодной наклейкой "made in Ukraine" на своих производимых товарах, которые будет легко продавать в Европе. Коррупция на 80% сама сойдет на нет, когда будет легальная возможность хорошо зарабатывать для множества людей, это универсальный метод борьбы с коррупцией.
Пердоган, я тебе тоже кое-что хочу посоветовать: встреться с руководством Кипра, взгляни в их глаза в поисках там мира и верни им оккупированные Турцией в 1974-м территории.
Хто ж це такий? А ну відгадайте.
Сержант ЗСУ
@surycat2
·
19 год
Наш полонений повернувся. Втік ще з сотнею з поліцейського відділку Куп'янська. Казав, що майже всі поліцаї перейшли на бік ворога, а у поводженні з полоненими самими жорстокими були наші колаборанти. Били сильно, вибили зуби, випалювали тату, майже не кормили...
Тим часом на так званий кримський референдум відреагувала Туреччина. Одна з провідних газети країни Hürriyet 17 березня вийшла зі статтею, в якій стверджується наступне: якщо Крим оголосить про незалежність, то автоматично підпаде... під турецьку юрисдикцію.
- Про це свідчить договір, який підписали 230 років тому Османська та Російська імперії. Згідно з документом, підписаним російською імператрицею Катериною Великою 19 квітня 1783 року, Кримський півострів переходить зі складу Османської імперії до складу Росії, - пише автор і відразу ж звертає увагу на маленьку, проте вельми вагому юридичну деталь. - Однак одним з найважливіших є пункт, який передбачає умови про те, що півострів не проголосить незалежність і не може бути переданий третій стороні. Інакше Крим повинен автоматично бути повернутий під егіду Туреччини.
- Ще у 1991 році, після розпаду СРСР та виникнення незалежної України, Туреччина вже мала формальне право повернути собі Крим. Однак уряд Туреччини, який тоді очолював Тургут Озал, враховуючи геополітичні зміни на півночі Туреччини та зміни загальної світової кон'юнктури, не став відстоювати цю позицію. Туреччина обмежилася тільки тим, що зажадала відновлення прав кримських татар, що проживають у Криму в меншості, - пише Hürriyet.
«"В Узбекистані я зустрівся з президентом Путіним, і у нас з ним відбулися дуже ґрунтовні дискусії. І він насправді продемонстрував мені, що готовий покінчити з цим якнайшвидше. Це було моє враження, тому що ситуація розвивається досить проблематично", - заявив турецький президент»(с). Як ***** хоче закінчити війну - нам відомо. Він хоче нашої капітуляції.
Далі в матеріалі наголошується: «На запитання, чи варто дозволити Росії залишити за собою частину території, забраної в України після початку вторгнення, Ердоган відповів: "Ні, безперечно, ні". "Якщо в Україні буде встановлений мир, звичайно, повернення захоплених земель стане дуже важливим. Це те, що очікується. Це те, що потрібно. Пан Путін зробив певні кроки. Ми зробили певні кроки", - відповів президент Туреччини, не уточнюючи, які саме кроки. "Захоплені землі повернуть Україні", - додав він. Відповідаючи на уточнююче питання, як бути з Кримом, Ердоган нагадав, що був проти анексії з 2014 року: "Ми просили його повернути Крим законним власникам. Але відтоді, на жаль, не було зроблено жодного одного кроку вперед"».(с) Іншими словами, ***** в жодному разі нині не погоджується на деокупацію, навіть не тільки й Криму, а й інших окупованих територій. І це при тому, що Ердоган намагається відбілити *****.
І ще одна цікавинка в цьому в'ю: «На запитання, чи Путін визнає, що прорахувався і сильно недооцінив волю українського народу боротися за свою країну, Ердоган відповів: "Жоден лідер не захоче визнавати, що помилився. Ніхто не скаже - так, я помилився". "Лідерам дуже важко відступати", - вважає він. Турецький президент при цьому наголосив: "Ніяке вторгнення не може бути виправдане"» - це просто підтверджує, що з ***** про мир нині краще домовлятися посередникам, тому же Ердогану, чи Гутьєрешу. Домовляться на влаштовуючих Україну Умовах - нехай тоді звертаються до нас. А ми поки що почекаємо домовлятись, будемо відвойовувати окуповані території, в нас є таке право.