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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 54 810 осіб, 252 літаки, 2 216 танків, 1 323 артсистеми та 4 724 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 20 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 54 810 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.09 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 54810 (+160) осіб ліквідовано,

танків - 2216 (+4) од,

бойових броньованих машин - 4724 (+4) од,

артилерійських систем - 1323 (+10) од,

РСЗВ - 318 (+6) од,

засоби ППО - 168 (+0) од,

літаків - 252 (+1) од,

гелікоптерів - 217 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 925 (+5),

крилаті ракети - 239 (+1),

кораблі /катери -15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3587 (+6) од,

спеціальна техніка  - 125 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 54 810 осіб, 252 літаки, 2 216 танків, 1 323 артсистеми та 4 724 броньованих машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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20.09.2022 09:19 Відповісти
Похоже завтра я снова смогу поздравить упоротого рашиста из своего подъезда с юбилеем?! На 50000 он на "Доброе утро" проронил "Если доброе", а после моего слегка ехидного комента "Ну это кому как" я узнал много новых матных слов из великого (на мат) русского языка и про себя и про своих предков "Лесных братьев" (которых у меня к сожалению нет) и естественно про "твоих бандеровцев, х***ов и т.д.". Интересно, доживёт ли престарелый дедываиватель, фанат Соловьёва, до 100 штучного юбилея, без глаз, которые у него от натуги уже как у рака на макушке...
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20.09.2022 09:49 Відповісти
А твій сусід не на нижніх поверхах живе? Так намалюй йому уночі на балконі чи просто під вікном на стіні російський прапор! Під ранок йому хтось обов"язково "вікна посклить"! Мій товариш в Києві так зробив у квітні цього року, для такого ж сусіда Той пішов до дільничного з заявою А той йому у відповідь:
- Нічого було прапор окупанта на лоджії малювать!
- Это не я! Это правакация!
- Так Ви ж самі такими провокаціями займаєтеся! Думаєте - я не знаю, про що Ви у дворі людям говорите?
Забрав заяву і пішов!
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20.09.2022 11:56 Відповісти
 
 