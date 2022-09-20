Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 54 810 осіб, 252 літаки, 2 216 танків, 1 323 артсистеми та 4 724 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА
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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 20 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 54 810 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.09 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 54810 (+160) осіб ліквідовано,
танків - 2216 (+4) од,
бойових броньованих машин - 4724 (+4) од,
артилерійських систем - 1323 (+10) од,
РСЗВ - 318 (+6) од,
засоби ППО - 168 (+0) од,
літаків - 252 (+1) од,
гелікоптерів - 217 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 925 (+5),
крилаті ракети - 239 (+1),
кораблі /катери -15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3587 (+6) од,
спеціальна техніка - 125 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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