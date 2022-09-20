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У США розглядають можливість надати Україні додаткову допомогу у 12 млрд доларів, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,сенат

Вона включатиме гуманітарну, економічну та військову допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN

За інформацією видання, сенатори-республіканці попередньо підтримали виділення  додаткової допомоги Україні, про яку просив Білий дім. 

"На таємній нараді, яка відбулася 19 вересня, обговорили пакет допомоги Україні. Попередньо він становитиме 12 млрд доларів. І включатиме гуманітарну, економічну та військову допомогу", - йдеться в повідомленні.

Обговорення відбуваються в критичний момент російської війни в Україні. Офіційні особи США загалом розглядають нещодавню активність України як доказ того, що типи зброї та розвідувальні дані, які Захід надає Україні в останні місяці, були ефективними.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+9
Вклоняюсь за допомогу Америка! Смерть кацапам!
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20.09.2022 09:39
+7
Потрібні танки, сау і ракети на 300 км. Це все в США стоїть на складах. Танків там три тисячі М1А1 і М1А2, стоять і ніде не задіяні Це надпотужні танки, в лоб не пробивні, для атак якраз підходять. І це буде принципово, що американські танки, будуть розносити, москальські.
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20.09.2022 09:55
+5
Амери знають ,що роблять.
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20.09.2022 10:01
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Давайте ракеты на 300 км шоб шмальнуть по крынскому мосту!!!
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20.09.2022 09:24 Відповісти
Дуже багато треба, Ви бачили скільки кацапи випустили по нашому мосту і не дуже пошкодили, такі ракети краще використати по кримським і рашистським базам які дістанемо.
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20.09.2022 16:29 Відповісти
давайте пво...бо вчора прийшла тривожна інфа що московити хочуть дамби на дніпрі руйнувати...
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20.09.2022 09:26 Відповісти
Не жміця --- з таким чортом зчепилися .
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20.09.2022 09:36 Відповісти
А ленд лізу так і нема....
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20.09.2022 09:36 Відповісти
Амери знають ,що роблять.
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20.09.2022 10:01 Відповісти
Скільки можна повторювати. До кінця вересня йде Безкоштовне постачання!
Лендліз вступає в силу з Жовтня!
Лендліз - це лише форма оплати допомоги, а не наповнення!
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20.09.2022 10:39 Відповісти
Скільки можна повторювати - ленд ліз це все що треба і без всяких бюрократичних зволікань. Ленд ліз нічого не має спільного з оплатою.
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20.09.2022 10:55 Відповісти
Ленд ліз наступив з часу його підписання. Не вводіть людей в оману.
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20.09.2022 11:15 Відповісти
Неправда. З 1 жовтня.
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20.09.2022 11:49 Відповісти
Це ваша кривда.
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20.09.2022 20:25 Відповісти
Вклоняюсь за допомогу Америка! Смерть кацапам!
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20.09.2022 09:39 Відповісти
Потрібні танки, сау і ракети на 300 км. Це все в США стоїть на складах. Танків там три тисячі М1А1 і М1А2, стоять і ніде не задіяні Це надпотужні танки, в лоб не пробивні, для атак якраз підходять. І це буде принципово, що американські танки, будуть розносити, москальські.
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20.09.2022 09:55 Відповісти
Тільки не давайте грошей ЗЕбуїну, бо вкраде і виведе в Оман
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20.09.2022 10:24 Відповісти
 
 