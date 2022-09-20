Контрнаступ ЗСУ викликає у ворога паніку, росіяни не можуть його зупинити, - ISW

Контрнаступ Збройних Сил України, що триває на півночі країни, викликає паніку в Росії. Саме тому на окупованій Луганщині та Донеччині заговорили про "приєднання" до РФ.

Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони зазначають, що бажання термінового референдуму за "кримським сценарієм" - непослідовний підхід, оскільки російські війська не повністю окупували Донецьку й Луганську області.

На думку експертів, часткова анексія на даному етапі поставить Кремль у дивне та принизливе становище - Москві доведеться вимагати, щоб українські війська не окупували "російську" територію, разом з тим, що вона не може забезпечити виконання цієї вимоги.

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В ISW припустили, що російське керівництво розраховує мобілізувати більше людей у свої підрозділи користуючись з частково анексованих територій, а також усередині Росії, оскільки у командування РФ закінчуються сили, які б протистояли просуванню українських військ Луганською областю.

Експерти зазначили, що в цьому останньому обговоренні анексії не згадуються інші частини окупованого Росією півдня України, де Кремль раніше планував провести фіктивні референдуми про анексію.

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Ключові висновки аналітиків інституту: