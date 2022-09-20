Контрнаступ ЗСУ викликає у ворога паніку, росіяни не можуть його зупинити, - ISW
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Контрнаступ Збройних Сил України, що триває на півночі країни, викликає паніку в Росії. Саме тому на окупованій Луганщині та Донеччині заговорили про "приєднання" до РФ.
Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.
Вони зазначають, що бажання термінового референдуму за "кримським сценарієм" - непослідовний підхід, оскільки російські війська не повністю окупували Донецьку й Луганську області.
На думку експертів, часткова анексія на даному етапі поставить Кремль у дивне та принизливе становище - Москві доведеться вимагати, щоб українські війська не окупували "російську" територію, разом з тим, що вона не може забезпечити виконання цієї вимоги.
В ISW припустили, що російське керівництво розраховує мобілізувати більше людей у свої підрозділи користуючись з частково анексованих територій, а також усередині Росії, оскільки у командування РФ закінчуються сили, які б протистояли просуванню українських військ Луганською областю.
Експерти зазначили, що в цьому останньому обговоренні анексії не згадуються інші частини окупованого Росією півдня України, де Кремль раніше планував провести фіктивні референдуми про анексію.
Ключові висновки аналітиків інституту:
- Термінове обговорення 19 вересня серед російських ставлеників щодо необхідності негайної анексії Росією Луганської та Донецької областей (значна частина останніх не знаходиться під контролем Росії) свідчить про те, що триваючий контрнаступ України на півночі викликає паніку у ворога.
- Українські успіхи в контрнаступі погіршують моральний стан російських підрозділів, які до вторгнення в Україну вважалися елітними.
- Ймовірно, українські війська продовжують обмежені та локалізовані наступальні дії через річку Оскіл та на лінії Лиман-Ямпіль-Білогорівка.
- Російські війська продовжували наступати на південь від Бахмута.
- Українські війська продовжують наносити удари по російських військових, транспортних і матеріально-технічних об’єктах у Херсонській області.
- Українські та російські джерела визначили три зони військової активності 19 вересня: на північний захід від Херсона, поблизу українського плацдарму через річку Інгулець та на півночі Херсонської області поблизу Ольгіне.
- Чисельність добровольчих підрозділів, які може створити Росія, швидше за все, зменшується.
Будь ласка, зачекайте...
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ньет , Молотоф, доктор сказал в морг, значит в морг.
оголошують території рашкою, по телику кажуть, що Україна напала на рашку і оголошують мобілізацію
В самій засрашці добре розуміють, що ЗСУ не зупиниться, які б "референдуми" та "анексії" вони не проводили. А значить треба буде ніби щось відповідати, коли ЗСУ звільнять Донецьк та Луганськ. Ядерну зброю застосувати - це отримати не менший удар у відповідь. А не застосувати - це повний провал всієї пропаганди та "легітимності" їхньої влади в самій засрашці.
Зрозумійте - коли ЗСУ звільнять ВСЮ територію (до кордонів 1991 року) - ************* пропаганда навіть в цьому випадку буде сцяти в очі свинолупим і виправдовувати дії ***** "вирішив закінчити братовбивчу війну, треба бути сусідами, тяжкий стан економіки". І ні одна курва там не пікне щодо того, що все це засрашка отримала саме від рішень *****. Така вже сутність тоталітарного/авторитарного режиму. Призначать цапа-відбивайла. Та хоч і янучарина. Будуть його обливати лайном - обманув, підбив, гроші взяв, наївне ***** підбурив на братовбивчу війну. А свинолупі - схавають. І будуть вірити...
Тут гауляйтер та колаборант стрємоусов повідомив, що сьогодні вони щось заявлять по Херсонській області.
Зрозуміло, що це будуть якісь заяви по референдумах та по приєднанню до росії.
Декілька думок, чому путін почав розігрувувати карту референдуму:
1. Програш на полі бою. Перелому у війні поки що немає, але намітилась тенденція і ця тенденція говорить, що у росії немає людських ресурсів. Чим довше війна - тим більше падає підтримка росіян цієї війни.
2. Втрата консенсусу еліт. Еліти в росії почали все частіше думати про те, хто буде після путіна. І кожна з груп мріє захопити владу в кремлі. Коли Акела ************ постає питання життя чи смерті. І путіну потрібно якомога швидше закінчити зовнішні війни, щоб сфокусуватись на війні внутрішній, яка прямо зараз починається.
3. Пропагандисти. Вже стає не зрозумілим: хто на кого працює. Пропагандисти на путіна, чи путін на пропагандистів. Згадайте удари по нашим електропідстанціям. Ніякого військового значення вони не мали, але всі тг-канали та всі соловйови з симоньянами кричали, що нас треба залишити без світла. Бо це серйозна війна. І в той же вечір були удари по електропідстанціям. Абсурд ситуації в тому, що це було зроблено саме через тиск всіх цих воєнкорів та проституток на російському телебаченні. Тому, путіну треба продати перемогу і крім народу, ще і цій групі людей, яка впливає на дуже велику кількість росіян.
4. Втрата фінансового ресурсу. «Лохи» з Європи, які в уяві путіна, мали б впасти на коліна і просити милості у російського царя, виявились не лохами. Зібрались. Посварились трохи і почали діяти. Вже в грудні буде ембарго на нафту. Німеччина дуже скоро відмовиться від російського газу. Катар тихенько відкриває нові банківські рахунки та думає куди ховати всі ті гроші, що будуть надходити в його бюджет з уходом росії з Європейського ринку. путіну треба робити щось терміново і повертатись до переговорів з ЄС. Хоча потяг вже пішов, але він ще цього не зрозумів. Тому він мріє закінчити війну якомога швидше.
5. Втрата Донбасу та Криму. Україна в своїй природі була країною найбільш миролюбивою в світі. Ми не воювали, не хотіли воювати та зовсім не розуміли, а навіщо нам потрібна армія. Ми країна айті, сільського господарства та металургії. І ось зараз через вторгнення Україна стає однією з найбільш мілітарізованих та військових країн світу. Україна стає ворогом екзистенціальним. Плюс, наш сусід Польща терміново збільшує армію та закуповує озброєння. Все це ставить питання не просто на збереженні Кримі чи Донбасу під контролем росії. Це ставить питання на збереженні Смоленську, Кубані, Таганрогу. путін мріє зупинити війну на тих позиціях, які є зараз та потім колись, коли ми будемо знову ослаблені почати її заново. Бєлгород наче був територією росії. Так що, всі ці ідеї, що якщо вони щось там оголосять своєю територією, то ми не зможемо бити по них ракетами - просто смішні.
Літаки летять - будем всіх бомбіть. Це наше нове гасло)))
Все це показує, що ми вибрали правильну стратегію в цій війні. Стояти до кінця, боротись і не йти на жодні поступки. Зараз путін мріє приєднати Херсон чи Луганськ, 24 лютого він мріяв про Київ та Одесу. Через умовний місяць буде мріяти, щоб Севастополь залишився під росією. А ще через деякий час буде пропонувати полишити владу і проситиме, щоб йому дозволили дожити вік в його дворці в гєлєнджікє.