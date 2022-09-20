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Трасс - народу України: "Велика Британія продовжуватиме стояти за вами на кожному етапі шляху"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

трасс

Велика Британія наступного року виділить на військову допомогу Україні стільки ж, скільки й нинішнього (близько 2,3 млрд), або навіть більше.

Про це заявила прем'єр-міністр Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Перемоги України в останні тижні надихають. Знову і знову ці сміливі люди кидали виклик тим, хто сумнівається, і показували, що вони можуть зробити, коли їм надається військова, економічна та політична підтримка, якої вони потребують", - зазначила глава британського уряду.

Трасс має намір вказати світовим лідерам на недавній успіх контрнаступу Збройних Сил України як приклад того, чого вони можуть досягти із західною підтримкою, і закликатиме до довгострокової підтримки країни.

Вона додала, що її послання народу України полягає в наступному: "Велика Британія продовжуватиме стояти за вами на кожному етапі шляху. Ваша безпека - це наша безпека".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Стала прем'єром - помолодшала. Шо за дивина ?
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20.09.2022 10:27 Відповісти
Знаємо)) Вразило інше. На похоронах королеви Єлизавети II вразила "англійська мова" - постімперській простір Британії... цікаво чому тема розвитку цього простору не розглядається, як інструмент розвитку на чолі Британії?
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20.09.2022 10:33 Відповісти
когда там выборы генсека наты?....русня точно сгорит если джонсона выберут или грибаускайте)останкинский Барад-дур запалыхает изнутри от огня пердаков)
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20.09.2022 10:36 Відповісти
Все таки острівні, "англосакси" кращі за їх "братів" - континентальних "саксів"
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20.09.2022 10:37 Відповісти
не зря Джонсон не подал руки дерьмаку во время приезда в Киев... а что по этому поводу говорит вжаренный Джонсоном зеленьськый? величайший очухивается и хочет дать дерьмаку с татаровым доступ к развединформации западного разведсообщества?
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20.09.2022 12:53 Відповісти
Ми пишаємося такими українцями як Ліз та Борис !
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20.09.2022 13:46 Відповісти
 
 