УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10912 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 352 3
обстріл (21024) Нацполіція (13920) Донецька область (5684) Бахмут(Артемівськ) (1482)

Рашисти вдарили по Бахмуту, Авдіївці, Торецьку. Пошкоджені багатоповерхівки. Під завалами можуть бути люди. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Поліція задокументувала 15 російських воєнних злочинів. Окупанти прицільно б’ють по оселях та інфраструктурі. У Бахмуті під завалами можуть залишатися люди, триває рятувальна операція.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

Рашисти вдарили по Бахмуту, Авдіївці, Торецьку. Пошкоджені багатоповерхівки. Під завалами можуть бути люди 01

Ворог здійснив дев’ять вогневих атак на Авдіївку. Уражень також зазнали міста Торецьк, Бахмут, села Дорожнє, Єлизаветівка, Хромове, Яковлівка. Є загиблі мирні мешканці. Знищено та пошкоджено 10 цивільних об‘єктів – 7 житлових будинків, цехи коксохімічного заводу, залізничний вокзал.

Рашисти вдарили по Бахмуту, Авдіївці, Торецьку. Пошкоджені багатоповерхівки. Під завалами можуть бути люди 02

"Вночі окупанти завдали авіаудару по Бахмуту. Зруйновано багатоквартирний будинок, виникла пожежа. Під завалами можуть знаходитися двоє людей. На місці працюють поліцейські і рятувальники. За попередню добу зафіксовано обстріли міста Часів Яр, де зазнали руйнувань школа та дві п’ятиповерхівки, а також черговий удар по Миколаївці – пошкоджено шість приватних будинків", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти знищують Бахмут із артилерії. ВIДЕО

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.


Рашисти вдарили по Бахмуту, Авдіївці, Торецьку. Пошкоджені багатоповерхівки. Під завалами можуть бути люди 03
Рашисти вдарили по Бахмуту, Авдіївці, Торецьку. Пошкоджені багатоповерхівки. Під завалами можуть бути люди 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїни ДШВ про визволене Богородичне на Донеччині: "Село-привид. Усюди розкидані речі загарбників". ВIДЕО


Рашисти вдарили по Бахмуту, Авдіївці, Торецьку. Пошкоджені багатоповерхівки. Під завалами можуть бути люди 05
Рашисти вдарили по Бахмуту, Авдіївці, Торецьку. Пошкоджені багатоповерхівки. Під завалами можуть бути люди 06
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кто 8 лет бомбит Авдеевку?
показати весь коментар
20.09.2022 10:32 Відповісти
Це не армія це середньовічні варвари ,які свідомо вбивають мирне населення,руйнують міста ,села і інфраструктуру що ще є більш огине і мерзотне рашиської чуми ? вони думають залякати,а отримали ненависть до росіян і всього російського і проклинання цього терористичного утворення під назвою рф.
показати весь коментар
20.09.2022 10:50 Відповісти
Студента та Соснове на підході до визволення. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
показати весь коментар
20.09.2022 11:32 Відповісти
 
 