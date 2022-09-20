УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10912 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
4 163 19
Крим (12755) підводний човен (67) Росія (47179)

Росія передислоковує підводні човни з Криму до Новоросійська через загрозу ракетних ударів, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

човен,підводний

Підводні човни виводять через загрозу ракетних ударів.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ 

"Командування Чорноморського флоту Росії майже напевно передислокувало свої підводні човни класу "Kilo" з порту приписки Севастополь до Новоросійська у Краснодарському краї на півдні Росії", - йдеться в повідомленні.

Головними причинами такої передислокації називають зміну рівня локальної загрози у зв'язку з посиленням українських можливостей дальнього удару. За останні два місяці атак зазнали штаб флоту та його головний аеродром морської авіації, що розташовані у Криму. 

Гарантування базування Чорноморського флоту в Криму, ймовірно, було однією з мотивацій російського президента Володимира Путіна для окупації півострова в 2014 році. Зараз безпека бази прямо підірвана нинішньою агресією Росії проти України, відзначають у британській розвідці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Екскомандиру підводного човна "Запоріжжя" ВМС ЗСУ повідомлено про підозру у держзраді

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
До крейсера "мацква" нехай передислокуються ці калоші.
показати весь коментар
20.09.2022 10:29
+8
це тепер просити в партнерів цигарки 600+?...
показати весь коментар
20.09.2022 10:30
+4
Та прийдеться...
показати весь коментар
20.09.2022 10:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До крейсера "мацква" нехай передислокуються ці калоші.
показати весь коментар
20.09.2022 10:29 Відповісти
Клас "кіло" замінили класом "нема".
показати весь коментар
20.09.2022 10:29 Відповісти
Вот бы влупить по атомоходу
показати весь коментар
20.09.2022 10:30 Відповісти
це тепер просити в партнерів цигарки 600+?...
показати весь коментар
20.09.2022 10:30 Відповісти
Та прийдеться...
показати весь коментар
20.09.2022 10:35 Відповісти
Стронг армійський теж смакує!
показати весь коментар
20.09.2022 10:53 Відповісти
800+
показати весь коментар
20.09.2022 11:21 Відповісти
Хоч би вони швидше усі пішли туди, куди крейсер москва
показати весь коментар
20.09.2022 10:34 Відповісти
Росія передислоковує підводні човни з Криму
rusnja bezhit iz Ukrainskovo Krimu
показати весь коментар
20.09.2022 10:39 Відповісти
Британська розвідка))) для інтересу погуглив. Про перебазування підводних човнів з Криму в Цемеську бухту повідомлялося, причому офіційно, ще в грудні минулого року, коли там здали в експлуатацію, спеціалізовану базу. А цю базу ще й будували кілька років, там 5 причалів і 1700 метрів обладнаного узбережжя.
показати весь коментар
20.09.2022 10:46 Відповісти
Всем московитским корытам в Чёрном море обеспечена встреча с подводным дроном.
показати весь коментар
20.09.2022 10:47 Відповісти
А ракетам "какая разніца"?
показати весь коментар
20.09.2022 11:13 Відповісти
когда начнем освобождение Крыма, кацапам придется свои дизельные батискабли из Новороссийска волоками тянуть до Волгодонска, а оттуда по Волго-Балтийскому водному пути буксировать в Онежское или Ладожское озеро. Они там с якорных стоянок будут изображать ПУ "Калибров" для угрозы новым членам НАТО. Еще можно сделать из них тренажеры для псковских подводников.
показати весь коментар
20.09.2022 11:14 Відповісти
Шкода, очікував що їх стоянку встигнуть накрити... Для нас це рідкісна можливість їх знищити поки вони в надводному стані
показати весь коментар
20.09.2022 11:16 Відповісти
В Криму мають бути морська та авіабази Великобританії. Після Перемоги
показати весь коментар
20.09.2022 11:16 Відповісти
Значить, щось спеціальне протичовнове реально сильне, нам таємно передали партнери
показати весь коментар
20.09.2022 11:19 Відповісти
Флагман черноморского флота успешно утонул...типа ушел на дно за подлодкой КУРСк...а говорили путлер не враг рабZeи...🤣🤣
показати весь коментар
20.09.2022 11:27 Відповісти
Кстати Линкор Новороссийск утонул в Севастостпольской бухте 29 октября1955 года...☠️☠️☠️
показати весь коментар
20.09.2022 11:31 Відповісти
Наварасєйску приготуватися!!!!
показати весь коментар
20.09.2022 14:17 Відповісти
 
 