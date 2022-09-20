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Новини За кордоном
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Росіянин, який їхав воювати в Україну, вбив таксиста у Воронезькій області РФ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Воронезькій області росіянин, який їхав воювати в Україну, вбив таксиста, який погодився підвезти його.

Про це повідомляє Telegram-канал "Сеятель ветра", інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався 17 вересня в місті Розсош Воронезької області. Вбивцею виявився 24-річний Олександр Шевченко, який вирішив взяти таксі та вирушити на Донбас для участі у бойових діях проти України. З собою він мав пістолет ІЖ-71, з якого і було скоєно вбивство.

Жертвою став місцевий таксист – 58-річний Микола Гейченко (на фото). Шевченко вистрілив йому в голову, сховав труп таксиста в лісосмузі, а машину кинув в іншому місці та спробував перетнути кордон пішки, але був затриманий прикордонниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовий РФ із другом вбили чоловіка в окупованому Криму: Одного з них хотіли "відмазати", але люди вийшли на акції протесту. ВІДЕО+ФОТОРосіянин, який їхав воювати в Україну, вбив таксиста у Воронезькій області РФ 01
Росіянин, який їхав воювати в Україну, вбив таксиста у Воронезькій області РФ 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
какоє горє.
навіщо взагалі тут ця "новина"? нічого нового із життя істот на паРаші вже взнати не можливо.
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20.09.2022 10:49
+22
Пойдёт в цугундер, оттуда в вагнер, оттуда в пакет! Романтика ..
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20.09.2022 10:51
+11
Усе просто, це (не то шоб) "нова" концепція фашисько-п*дорасівської *********** мордора - "Еслі есть пістолет, то зачем платіть больше?"...
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20.09.2022 11:11
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А єво то за што?
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20.09.2022 10:49 Відповісти
Усе просто, це (не то шоб) "нова" концепція фашисько-п*дорасівської *********** мордора - "Еслі есть пістолет, то зачем платіть больше?"...
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20.09.2022 11:11 Відповісти
какоє горє.
навіщо взагалі тут ця "новина"? нічого нового із життя істот на паРаші вже взнати не можливо.
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20.09.2022 10:49 Відповісти
Все правильно сделал!!!
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20.09.2022 10:50 Відповісти
Не факт. Звернув увагу на прізвище загиблого. Могли посперечатись саме через війну. А молодий орк вирішив розпочати бойові дії в дорозі. І, що головне, він все одно уникне покарання - попаде на війну через чвк. Щоб героїчно здохнути в Україні.
Це тільки мої припущення.
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20.09.2022 11:20 Відповісти
У орка вообще фамилия Шевченко, так что он может быть больше имел украинских корней нежели товарищ Гейченко
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20.09.2022 11:23 Відповісти
То є так. Не додивився. З українськими прізвищами є багато ватників і в нас. На жаль.
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20.09.2022 11:27 Відповісти
та хлопці взагалі посперечалися хто більше любить Україну
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20.09.2022 12:07 Відповісти
Випадок на митниці: Ваше прізвище, Сахаров. Митник підняв очі глянув. Ваше прізвище, Цукренко. Ще раз глянув. Ваше прізвище ну Цукерберг.......
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20.09.2022 13:36 Відповісти
А я обратила внимание на цветы, посаженные около двора...
У хазяев этого дома есть украинские корни и не только фамилия...
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20.09.2022 16:25 Відповісти
На фото не двір загиблого, а місце де кинув авто вбивця... Але версія має право на існування...
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20.09.2022 16:30 Відповісти
То він тренувався вАєвАть...
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20.09.2022 10:51 Відповісти
Що відбувається з ЦН?
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20.09.2022 10:51 Відповісти
ЦН хохмит, ржет, стебается. А в чьом проблєма ?
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20.09.2022 11:17 Відповісти
Пойдёт в цугундер, оттуда в вагнер, оттуда в пакет! Романтика ..
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20.09.2022 10:51 Відповісти
Колообіг москаля в природі
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20.09.2022 11:56 Відповісти
Просто вирішив потренуватися
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20.09.2022 10:51 Відповісти
Тренірувався, ****. Каждий кацап повинен треніруватися перед тим як скласти ласти.
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20.09.2022 10:52 Відповісти
Нічого дивного. В картах не орінтуються. Думав, що вже укропа здибав
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20.09.2022 10:52 Відповісти
А що не так?
Шевченко, Гейченко...
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20.09.2022 10:55 Відповісти
Прізвище то в таксиста українське,морже щось посперечалися.
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20.09.2022 10:55 Відповісти
Точно, расеянину с фамилией Шевченко не понравилась фамилия Гейченко
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20.09.2022 10:56 Відповісти
І таке може бути.Вони вже все одно москалі.Українців на москальщині мільйони і вони підтримують винищення українців,в самій Україні.
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20.09.2022 10:59 Відповісти
Тому, що думають: Я підкорився, змирився, замоскалився і нічого, живу. То чому інші українці цього не роблять? Вони що, кращі, сильніші ніж Я? Оль Вільховатка Воронежська обл.
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20.09.2022 11:18 Відповісти
На початку 80-х бував в тому регіоні. В ті часи там дуже багато було україномовних сіл в прикордонні з колишньою УРСР. І ще: з усіх знайомих вихідців з московії українською вільно розмовляють народжені в тих районах.
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20.09.2022 11:38 Відповісти
Або взагалі так не думали ніколи.
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20.09.2022 11:54 Відповісти
Махатма Ганді казав що манкурти ще гірші за ворогів
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20.09.2022 11:25 Відповісти
Все одно попаде, але тепер через ПВК вагнер🤬
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20.09.2022 10:56 Відповісти
Не понятно зачем эта новость здесь, мало ли кто кого на кацапстане убил, у них там это каждый день.
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20.09.2022 10:59 Відповісти
тренувався певно
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20.09.2022 11:00 Відповісти
Один россиянин украинской национальности убил другого россиянина украинской национальности. Еще несколько миллионов украинцев в Крыму, Ордло и в самой РФ яро поддеживают эту войну. Да и в самой Украине таких украинцев более, чем достаточно.
Надеюсь теперь до последнего дебила дошло, что дело не в национальности, а в поступках человека?!
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20.09.2022 11:05 Відповісти
насчёт украинской национальности вы перегнули. Если кацап берет себе фамилию Мгвана, то от этого он не становится конголезцем.
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20.09.2022 11:19 Відповісти
Это мужчины, а не женщины, вероятность того, что кто-то из них взял себе фамилию украинскую не имея украинских предков почти нулевая. Тем более на Кацапии дело обстоит ровно НАОБОРОТ, там в моде брать как раз русские фамилии. И там скорее "конголезец" станет МгванОВ, чем иначе.
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20.09.2022 11:22 Відповісти
конголезские или украинские предки (так же, как и фамилии) не делают из кацапа конголезца или украинца, даже если его мама была конголезкой или украинкой. Так понятно?
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20.09.2022 11:33 Відповісти
Скрєпно.👍
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20.09.2022 11:08 Відповісти
Русофобия какая-то...
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20.09.2022 11:08 Відповісти
Привикайте москалі!
Ви це "викохали" - вам це й жерти...
*********!
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20.09.2022 11:13 Відповісти
Шевченко вбив Гейченка під Воронєжом... Якась громадянська війна українців на россії...
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20.09.2022 11:20 Відповісти
А нечего было таксисту отказываться везти героя прямиком в Донецк бесплатно!
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20.09.2022 11:23 Відповісти
Так вот зачем зеленский меняет таксистов из ордло на боевиков, шоб однажды бесплатно доехать в Донецк
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20.09.2022 11:27 Відповісти
раксистам на расии давно пора вооружаться короткостволами, и при малейших подозрениях расстреливать пассажиров первыми, а в багажнике возить лопату и веревку с парой кирпичей с дырками, что бы не далеко ехать - или до ближайшей лесополосы, или до пруда.
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20.09.2022 11:25 Відповісти
Но салон потом долго драять придется
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20.09.2022 11:29 Відповісти
это в кино так. А на самом деле просто надо в гараже иметь пару запасных правых дверей и чехлы на сиденья.
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20.09.2022 11:42 Відповісти
шевченко їхав на фронт, але не хотів воювати проти України і щоб не вбивати українців він вбив росіянина. за злочин його посадять у тюрму і таким чином цей парубок уникне війни, але залишеться живим.
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20.09.2022 12:37 Відповісти
А з тюрми його відправлять у складці ЧВК Вагнер на фронт...
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20.09.2022 12:50 Відповісти
маньяк так хотел убивать, что до фронта не дотерпел.
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21.09.2022 03:00 Відповісти
Докладываю ,стажировку произвел по местности , прием , как слышите ?
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22.09.2022 11:58 Відповісти
 
 