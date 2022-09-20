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Росіянин, який їхав воювати в Україну, вбив таксиста у Воронезькій області РФ. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Воронезькій області росіянин, який їхав воювати в Україну, вбив таксиста, який погодився підвезти його.
Про це повідомляє Telegram-канал "Сеятель ветра", інформує Цензор.НЕТ.
Інцидент стався 17 вересня в місті Розсош Воронезької області. Вбивцею виявився 24-річний Олександр Шевченко, який вирішив взяти таксі та вирушити на Донбас для участі у бойових діях проти України. З собою він мав пістолет ІЖ-71, з якого і було скоєно вбивство.
Жертвою став місцевий таксист – 58-річний Микола Гейченко (на фото). Шевченко вистрілив йому в голову, сховав труп таксиста в лісосмузі, а машину кинув в іншому місці та спробував перетнути кордон пішки, але був затриманий прикордонниками.
Топ коментарі
+24 cimbitep
показати весь коментар20.09.2022 10:49
+22 Юрий Педаченко
показати весь коментар20.09.2022 10:51
+11 дератизатор
показати весь коментар20.09.2022 11:11
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Будь ласка, зачекайте...
навіщо взагалі тут ця "новина"? нічого нового із життя істот на паРаші вже взнати не можливо.
Це тільки мої припущення.
У хазяев этого дома есть украинские корни и не только фамилия...
Шевченко, Гейченко...
ОльВільховатка Воронежська обл.
Надеюсь теперь до последнего дебила дошло, что дело не в национальности, а в поступках человека?!
Ви це "викохали" - вам це й жерти...
*********!