Росіянина в Естонії змусили викинути георгіївську стрічку та заплатити штраф. ФОТО

Турист із Санкт-Петербурга вже повертався автомобілем на батьківщину. Але на виїзді з Естонії його змусили зняти георгіївську стрічку із дзеркала та заплатити 120 євро штрафу.

Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Росіянин скаржиться, що йому не лишили вибору. Він був змушений заплатити штраф та під наглядом прикордонників викинути стрічку. Інакше його відправили б до відділку поліції, де йому довелося б цілі вихідні чекати суду.

На росіянина оформили протокол, в якому вказано, що він демонстрував символ, "пов’язаний з актом агресії Росії проти України та геноцидом".

Згідно із законодавством Естонії, чоловіку могло загрожувати до 1,2 тис. євро штрафу.

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