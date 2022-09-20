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Росіянина в Естонії змусили викинути георгіївську стрічку та заплатити штраф. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

стрічка,георгіївська

Турист із Санкт-Петербурга вже повертався автомобілем на батьківщину. Але на виїзді з Естонії його змусили зняти георгіївську стрічку із дзеркала та заплатити 120 євро штрафу.

Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Росіянин скаржиться, що йому не лишили вибору. Він був змушений заплатити штраф та під наглядом прикордонників викинути стрічку. Інакше його відправили б до відділку поліції, де йому довелося б цілі вихідні чекати суду.

Росіянина в Естонії змусили викинути георгіївську стрічку та заплатити штраф 01

На росіянина оформили протокол, в якому вказано, що він демонстрував символ, "пов’язаний з актом агресії Росії проти України та геноцидом".

Згідно із законодавством Естонії, чоловіку могло загрожувати до 1,2 тис. євро штрафу.

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Росіянина в Естонії змусили викинути георгіївську стрічку та заплатити штраф 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+51
Молодці естонці!
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20.09.2022 10:52
+24
И что он делал в нескрепной Эстонии?Родной Сыктывкар его все.
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20.09.2022 10:54
+23
120 євро мало. якщо не помиляюся, за законом з цієї істоти можна було взяти набагато більше.
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20.09.2022 10:53
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Молодці естонці!
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20.09.2022 10:52 Відповісти
Повісити його на тій стрічці.
Чума колорадська..
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20.09.2022 10:53 Відповісти
120 євро мало. якщо не помиляюся, за законом з цієї істоти можна було взяти набагато більше.
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20.09.2022 10:53 Відповісти
тут важко помилятись, бо в тексті ,конкретно написано, про максимальний штраф в 1200 евро)))))
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20.09.2022 11:04 Відповісти
каюсь, не дочитав до кінця.
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20.09.2022 11:05 Відповісти
У статті, здається, сказано - до 1200 €. Якщо пішов би до суду, заплатив би цю штуку, а так взяли "по мінімуму".
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20.09.2022 11:25 Відповісти
И что он делал в нескрепной Эстонии?Родной Сыктывкар его все.
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20.09.2022 10:54 Відповісти
*колорадскую
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20.09.2022 10:54 Відповісти
Мало
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20.09.2022 10:55 Відповісти
Ракова метастаза
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20.09.2022 10:56 Відповісти
nado bilo esho zapret na vjezd let tak na 5 vpajati 🤬
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20.09.2022 10:57 Відповісти
А отпиз/или патриота?
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20.09.2022 11:01 Відповісти
Кто там нам постоянно рассказывает что раzийане непричем. Ва всем винават толька путен и жосткая росийская пропаганда. А в Эстонии по вашему тоже жосткая росийская пропаганда и нет альтернативных каналов?
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20.09.2022 11:01 Відповісти
Небыло у него выбора и он выбросил скрепы в мусорку чтобы не идти в полицию и не платить большой штраф. А как же * мы за ценой не постоим*? Чего не показал как дидываивале и рейхстаг брале?
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20.09.2022 11:05 Відповісти
Да он бы им ухх как покаzал етим фошиздам как дидываивале. Только он спешил очень... Как орки под Харьковом
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20.09.2022 11:19 Відповісти
Кацапи iдiотами народилися,iдiотами та здохнуть.
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20.09.2022 11:07 Відповісти
Кстати генерал войска донского Краснов Петр Николаевич,обратился с воззванием к рюZZkим Нацистам накануне нападения Гитлера на дохлый Совок 21 июня 1941 года с пламенным речью...не сопротивлятесь Вермахту..он вас освободит от краснопузой чумы 20 века...и на нем тоже висела Георгиевская тряпка..
Фото генерала есть в Ютьюбе, позже он стал Бригаденнфюрером Вермахта...
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20.09.2022 11:12 Відповісти
Краще самого кацапа викинути в річку з каменем на шиї,та заплатити штраф за забруднення водойми.
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20.09.2022 11:12 Відповісти
ще би німцы та турки заборонили. В Туреччині ці придурки на "девятое мая" влаштовують божевілля. Ходять по готелях по вулицях з прапорами, кричать що біснуваті, було навіть відео що в Анталії найняли автомобіль з гучномовцями, обвішали радянськими прапорами і та машина півдня їздила та кричала "день пабєди..." доки місцеві не поскаржились поліції
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20.09.2022 11:13 Відповісти
Мнє новость нравіцца
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20.09.2022 11:15 Відповісти
Ніколи у трьох "балтійських тиграх" не сумнівався
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20.09.2022 11:15 Відповісти
a chomu v lapkah ?

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20.09.2022 11:29 Відповісти
люлей треба було ще за рогом ввалить
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20.09.2022 11:19 Відповісти
Респект!
Треба було щей відп*здить...
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20.09.2022 11:21 Відповісти
Треба було заставити його її з'їсти.
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20.09.2022 11:24 Відповісти
Департируйте их ***** всех.
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20.09.2022 11:27 Відповісти
!!!!
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20.09.2022 11:36 Відповісти
добрые эти эстонцы) а могли ведь в ж.пу засунуть или на х..й намотать
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20.09.2022 11:44 Відповісти
пусть это говно сидит в своём говнище и не ездит к нормальным людям!
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20.09.2022 12:41 Відповісти
vатник обоzzан
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20.09.2022 12:58 Відповісти
Надо было заставить выбросить колорадку, не отвязывая ее от машины!
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20.09.2022 14:11 Відповісти
👍👍👍👍👍👍👍👍
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20.09.2022 15:16 Відповісти
В Україні за таке СБУ надала б особисту охорону , а офіс прєзєдента нагородив би орденом «за особливі заслуги» . Ось така ***** малята..
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20.09.2022 15:16 Відповісти
 
 