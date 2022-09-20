"Референдуми" на Донбасі повністю змінюють вектор розвитку Росії на десятиліття, - Медведєв
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Колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що "референдуми" на окупованому Донбасі на десятиліття змінять вектор розвитку Росії.
Про це він пише у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вони (референдуми) повністю змінюють вектор розвитку Росії на десятиліття. І не лише нашої країни. Оскільки після їх проведення та прийняття нових територій до складу Росії геополітична трансформація у світі набуде незворотного характеру", - пише Медведєв.
Він твердить, що якщо до конституції РФ будуть внесені відповідні зміни, то жоден майбутній керівник Росії "не зможе повернути ці рішення назад".
"Саме тому цих референдумів так бояться у Києві та на Заході. Саме тому їх необхідно проводити", - переконаний Медведєв.
Будь ласка, зачекайте...
А до кінця не подивитися, що сталося
«Аннушка уже розлила олію»:
19 сентября. РФ и Коморские острова подписали совместное заявление, в котором договорились о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом пишет ТАСС.
Нє, тут по котячи: по-быстрому насцяти на кущик і мявкати "єдіная і нєдєлімая", а інакше - ЯО
пити Глід ☝️🤔🤣🤣🤣
У димона снова гон
Ни разведки, ни захвата
Нет покоя е#анату
Давайте, проводите...
Крысам Шариковым ☠️☠️не привыкать ...мочить в сортире собственное быдло...это ремесло началось когда утопили в крови Новгородскую республику,которая им никогда не принадлежала...
Ніякі - рєхвєрєндуми , на кінцеву мету ( деокупація тих територій ) , не вплинуть .
оце так тобі «вєлікая імпєрія»
І на війні важливу роль грає якість а не кількість як у Росії.
Тож головне для України отримувати зброю накопичувати
Навіть якщо проведуть референдум він не буде мати юридичної сили тому ЗСУ будуть мати законе право завдавати ударів.
Бо поняття референдум - має свій зміст коли народ дійсно проявляє свою волю по деяким важливим питанням .
У недемократичній країні - тим більше окупованій озброєними загарбниками - референдум є просто цирком
"неважно, как голосуют - важно, кто считает"
Як це планується та робиться - невідбувшийся Харківський референдум
Тоді всі питання у західних союзників України щодо необхідності визволення Кримського півострову воєнним шляхом відпадуть самі собою.
До речі, пригадалося як московити в кремлі витягувалися у фрунт перед цим карликом на платформах з непропорційною головою і жіночими плечиками.
Споили таки малолетку!