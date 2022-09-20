"Референдуми" на Донбасі повністю змінюють вектор розвитку Росії на десятиліття, - Медведєв

Колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що "референдуми" на окупованому Донбасі на десятиліття змінять вектор розвитку Росії.

Про це він пише у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вони (референдуми) повністю змінюють вектор розвитку Росії на десятиліття. І не лише нашої країни. Оскільки після їх проведення та прийняття нових територій до складу Росії геополітична трансформація у світі набуде незворотного характеру", - пише Медведєв.

Він твердить, що якщо до конституції РФ будуть внесені відповідні зміни, то жоден майбутній керівник Росії "не зможе повернути ці рішення назад".

"Саме тому цих референдумів так бояться у Києві та на Заході. Саме тому їх необхідно проводити", - переконаний Медведєв.

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