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Усі логістичні шляхи окупантів на півдні - під вогневим контролем ЗСУ, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Українські військові на півдні тримають під вогневим контролем усі логістичні шляхи російських загарбників і продовжують знищувати ворожі баржі з технікою та живою силою.

Про це заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, активні дії ЗСУ на півдні змушують росіян протидіяти та посилювати обстріли лінії фронту та тилових районів. Вночі росіяни атакували за допомогою дронів-камікадзе портову інфраструктуру Очакова.

"Ситуація досить напружена, досить інтенсивна і досить результативна. Ситуація дійсно така, що не дає абсолютно розслабитись, і ми готові до того, що наші активні дії спонукають ворога до відповідної протидії. Наразі зафіксовані факти використання дронів-камікадзе на нашому напрямку цієї ночі. За допомогою них була атакована портова інфраструктура Очакова, спалахнула пожежа. На щастя, постраждалих нема", - розповіла Гуменюк.

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Також російські окупанти обстріляли у Березнеговатому зерновий елеватор, є постраждалі. За словами речниці, по Нікопольському району росіяни випустили понад 100 снарядів з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Такі провокації спрямовані те, аби спонукати ЗСУ ударити у відповідь в бік Запорізької АЕС.

"Діватися їм (окупантам. - Ред.) вже нікуди, оскільки ми продовжуємо вогневий контроль і над транспортними артеріями, і над намаганням ворога налаштувати альтернативні переправи. Так, за минулу добу і за цю ніч знову відправлені баржі на дно, знову відправлені запаси окупантів з боєприпасами і важкою технікою за курсом "руского воєнного корабля", але в них ще запасів багато і намагань також", - зазначила Гуменюк.

Вона уточнила, що загалом на баржу поміщається від 5 до 10 автівок та до 20 осіб.

Відповідаючи на запитання щодо наміру загарбників провести "референдум" на Херсонщині, Гуменюк зазначила: "Виходячи з того, скільки разів вони переносили ці дати, вони вже самі заблукали в своїх скрєпах. Починаючи з квітня - перенесення і перенесення дат".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
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20.09.2022 11:21
+4
Все классно, плюсую, но давайте проявим выдержку и не будем постить такую инфу до официального сообщения Генштаба🙃
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20.09.2022 11:32
+3
Срочно⚡️Лиман атакуют с двух направлений прямо сейчас⚡️

Об этом сообщают источники @wargonzo на донбасской передовой.

Защитники города дословно сообщают следующее:

«ВСУ снова приступили к штурму Лимана с двух направлений - с запада и северо-запада. У нас есть потери. Держимся и бьёмся изо всех сил».

Напомним добровольцы из отряда «Кубань» при поддержке луганских казаков и артиллеристов Русской Армии уже вторую неделю отбивают массированные атаки неонацистов и их наёмников на административный центр Краснолиманского района ДНР.

Вслед за новостями о референдумах противник усилил огневое давление.

@wargonzo
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20.09.2022 11:28
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20.09.2022 11:21 Відповісти
Це вже вогневий контроль, звичайної ствольної артилерії!
Не хаймарси по мільйону долларів.
Тут можна клепати по мостах з ранку до вечора.
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20.09.2022 14:48 Відповісти
Де ви прочитали що не Хаймарси?
Для такого або Хаймарс (їх навіть збивать інколи) або ескалібур. І ціна тут не чого - особовий склад, техніка на баржі, простій переправи дорожчі
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20.09.2022 17:03 Відповісти
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20.09.2022 11:25 Відповісти
Петро Порошенко:
"Побачив на Півдні роботу наших HIMARS. Тих самих HIMARS, які б'ють і нищать руssню. І так буде постійно, аж до нашої перемоги.
Наші хлопці не дадуть збрехати: потенціал нашого контрнаступу ще тільки розгортається. Перемога буде за нами!

Слава Збройним Силам України! І Слава Україні!@
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20.09.2022 11:26 Відповісти
Героям слава !!
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20.09.2022 13:37 Відповісти
Срочно⚡️Лиман атакуют с двух направлений прямо сейчас⚡️

Об этом сообщают источники @wargonzo на донбасской передовой.

Защитники города дословно сообщают следующее:

«ВСУ снова приступили к штурму Лимана с двух направлений - с запада и северо-запада. У нас есть потери. Держимся и бьёмся изо всех сил».

Напомним добровольцы из отряда «Кубань» при поддержке луганских казаков и артиллеристов Русской Армии уже вторую неделю отбивают массированные атаки неонацистов и их наёмников на административный центр Краснолиманского района ДНР.

Вслед за новостями о референдумах противник усилил огневое давление.

@wargonzo
показати весь коментар
20.09.2022 11:28 Відповісти
Все классно, плюсую, но давайте проявим выдержку и не будем постить такую инфу до официального сообщения Генштаба🙃
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20.09.2022 11:32 Відповісти
Дамбаські бандформування заверещали. Далі буде.
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20.09.2022 11:33 Відповісти
Оце так припхатися на чужу територію.
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20.09.2022 11:29 Відповісти
Ну ідіть сюди, карасі!


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20.09.2022 11:32 Відповісти
 
 