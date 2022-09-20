Зеленський про посилення ППО Харківщини: Це питання не грошей, а часу і домовленостей з виробниками

Щоб посилити ППО Харківщини потрібні значні гроші. Втім, гроші Україна знайде, потрібні домовленості із країнами-виробниками.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив у коментарі ЗМІ під час нещодавнього візиту на Харківщину, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Посилити ППО можна, тільки придбавши нові комплекси. І це питання не грошей, хоча це великі гроші: від пів мільярда доларів до двох мільярдів. Але гроші знайти ми можемо. Тут питання країн-виробників. Є США, Ізраїль, є спільна компанія німецько-французько-італійська, вони випускають комплекси середньої дальності дуже непогані", - зазначив глава держави, коментуючи можливість закриття неба над Харківщиною.

"Ті комплекси, які нам зараз мають надійти, - це комплекси малого радіусу дії. Це NASAMS, про які ми домовились зі Сполученими Штатами, і з Шольцом ми домовились про IRIS. Вони б нам зараз дуже допомогли, ми їх чекаємо", - відповів президент.

"Але ж ви знаєте, як це: партнери хочуть нам допомогти, але свої готові комплекси віддати не можуть, а лише виробити нові. Тому чекаємо. Ізраїльтяни могли б нам допомогти. Але з ними складніше", - додав він.

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