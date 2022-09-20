Зеленський про посилення ППО Харківщини: Це питання не грошей, а часу і домовленостей з виробниками
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Щоб посилити ППО Харківщини потрібні значні гроші. Втім, гроші Україна знайде, потрібні домовленості із країнами-виробниками.
Про це президент України Володимир Зеленський зазначив у коментарі ЗМІ під час нещодавнього візиту на Харківщину, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
"Посилити ППО можна, тільки придбавши нові комплекси. І це питання не грошей, хоча це великі гроші: від пів мільярда доларів до двох мільярдів. Але гроші знайти ми можемо. Тут питання країн-виробників. Є США, Ізраїль, є спільна компанія німецько-французько-італійська, вони випускають комплекси середньої дальності дуже непогані", - зазначив глава держави, коментуючи можливість закриття неба над Харківщиною.
"Ті комплекси, які нам зараз мають надійти, - це комплекси малого радіусу дії. Це NASAMS, про які ми домовились зі Сполученими Штатами, і з Шольцом ми домовились про IRIS. Вони б нам зараз дуже допомогли, ми їх чекаємо", - відповів президент.
"Але ж ви знаєте, як це: партнери хочуть нам допомогти, але свої готові комплекси віддати не можуть, а лише виробити нові. Тому чекаємо. Ізраїльтяни могли б нам допомогти. Але з ними складніше", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Це скоріше як саме ви сприймаєте пропаганду та устоюєте її з неукраїнських ЗМІ*
З погляду на то як всі верещали що то крадівництво - все ж далекоглядно було...
Чи Литва, Естонія, Польша не по шляху Кулі в лоб пішли?
Це не про персонажа**, це про рішення, те що розікрали - а що не крали?
Беня списує собі мільярди і що? Раніше за схемами ховали зараз ні. Але крали завжди.
_______
* (тому що саме для нації Українець ЗМІ немає, проти - всі)
** він такий же втікач як Крадій.(Ё₴лка)
https://texty.org.ua/fragments/107005/u-zsu-nazvaly-vtraty-********-u-vijskovij-tehnici-blyzko-1300-bmp-400-tankiv-700-artsystem/
у кого сегодня клянчить будем?
Чесно, заїпало. Навіть вже писати набридло.
Тільки одне: Коли вже згине росія з нашою зеленою нечістю?