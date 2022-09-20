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Зеленський про посилення ППО Харківщини: Це питання не грошей, а часу і домовленостей з виробниками

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

nasams

Щоб посилити ППО Харківщини потрібні значні гроші. Втім, гроші Україна знайде, потрібні домовленості із країнами-виробниками.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив у коментарі ЗМІ під час нещодавнього візиту на Харківщину, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Посилити ППО можна, тільки придбавши нові комплекси. І це питання не грошей, хоча це великі гроші: від пів мільярда доларів до двох мільярдів. Але гроші знайти ми можемо. Тут питання країн-виробників. Є США, Ізраїль, є спільна компанія німецько-французько-італійська, вони випускають комплекси середньої дальності дуже непогані", - зазначив глава держави, коментуючи можливість закриття неба над Харківщиною.

"Ті комплекси, які нам зараз мають надійти, - це комплекси малого радіусу дії. Це NASAMS, про які ми домовились зі Сполученими Штатами, і з Шольцом ми домовились про IRIS. Вони б нам зараз дуже допомогли, ми їх чекаємо", - відповів президент.

"Але ж ви знаєте, як це: партнери хочуть нам допомогти, але свої готові комплекси віддати не можуть, а лише виробити нові. Тому чекаємо. Ізраїльтяни могли б нам допомогти. Але з ними складніше", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗРК NASAMS посилять протиповітряну оборону України, але небо повністю не закриють, - Повітряні сили

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
Трепавсся про міліярд дерев, про шашлики на травневі а тепер надумався?
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20.09.2022 11:21
+12
Так Коростильов казав, що він може зробити український комплекс ППО кращий за Patriot , якщо влада дасть бабло!!! Куда ви вже Коростильова запакували?
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20.09.2022 11:29
+12
Платити іноземцям мільярди доларів за ППО ми можемо! А, дати власним підприємствам пару сотень мільйонів на розробку власного ППО - ви зажали гроші, маланці!
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20.09.2022 11:32
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Трепавсся про міліярд дерев, про шашлики на травневі а тепер надумався?
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20.09.2022 11:21 Відповісти
Так врешті решт домовляйся вже, падла зелена! Хорош звіздіти, а роби хоть щось потрібне для України, задрал вже всіх звіздежом, крадіжками та зрадництвом, припіздент хєров.
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20.09.2022 16:55 Відповісти
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20.09.2022 11:37 Відповісти
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20.09.2022 11:47 Відповісти
Якби у тебе була б така риторика з 2019 року то і війни б не було
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20.09.2022 11:22 Відповісти
Маю на увазі широкомасштабної майже по усій території України
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20.09.2022 11:23 Відповісти
Ти ж готовий був здати Харків. Потвора зелена.
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20.09.2022 11:26 Відповісти
Проблема Харьковщины вообще-то кроется на Белгородщине. Надо там создавать буфер безопасности, а то и референдум. И тут почему-то вспомнилась "стена" Сени Яценюка, насколько это наивно и аферистично оказалось глядя на сегодняшние события
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20.09.2022 11:26 Відповісти
"наивно и аферистично"

Це скоріше як саме ви сприймаєте пропаганду та устоюєте її з неукраїнських ЗМІ*

З погляду на то як всі верещали що то крадівництво - все ж далекоглядно було...
Чи Литва, Естонія, Польша не по шляху Кулі в лоб пішли?

Це не про персонажа**, це про рішення, те що розікрали - а що не крали?

Беня списує собі мільярди і що? Раніше за схемами ховали зараз ні. Але крали завжди.


_______
* (тому що саме для нації Українець ЗМІ немає, проти - всі)
** він такий же втікач як Крадій.(Ё₴лка)
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20.09.2022 14:38 Відповісти
Так Коростильов казав, що він може зробити український комплекс ППО кращий за Patriot , якщо влада дасть бабло!!! Куда ви вже Коростильова запакували?
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20.09.2022 11:29 Відповісти
Так і ти кажи що 15 разів за ніч можеш.
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20.09.2022 11:43 Відповісти
"Нептун" не працює? "Стунгна"? Чи аби перднути?
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20.09.2022 12:01 Відповісти
Зебілоїд-експерд
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20.09.2022 12:35 Відповісти
Платити іноземцям мільярди доларів за ППО ми можемо! А, дати власним підприємствам пару сотень мільйонів на розробку власного ППО - ви зажали гроші, маланці!
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20.09.2022 11:32 Відповісти
Хіпстерський стартапчик пропонуєш? Чи може підприємство із досвідом розробки ППО знаєш, якому це можна було б довірити зробити?
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20.09.2022 11:47 Відповісти
А Байрактари де виробляють? Туреччина спонсує та замовляє їх в Україні. Ми, маючі потужності, з часів Яника усе продаємо іноземцям. Петя навіть хизувався великою кількістю БТРів, які потім кудись загнав.
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20.09.2022 13:07 Відповісти
Таким чином, ми втратили приблизно 50%. ...Втрачено близько 1300 БМП, 400 танків, 700 артсистем", - сказав Карпенко.
https://texty.org.ua/fragments/107005/u-zsu-nazvaly-vtraty-********-u-vijskovij-tehnici-blyzko-1300-bmp-400-tankiv-700-artsystem/
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20.09.2022 17:58 Відповісти
можешь садить теперь Порошенко за нелегально ввезённые клистроны 2014-2019
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20.09.2022 11:53 Відповісти
Може задіяти власний ВПК? Спробуй, це не страшно.
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20.09.2022 12:00 Відповісти
Власный разбомблен: сначала нашими профессионалами-бизнесменами, потом пуйлом.
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20.09.2022 12:16 Відповісти
Інфа 100%? Тепер лапки скласти?
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20.09.2022 12:23 Відповісти
Наоборот, нужно заново строить современный ВПК. ЗАНОВО! И строить его будет тот, кто не разрушал, но на него все шишки полетят...
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20.09.2022 12:47 Відповісти
"Канешна с нуля". А заводи і землю "старого ВПК" віддати Коломойському.
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20.09.2022 13:11 Відповісти
Але гроші знайти ми можемо


у кого сегодня клянчить будем?
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20.09.2022 12:53 Відповісти
Про шо цей Віслюк думав до війни....!
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20.09.2022 14:11 Відповісти
Воно з ППО такий же "експерт", як і з усього іншого
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20.09.2022 14:54 Відповісти
Якого хєра, ти недоумок кінчений на початку серпня, намагався все ПВО повісити на Залужного?
Чесно, заїпало. Навіть вже писати набридло.
Тільки одне: Коли вже згине росія з нашою зеленою нечістю?
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20.09.2022 14:57 Відповісти
Верно заявил.
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21.09.2022 02:52 Відповісти
 
 