МАГАТЕ проведе консультації в ООН щодо створення навколо Запорізької АЕС зони ядерної безпеки

Для цього генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вирушить цього тижня до штаб-квартири ООН в Нью-Йорку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал НАЕК "Енергоатом".

Гендиректор МАГАТЕ зазначив, що останніми днями обстрілів Запорізької АЕС не було зафіксовано. Проте бойові дії продовжуються на прилеглій до неї території:

"Ми зосередили увагу на терміновій необхідності вжиття заходів для запобігання ядерній аварії на Запорізькій атомній електростанції в Україні, встановивши на ній присутність МАГАТЕ на початку цього місяця. Але вибух біля Південноукраїнської атомної електростанції демонструє потенційну небезпеку на інших ядерних об’єктах країни", — сказав Гроссі.

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