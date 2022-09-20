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МАГАТЕ (375) ООН (2759) Запорізька АЕС (886) Рафаель Гроссі (165)

МАГАТЕ проведе консультації в ООН щодо створення навколо Запорізької АЕС зони ядерної безпеки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес,аес,запорізька

Для цього генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вирушить цього тижня до штаб-квартири ООН в Нью-Йорку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал НАЕК "Енергоатом".

Гендиректор МАГАТЕ зазначив, що останніми днями обстрілів Запорізької АЕС не було зафіксовано. Проте бойові дії продовжуються на прилеглій до неї території:

"Ми зосередили увагу на терміновій необхідності вжиття заходів для запобігання ядерній аварії на Запорізькій атомній електростанції в Україні, встановивши на ній присутність МАГАТЕ на початку цього місяця. Але вибух біля Південноукраїнської атомної електростанції демонструє потенційну небезпеку на інших ядерних об’єктах країни", — сказав Гроссі.

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Автор: Марина Макєєва
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Одна компашка без яиц и кулаков что то поговорила с такой же второй компашкой.....
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20.09.2022 13:06 Відповісти
А треба зони ядерної безпеки зробити навколо всіх п'ятьох українських АЕС.
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21.09.2022 00:23 Відповісти
 
 