Правоохоронці викрили агента РФ: наводив ворожий вогонь на об’єкти критичної інфраструктури у Миколаєві 

Мешканець Миколаєва погодився добровільно співпрацювати з представниками спецслужб країни-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.

"За даними слідства, його основним завданням була фото і відеофіксація місць розташування важливих об’єктів критичної інфраструктури, зокрема ТЕЦ, на території Миколаєва. Надалі чоловік передавав ці відомості кураторам через закриті канали зв’язку для корегування ракетних ударів. За співпрацю з окупантами завербованому агенту пообіцяли грошову винагороду та гарантію безпеки", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці, під час обшуку місця проживання затриманого, вилучили комп’ютерну техніку та мобільні термінали, які підтверджують збір та передачу цих даних.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури агенту повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Також йому обрано виключний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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