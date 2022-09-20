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Правоохоронці викрили агента РФ: наводив ворожий вогонь на об’єкти критичної інфраструктури у Миколаєві 

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв,зрадник

Мешканець Миколаєва погодився добровільно співпрацювати з представниками спецслужб країни-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора

"За даними слідства, його основним завданням була фото і відеофіксація місць розташування важливих об’єктів критичної інфраструктури, зокрема ТЕЦ, на території Миколаєва. Надалі чоловік передавав ці відомості кураторам через закриті канали зв’язку для корегування ракетних ударів. За співпрацю з окупантами завербованому агенту пообіцяли грошову винагороду та гарантію безпеки", - йдеться в повідомленні. 

Правоохоронці, під час обшуку  місця проживання затриманого,  вилучили комп’ютерну техніку та мобільні термінали, які підтверджують збір та передачу цих даних.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури агенту повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Також йому обрано виключний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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Автор: Марина Макєєва
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еще один неудачный стартап.
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20.09.2022 11:53 Відповісти
Коли вже таких почнуть розстрілювати? Військовий час, як ніяк...
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20.09.2022 11:53 Відповісти
Це якою треба паскудою бути ,що б давати ворогу координати критичної інфраструктури ? розстріляти падло.
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20.09.2022 11:56 Відповісти
Прив`язати до Хамерсу та відправити в рашку.
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20.09.2022 11:58 Відповісти
Ждун ипучий. Много такого отребья в Нико.
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20.09.2022 13:11 Відповісти
Що в Миколаєві є навідник? Та де він там взявся, коли там при владі одна патріоти, правда росії. Там ще не зрозуміли скільки цих "патріотів" є в самій владі, СБУ, поліції, прокуратурі і судах. Депутати точно на 80% ті, що потрібно для окупанта.
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20.09.2022 14:23 Відповісти
Як завжди цих уродів судять дуже ліберально, може вже час хоч одного прикончити там де зловили.
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20.09.2022 14:25 Відповісти
 
 