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Місія ЄС з військової допомоги Україні може бути створена у жовтні, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

боррель,жозеп

Європейський Союз враховуватиме потреби української сторони під час визначення формату місії ЄС із військової допомоги Україні, рішення про створення якої ухвалюватиметься у жовтні.

Про це у Нью-Йорку за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС перед початком Генасамблеї ООН заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністри продовжили обговорення дискусії про започаткування військової місії ЄС. Робота продовжується, і ми будемо бачити конкретні результати швидко… Сподіваюся, що наступна Рада міністрів ЄС із закордонних справ у жовтні буде здатною прийняти рішення", - сказав високий представник ЄС.

При цьому він зазначив, що опрацювання такого рішення просувається доволі швидко за європейськими стандартами. Міністри досягли політичної згоди щодо цієї місії під час неформальної зустрічі на початку вересня, відразу після сезону відпусток, та мають намір під час вже формальної зустрічі Ради міністрів ЄС у жовтні розглянути конкретні пропозиції щодо формату такої місії.

"Як ви розумієте, спочатку вони мають бути погоджені з українцями - якими є їхні потреби і як ми можемо привнести "додану вартість" у цю місію. Робота триває і я сподіваюсь, до наступної Ради міністрів ЄС, тому що немає жодної такої зустрічі до цього, - це рішення буде прийнято", - сказав Боррель.

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Він окремо наголосив, що сьогодні всі європейські міністри погодилися з необхідністю продовжувати військову допомогу України для її самозахисту. ЄС буде продовжувати таку допомогу в рамках так званого міжурядового Європейського фонду миру, який використовується для фінансування доставки зброї, і ця робота, за словами Борреля, буде здійснюватися "успішно та ефективно".

Автор: Ірина Дашківська
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Точнісінько за Висоцьким: "Нє пройдьот і полгода..."
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20.09.2022 11:55 Відповісти
Є такий термін "Варити жабу".Так от,вона уже у казані,вода налита,багаття розпалено. Зараз глядачі цього процесу підкидають дрова.Хоча й з острахом,але все більші й більші поліна.
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20.09.2022 12:01 Відповісти
А что там пушкєн аб етам думал ілі дастаєвскій?
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20.09.2022 14:56 Відповісти
Відкинь свої звичні лінощі та сам і поцікався. До речі, воно й розвитку сприятиме. А там, дайбі, звикнеш потроху.
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20.09.2022 15:27 Відповісти
Може розвитку такого кацапського лайна як ти і посприяє, а цивілізованим людям воно ні до чого.
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20.09.2022 21:23 Відповісти
На розгляд адмінів.
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20.09.2022 21:37 Відповісти
Не рановато ли в октябре мистер Боррель? Может ещё полгодика подождать, посмотреть как оно и чё, ещё пару отпусков отгулять, авось само как-то закончится и всё это на фоне скромных 7.5! лярдов "помощи" неугомонным венграм...
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20.09.2022 11:59 Відповісти
 
 